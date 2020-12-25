В кризисе неплатежей населения за коммунальные услуги есть и вина самой власти, которая не желает возвращать «коррупционную составляющую» в тарифах и поднимать благосостояние рядовых граждан.

За девять месяцев текущего года населению Коми было предъявлено платежей за жилищно-коммунальные услуги на 16,8 миллиарда рублей (соответствует уровню того же периода предыдущего года). Фактически было оплачено 88 процентов от предъявленных счетов, сообщает Комистат.

Общая задолженность граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец сентября достигла 12,2 миллиарда рублей. Причем 8 процентов составляют безнадежные долги.

Неликвидный груз

Что любопытно, ровно пять лет назад долги населения составляли точно такую же сумму – 12,2 млрд рублей. Потом они упали до 9,7 млрд рублей (данные по итогам первого квартала 2019 года), затем опять наметился рост… То есть мы видим некие долговые «качели», хотя, если следовать официальной логике властей, то можно говорить и о стабильности – за пять лет цифра не поменялась!

Хотя эта многомиллиардная «стабильность» больше похожа на неликвидный груз, который свидетельствует о том, что вся сфера жилищно-коммунального хозяйства переживает затяжной кризис. И если посмотреть статистику за прошлые годы, то кризис, похоже, имеет хронический характер.

Самые пьющие

То, что «качели» по долгам населения в обозримом будущем вновь качнутся вниз, маловероятно. Ведь при постоянном росте тарифов за услуги ЖКХ уже шесть лет подряд падает уровень жизни населения. Сейчас этот позорный для власти процесс даже ускоряется. На северных территориях это наиболее заметно.

Коми прямо сейчас – российский лидер по употреблению алкоголя (хотя в пятерке самых пьющих республика находится уже давно). Народ в основном «лезет в бутылку» от беспросветной нищеты и отсутствия достойных заработков. Также республика в группе субъектов федерации, где произошел резкий скачок цен на товары повседневного спроса. Плюс ко всему в следующем году на 20 миллиардов сократится финансирование социальных программ, что также отразится на благосостоянии населения Коми.

Что же в этой кризисной ситуации будет делать среднестатистический житель региона – кормить на последние деньги семью или гасить долги за услуги ЖКХ? Вопрос риторический.

«Коррупционная составляющая»

А еще есть скандальная тема, о которой нынешние власти не хотят вспоминать. Но мы напомним, что несколько лет назад во время судебных заседаний по уголовным делам в отношении первых лиц из администрации главы Коми и их ближайшего окружения поднимался вопрос о «коррупционной составляющей» в тарифах за жилищно-коммунальные услуги.

Один из ярких примеров выявления коррупции относится к 2016 году. Тогдашний глава Коми Сергей Гапликов пожаловался Владимиру Путину на владельцев воркутинской ТЭЦ из компании «Т плюс»: мол, они довели оборудование на предприятии до «критического состояния», и весь зимний отопительный сезон находится под угрозой срыва. В ходе разбирательств выяснилось, что чиновникам из Коми выплачивались огромные взятки, чтобы они в течение длительного времени закрывали глаза на безобразия в сфере ЖКХ. Чиновники устанавливали разорительные для населения, но выгодные для бизнеса тарифы на тепло- и электроэнергию. Называлась правоохранителями и общая сумма взяток – свыше 800 миллионов рублей!

Когда шли резонансные судебные разбирательства, относящиеся к периоду правления команды Торлопова-Гайзера, окружение Сергея Гапликова давало понять, что предметно говорить о каких-то компенсациях населению можно только после вынесения приговоров. Отлично! Но бывшие высокопоставленные чиновники уже выходят на свободу из мест не столь отдаленных, а о том, чтобы законопослушным гражданам как-то компенсировать «коррупционную составляющую» в тарифах ЖКХ, никто из власть предержащих сегодня даже не вспоминает.

Народ хочет знать

Причем речь надо вести не только о воровских тарифах за тепло- и электроэнергию, но и за проезд в общественном транспорте. В цене на автобусные билеты также был заложен финансовый интерес фигурантов громких дел.

Так что тех, кто сегодня отказывается вносить плату за услуги ЖКХ, отчасти понять можно: в обоснованности нынешних тарифов по-прежнему есть большие сомнения.

Но непонятно другое – почему власти наконец-то официально, вслед за судебными органами, не признают, что на протяжении длительного времени совершалось массовое обворовывание населения через установление экономически необоснованных и завышенных тарифов? Мы так и не дождались от чиновников каких-либо разъяснений.

Сергей МОРОХИН.