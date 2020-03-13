Недавно в Госсовете РК состоялось рабочее совещание на тему «О повышении доступности первичной медико-санитарной помощи в Коми». Помимо депутатов, на совещании присутствовали представители министерств, руководители муниципалитетов и поселений, а также главные врачи нескольких районов.

Председатель комитета по социальной политике Сергей Артеев отметил, что вопросы здравоохранения являются самыми острыми среди всех, которые поступают в Госсовет из сельских районов, на территории которых проживает сегодня около 180 тысяч человек.

Бумага стерпит?

Первым был рассмотрен вопрос о строительстве фельдшерско-акушерских пунктов. Заместитель министра здравоохранения Игорь Маклаков бодро отрапортовал, что в 2020 году запланировано к замене 19 ФАПов в восьми муниципалитетах.

Депутаты засыпали чиновника вопросами: когда пройдут аукционы, каковы сроки строительства, будут ли в этом году введены все 19 ФАПов или «бумага все стерпит»? Замминистра пытался ссылаться на то, что не владеет цифрами, не захватил нужные справки, лицо его приобрело бурый цвет – практически по всем обсуждаемым вопросам он «плавал»: ответы были неконкретны.

А когда стала обсуждаться поставленная главой РК задача о замене еще 110 ФАПов за два предстоящих года, собравшимся стало ясно, что планы невыполнимы – это, в сущности, декларация. Ведь за четыре года (с 2016-го) построено всего 11 ФАПов! В оправдание заместитель министра стал перечислять проблемы. Главной, по его словам, оказалась земельная – начало строительства объектов напрямую зависит от проведения кадастровых работ и выделения участков под застройку.

Депутат Татьяна Саладина обратила внимание и на качество строительства. Она привела примеры, когда в уже построенных ФАПах выявляется куча строительных ляпов и недоделок.

Больницы-развалюхи

Следующий вопрос касался планов строительства участковой больницы в Щельяюре, районных – в Визинге и Усть-Цильме. Доклад опять получился бодренький, но когда о положении дел стали говорить главные врачи и представители муниципалитетов, ситуация повторилась: господин Маклаков вновь покраснел. Да и было от чего…

Все три больницы уже давным-давно отслужили свои сроки и держатся только на энтузиазме медиков, которые умудряются в этих развалюхах лечить пациентов. Здесь то кровля протекает, то полы проваливаются. Главный врач ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» Роман Носков заявил, что если бы последняя авария, которая произошла прошлым летом, случилась зимой, больницу спасти бы не удалось: здание бы просто замерзло и развалилось.

Татьяна Саладина напомнила, что вопрос со строительством больницы в Визинге решается уже второй десяток лет, министерство регулярно

обещает решить проблему, но «воз и ныне там». Первоначально проект больницы был рассчитан на 80 коек, а теперь его «скорректировали» до 40 мест. Господин Маклаков сослался на то, что ведомство с 2016 года включает строительство больницы в планы, но правительственная бюджетная комиссия не выделяет средства. Может, теперь, когда проект «скорректирован» в сторону уменьшения, деньги найдутся…

Не лучше положение в Усть-Цильме и Щельяюре, однако тут хотя бы какая-то перспектива просматривается. Замминистра заявил, что «работа по включению объекта «Участковая больница ГБУЗ РК «Ижемская ЦРБ» в поселке Щельяюр» будет продолжена». Решается вопрос и с усть-цилемским «долгостроем с криминальным оттенком»: старый проект перекроили, а по новому – уже получена экспертиза. Строительство лечебного корпуса в райцентре, по словам И. Маклакова, «предусмотрено инвестиционной программой на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы».

«Так работать нельзя»

В свою очередь депутат Госсовета Александр Гайворонский привел пример ухтинской больницы, над которой газовики взяли шефство. По его словам, здесь все запущено до такой степени, что выход только один: менять персонал.

Депутат считает, что если и после ремонта, который финансируют газовики, отношение руководства и специалистов, занимающихся эксплуатацией оборудования и коммуникаций, не изменится, то через 3-5 лет нужно будет искать нового спонсора и заново делать капремонт. «В здравоохранении так работать нельзя!» – подытожил А. Гайворонский.

Обыкновенное «кидалово»

Депутат Валентина Жиделева от имени своих избирателей спросила о ситуации с полуразрушенной поликлиникой в Лесозаводе, которую должен был заменить новый медицинский центр «Полимедика», построенный компанией «МИГ».

Поликлиника «Полимедика» обязалась за счет средств ОМС оказывать населению медицинскую помощь. Причем бесплатно, по медицинскому полису пациента. После завершения строительных работ и установки оборудования поликлиника получила лицензию и может работать. Но оказалось, что обслуживать ей некого!

А между тем старая деревянная поликлиника, в которой зимой можно находиться только в шубах и ватниках, продолжает функционировать. Жители Лесозавода по-прежнему идут туда, хотя по устным договоренностям между чиновниками и ООО «МИГ» она должна была закрыться, а пациенты перейти в «Полимедику». Почему этого не произошло, заместитель министра И. Маклаков толком объяснить не смог, ссылаясь на какие-то бумаги, которые якобы не предоставила фирма-партнер.

Как пояснил представитель фирмы «МИГ», руководство Минздрава теперь заявляет, что ему не предоставили сведения о численности прикрепленного населения. Проще говоря, теперь «Полимедика» должна переманить к себе пациентов из других лечебных учреждений. Вероятно, заняться рекламой самой себя, а это непросто и весьма затратно. В результате современная поликлиника, набитая оборудованием, фактически пустует.

Представитель фирмы заявил, что чиновники Минздрава их просто «кинули», не выполнив договоренностей.

Анатолий ПОЛЬКИН.