Кроватка за 400 тысяч рублей (Криминал от 11 февраля)

Кроватка за 400 тысяч рублей

Сыктывкарка хотела продать детскую кроватку, но потеряла деньги.

Женщина разместила объявление на «Авито.ру», и вскоре ей позвонили. Девушка-покупатель обрадовала, что готова сразу произвести оплату посредством онлайн-перевода на карту, однако, мол, с электронным кошельком возникли сложности, и для получения денег продавцу надо пройти к ближайшему банковскому терминалу. В банке женщине позвонил уже неизвестный мужчина, представился братом покупательницы. Для быстрого зачисления денег он потребовал следовать его инструкциям… Доверчивая сыктывкарка выполнила все указания, после чего обнаружила, что с ее счета исчезли 440 тысяч рублей.

Взятка «под контролем»

Жительница Воркуты попыталась дать взятку врачу.

62-летняя женщина обратилась к врачу лечебного учреждения с просьбой оказать содействие в беспрепятственном и гарантированном установлении диагноза профессионального заболевания и получения направления на медико-социальную экспертизу для определения процента утраты нетрудоспособности. Врач сообщил правоохранителям о планируемой передаче взятки, и они взяли ситуацию на контроль. После того как 50 тысяч были переданы врачу, противоправные действия обвиняемой были пресечены сотрудниками полиции. Обвиняемая вину признала и раскаялась в содеянном. Судом ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

Шашлычка захотелось?

В Воркуте 43-летний мужчина украл из магазина 10 килограммов свинины.

8 февраля сработала тревожная кнопка в одном из магазинов по бульвару Пищевиков. Приехавшим сотрудникам Росгвардии администратор магазина сообщил, что один из посетителей похитил из витрины мясо и скрылся, не заплатив. При просмотре записи с камер видеонаблюдения было установлено, что гражданин похитил свинину общим весом более 10 кг. Сумма ущерба составила 3000 рублей. Похититель ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей.

31 сосна для бани

В Ижемском районе задержали местного жителя за незаконную рубку леса.

В совершении противоправных действий подозревается 38-летний местный житель. С августа по сентябрь 2021 года он срубил 31 сосну, чем нанес лесному фонду России ущерб на сумму порядка 374 тысяч рублей. Фигурант пояснил, что древесина потребовалась ему для постройки бани. Сумма ущерба полностью возмещена. В отношении «лесоруба» избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Украл у отчима

Сыктывкарец снял с карты отчима четверть миллиона.

49-летний пасынок украл из квартиры своего отчима его сотовый телефон и банковскую карточку. Зная ее пин-код, он осуществил несколько переводов, похитив в общей сложности 257 тыс. рублей. Вину в содеянном мужчина не признал, причиненный ущерб не возместил. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.