Кровавая драма на кухне (Криминал от 11 октября)

29-летний парень до смерти избил 78-летнюю женщину.

Неоднократно судимый житель Сыктывдинского района в компании своих знакомых употреблял спиртное в одной из квартир Сыктывкара. Там же находилась родственница одного из участников компании, инвалид второй группы. Оставшись с пенсионеркой на кухне наедине, молодой человек нанес ей не менее 9 ударов твердым тупым предметом по голове, шее, в грудную клетку. От полученных ранений женщина скончалась в больнице. В тот же день, уже находясь в дежурной части, куда мужчина был доставлен после случившегося, он ударил по лицу сотрудника полиции. В итоге – 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Проверяла тумбочки пациентов

В Сосногорске осудили бывшую работницу больницы за кражи денег у больных.

Во время уборки помещений женщина подмечала, у кого из пациентов в прикроватных тумбах лежат деньги или кошельки. Дожидаясь, когда в палатах никого не будет, она совершила в общей сложности шесть краж. Кроме того, женщина дважды совершила кражу денег, которые пациенты сдавали на хранение в сейф Сосногорской ЦРБ. Общая сумма ущерба составила 78,2 тысячи рублей. После возбуждения уголовного дела часть денежных средств женщина вернула потерпевшим. Суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на два года, а также обязал выплатить материальный ущерб в пользу потерпевших.

Не флиртуйте с «чужой» дамой

Житель села Усть-Вымь из ревности зарезал своего знакомого.

Мужчина распивал алкоголь с раннего утра. На улице он познакомился с девушкой и направился с ней в гости к общим знакомым. Там во время застолья один из участников компании стал оказывать знаки внимания девушке, что не понравилось обвиняемому. Между ними завязалась драка. Потом ревнивец схватил со стола нож и несколько раз ударил им «обидчика». От полученных травм потерпевший скончался. Суд приговорил преступника к 9 годам лишения свободы.

Печорские страсти

52-летняя женщина пырнула ножом сожителя, который нелестно отозвался о ее… кошке.

Ссора между фигуранткой и ее пьяным сожителем произошла в комнате общежития по улице Западной на почве ревности. В ходе перепалки мужчина нелицеприятно высказался в адрес хозяйской кошки, а женщина в это время резала корм для животного. В запале ссоры она дважды ударила мужчину ножом в живот. От массивной кровопотери потерпевший скончался на месте. Женщина находится в сизо в ожидании приговора суда.

Закрывайте двери!

Хозяева квартиры в Воркуте на ночь не заперли входную дверь, чем и воспользовался вор.

Увидев открытую дверь, подозреваемый вошел в квартиру и украл два сотовых телефона, стоявших на подзарядке. Возбуждено уголовное дело по ст. «Кража». МВД по Коми напоминает, что большинство квартирных краж спровоцированы халатностью самих пострадавших. Это распитие спиртных напитков с малознакомыми людьми либо банальная забывчивость: выскочил на минутку, дверь не закрыл. В таких случаях злоумышленники хватают все, что лежит близко от двери: одежду, сумки, телефоны.