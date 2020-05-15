В Сыктывдинском районе организованы поиски медведя, напавшего на лосих в Финно-угорском этнопарке. Властями принято решение – застрелить опасного зверя.

Любимицы публики

Напомним, что весной 2018 года на лосеферме в Печоро-Илычском заповеднике родилось сразу восемь малышей, в том числе Моня и Муля. К началу осени они поселились в Финно-угорском этнокультурном парке. Тогда им было почти пять месяцев. Моня и Муля стали талисманом этнопарка: во время экскурсий можно было посетить загон, где они содержались, погладить, сфотографироваться.

В марте нынешнего года в этнопарке поселился еще один лосенок – Макс. Он прибежал в поселок Верхняя Максаковка и вызвал большой ажиотаж у местных жителей. Тогда охотники предположили, что, возможно, его мать загрызли волки, а ему удалось убежать. Десятимесячного лосенка было решено поселить в этнопарке. Малыш быстро адаптировался, подружился с лосихами.

Ночная расправа

Как рассказала «Трибуне» директор этнопарка Елена Иванова, в ночь с 10 на 11 мая голодный медведь проник на территорию вольера за трехметровое ограждение и загрыз лосих. Его не испугали ни свет, ни музыка, служившие своего рода дополнительной охраной для лосей. После нападения чудом выжил только лосенок Макс. Видимых признаков повреждений у него нет, хотя он сильно напуган.

– Медведь проник в вольер в поисках пищи, его инстинкты понятны. Но у меня нет слов, чтобы выразить горечь от утраты наших любимцев. Это шок и боль не только для сотрудников этнопарка, но и всех, кто любил Моню и Мулю, – сказала Елена Иванова.

Директор этнопарка отметила, что в момент нападения медведя в вольере не оказалось работников, которые ухаживали за животными. Никто из сотрудников этнопарка не пострадал.

На место выезжали сотрудники полиции и ветеринары. По предварительным данным, в вольер проник крупный бурый медведь. Специалисты пытаются понять, каким образом медведь попал в вольер, поскольку ограждение и система охраны не повреждены. Найти его охотникам пока не удалось, поэтому зверь представляет угрозу для жителей села Ыб.

В администрацию села, как сообщили «Трибуне», с информацией о косолапых больше никто не обращался.

Голод не тетка

По словам охотников, когда медведь просыпается после спячки, он сразу же начинает искать пищу. Хищник обладает сильным обонянием, чует свою добычу на расстоянии нескольких километров.

Для топтыгина выход на свет после длительного периода сна — это как начало новой жизни, второе рождение. Первые 10-15 дней «хозяин тайги» не слишком активен. Он не отходит далеко от своей берлоги, бродит вокруг, если повезет – перекусит остатками сухой прошлогодней травы или тушками погибших зимой животных.

Медведь-каннибал

В Печоро-Илычском заповеднике зарегистрирован случай каннибализма среди медведей. Об этом в начале мая сообщил научный сотрудник Александр Лазников. По его словам, косолапый зарыл тушу другого медведя в лесу и кормился несвежим мясом.

– Нет никаких сомнений в том, что хозяин тайги прикопал здесь свою добычу, были обнаружены некоторые части тела жертвы. Ею оказался взрослый медведь. Увиденное нас беспокоило, мы достали фальшфейеры на случай самообороны. И металлическую кружку с ложкой для издания предупреждающего и заодно отпугивающего звука. К счастью, медведь так и не объявился, – рассказывает Александр Лазников.

Установленная фотоловушка показала «лицо подозреваемого». Им оказался очень крупный и упитанный самец. Медведи – это вершина пищевой цепи наших лесов, говорит ученый. Каннибализмом они вносят вклад в регулирование численности своего же вида.

Топтыгины оживились

Охотоведы не устают повторять, что лесных хищников привлекают помойки, в которые местные жители превращают окрестности населенных пунктов. Поэтому нельзя бросать пищевые отходы, их следует грамотно утилизировать. Но не все прислушиваются к советам, поэтому медведи – частые гости в населенных пунктах.

Следы хозяина тайги недавно видели в ухтинском поселке Шудаяг. В свою очередь администрация сельского поселения «Койгородок» сообщает о нашествии медвежат. Лесные обитатели выходят к черте населенных пунктов в поисках еды, так как в лесу еще пусто и голодно. К примеру, 7 и 8 мая жители деревни Гурган видели забавного медвежонка. По словам сельчан, не исключено, что медведица была где-то неподалеку.

Екатерина МАКАРОВА.