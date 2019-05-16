Кровавая «разборка» в лесной избушке

Как стало известно «Трибуне», в минувшие майские праздники в Корткеросском районе в местечке Г\рдчой (местечко Красная гора находится между селами Сторожевск и Большелуг) произошла кровавая драма.

9 мая большелугский охотник зашел в лесную избушку, которая принадлежит жителю Сторожевска. Между хозяевами и гостем возникла ссора. Гость пригрозил хозяину, что позовет на подмогу старшего брата и друга.

Сторожевские охотники не приняли угрозу всерьез и улеглись спать. Однако обиженный мужик быстро съездил в деревню за подмогой – старшим братом и его товарищем из соседнего Богородска. После этого троица помчалась ночью в лес «на разборки».

Хозяева охотничьего домика уже спали, когда к ним ворвались вооруженные люди. Причем старший брат не стал мешкать – сразу же начал палить из ружья.

Один из охотников спасся бегством. Он босиком спустился к реке, сел в свою моторную лодку, но заводить не стал – боялся, что «стрелки» услышат шум. Поэтому мужчина греб веслами, а добравшись до моста через Вишеру, поймал попутку. О вооруженном нападении он затем сообщил в полицию.

Другой сторожевский охотник был ранен из ружья и скрылся в лесу. То теряя сознание, то приходя в себя, мужчина всю ночь прятался под корягой. Кровоточащую рану он затянул ремнем. В тяжелом состоянии его обнаружили только утром.

А третьего охотника вооруженные люди, вероятно, держали в качестве заложника, приказывая ему позвать друзей.

По предварительным данным, в результате нападения было ранено двое охотников, но полиция пока не сообщает подробностей ночной «разборки».