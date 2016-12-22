Крупная авария в Войвоже

Морозная погода выявила неготовность ремонтной службы Войвожского водоканала к работе в зимних условиях.

В прошедшие выходные в в поселке Войвож произошла авария, которую пришлось устранять всем миром. 17 декабря вышел из строя глубинный насос на водяной скважине, из-за чего вода в поселок поступать перестала. Насос на замену сломавшегося был привезен из Троицко-Печорска. Вернуть воду в поселок удалось только спустя 6 часов. А вот восстановительные работы продолжались вплоть до вторника: водопроводные системы части домов, оставшись без воды, промерзли, и их пришлось размораживать вручную.

Для ликвидации последствий аварии были привлечены сотрудники управляющей компании «Сервис» и Сосногорской тепловой компании, которые отогревали внутридомовые сети в несколько смен, ремонтные работы проводили сотрудники Сосногорского водоканала.

Ситуация показала, что Войвожский водоканал оказался не готов решить проблему самостоятельно: восстановительными работами занималась только одна бригада из двух человек.

Чтобы разобраться в деятельности предприятия, отвечающего за водоснабжение поселка, в Войвож была направлена специальная комиссия.