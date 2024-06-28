26 июня в 18.12 близ Инты произошло крушение пассажирского поезда № 511 Воркута – Новороссийск. Из 14 вагонов девять сошли с рельсов, пять опрокинулись, некоторые упали в речку.

В поезде находилось около 150 воркутинцев и 40 интинцев (данные уточняются). Среди них были целые семьи, которые вместе с детьми отправились на летний отдых. К теплому морю…

В минувшую среду сошел с рельсов железнодорожный состав, в котором находилось 195 пассажиров и 20 железнодорожников. В результате три человека погибли, многие получили различные травмы.

Спасались как могли

«Мы только отъехали от станции «Инта», поезд стал набирать скорость, а буквально через несколько минут начал тормозить, – рассказывает 43-летний воркутинец. – Затем он резко остановился, раздался непонятный грохот. Проводница нашего третьего вагона закричала и выскочила из тамбура, многие пассажиры – за ней. Мы увидели страшную картину: больше половины состава сошло с рельсов. Вагоны – на боку, два или три свалились с высокой насыпи в речку. Пассажиры головных вагонов бросились вниз. Мы помогали вытаскивать окровавленных людей наружу…»

«Поезд начал покачиваться, с верхних полок попадали вещи, – вспоминает другая пассажирка. – Я ребенка держала, сама начала отлетать. Устоять на ногах было невозможно. В других вагонах, говорят, люди через стекла вылетали прямо в воду. Некоторые разбивали окна, чтобы вылезти оттуда. Много раненых, с переломами, с черепно-мозговыми травмами…»

«Мужчина нашел какую-то железку, начал разбивать окно, оно оказалось тройным. Но все-таки смог разбить. С нами ехали молодые люди, тоже начали помогать вытаскивать, в первую очередь детей и женщин», – рассказала пассажирка 12-го вагона.

«Муж сразу понял, где авария произошла. Когда я ему написала», – рассказала одному из интернет-порталов жительница Воркуты Виктория, муж которой четыре дня назад ездил тем же маршрутом. По его словам, этот участок поезд преодолевал «ползком».

Гиблое место

Лето в Инту пришло всего несколько дней назад, но тут же пошли сильные дожди. Именно они, по предварительной версии, и подмыли железнодорожное полотно. На снимках с места ЧП видно, что один из рельсов почти лишился насыпной опоры.

Размыв насыпи, видимо, не был своевременно установлен путевыми обходчиками. По какой причине – в этом будет разбираться транспортная прокуратура и другие правоохранители (уголовное дело по факту аварии уже возбуждено).

Место крушения – гиблая лесотундра, вокруг ручьи и болота, дороги нет. Интинские медики все же пытались пробиться туда на машине, но не смогли. Пришлось вызывать вертолеты санавиации. А со станции «Инта» прибыл аварийный состав, где также были спасатели. Но в любом случае помощь пришла с запозданием. И некоторые уцелевшие пассажиры даже пытались по рельсам добраться до Инты. Они были в шоке и хотели как можно дальше отойти от этого жуткого места.

Школьницу нашли мертвой

Вечером 26 июня власти Коми поспешили заявить, что погибших в аварии нет. Однако вскоре выяснилось, что жертвами катастрофы стали двое мужчин – 49-летний житель Печоры и 34-летний вахтовик из Кубани. О последнем известно, что он работал машинистом котельной на Ямале и воркутинским поездом возвращался домой с вахты. У погибшего осталось трое маленьких детей.

Третьей жертвой крушения стала 16-летняя школьница из Инты, которая ехала в 10-м вагоне (он пострадал больше всего). Поначалу ее не обнаружили среди погибших. Возникла версия, что из перевернувшегося вагона девочка выпала в реку и ее унесло сильным течением. Хотели даже вызывать водолазов. Лишь спустя сутки после аварии ее тело нашли под тем же 10-м вагоном.

В больницу Инты с места ЧП было госпитализировано 10 человек. 14-летняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии.

Еще 11 пассажиров злополучного поезда, получившие ссадины и мелкие порезы от разбитых стекол, отказались от госпитализации.

По данным Минздрава Коми, на утро 27 июня в медучреждениях оставались восемь пострадавших. В стационаре интинской больницы остаются три человека, еще два переведены в Воркутинскую больницу скорой медицинской помощи, двое доставлены в Коми республиканскую клиническую больницу, ребенок – в Республиканскую детскую клиническую больницу. Все взрослые пациенты находятся в профильных отделениях стационаров региона, ребенок – в отделении реанимации.

К вечеру 27 июня МЧС объявило об окончании поисково-спасательных работ.

Виктор СЕМЕНОВ.