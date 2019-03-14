Кто и зачем уничтожает дорожную отрасль республики?

С 1 мая по 31 октября 2019 г. трудовой коллектив АО «Коми дорожная компания» (КДК) переводится на сокращенный режим рабочего дня. Это беспрецедентная в истории Коми ситуация, когда на полгода — с начала и до конца ремонтно-строительных работ — ведущее предприятие дорожной отрасли региона переходит на сокращенный режим.

Мера эта вынужденная, поскольку Коми дорожная компания сегодня находится на грани финансового краха. Реском профсоюза дорожников считает, что предприятие толкают к банкротству высокопоставленные чиновники Коми. На вопрос, кому это нужно и в чьих интересах они действуют, возможно, ответят правоохранительные органы.

На голодном пайке

Силами КДК, где трудятся 1200 человек, содержится львиная доля (около 70%) республиканских и муниципальных дорог. Надзорные органы требуют, чтобы дороги вовремя и качественно ремонтировались, то есть были в нормативном состоянии. Однако заказчик (читай — правительство Коми) на эти цели выделяет лишь 35% от необходимых средств.

В результате у КДК растут долги, рабочие-дорожники вынуждены трудиться за половину, а то и треть зарплаты. Причем даже эти выплаты приходится производить за счет банковских кредитов, что приводит к долговой кабале.

Аналогичная ситуация сложилась практически во всех дорожных организациях республики: ООО «Северстрой», ООО «Коми-строймост», ООО «Усинское ДРСУ». Та же участь может постичь и единственное более-менее державшееся на плаву предприятие — ООО СПК «Темп-Дорстрой», где за последние годы численность работников сократилась с 2,5 тысячи до 350 человек.

Минус 7 миллиардов

— Я считаю, что в правительстве Коми есть чиновники, которые сознательно уничтожают дорожные предприятия республики, — заявил «Трибуне» председатель рескома отраслевого профсоюза Иван Урсу. — И это наглядно видно на фоне того, как рассчитана смета стоимости дорожных работ для заезжего подрядчика, заключившего контракт на строительство автотрассы Ираель — Каджером.

По мнению лидера профсоюза, делать ставку на заезжие компании — верх расточительства. Так, ООО «Автобан», которому было отдано строительство дороги Ираель — Каджером на Печору методом концессии, построило дорогу за более чем 11 млрд рублей. Тогда как наши местные дорожники готовы были построить эту же дорогу за 4,2 млрд рублей.

Разницу в 7 млрд рублей бюджет Коми будет возмещать концессионеру на протяжении нескольких лет по 1,3 млрд рублей в год. При этом весь годовой бюджет дорожного фонда Коми – около 4 млрд рублей.

— Эта концессионная сделка в РК была большой ошибкой, и правоохранительные органы должны досконально разобраться, насколько остро стоял вопрос о необходимости досрочного строительства этой дороги, — считает профлидер. — Ведь построенная трасса на сегодня бесполезна, она будет простаивать еще долго — до тех пор, пока не введут в эксплуатацию остальные участки дороги: Ухта — Ираель и Кожва — Усинск — Нарьян-Мар.

Реконструировать, то есть привести в нормативное состояние, необходимо и уже действующую трассу от Сыктывкара до Ираеля. Во-первых, по ней сейчас не могут двигаться автопоезда с максимально разрешенной нагрузкой. Половина трассы не выдерживает нагрузки более 6-7 тонн на ось. Во-вторых, большинство мостов между Ираелем и столицей Коми — в аварийном состоянии. А главный мост — через Вычегду в районе села Верхняя Слуда — вообще опасен, и под большой нагрузкой он может рухнуть.

Кабальные условия

Уже сейчас чиновники РК в лице ГКУ РК «Управтодор Коми» пытаются за счет скудного дорожного бюджета рассчитаться с концессионером, а на оставшийся бюджет дорожного фонда содержать и ремонтировать дороги РК. На тендеры и аукционы выставляются контракты для наших дорожников по заниженному в 3-4 раза финансированию на содержание автодорог РК, чем установлено федеральным законодательством.

В соответствии с нормативами финансовых затрат, утвержденных правительством Коми, средняя стоимость 1 км автомобильной дороги составляет 274,6 тыс. руб., III технической категории — 396 тыс. рублей в год. А теперь сравните: стоимость содержания аналогичной дороги федерального значения «Вятка», проходящей на территории РК, — 1 млн 217 тыс. рублей.

— Еще одна подобная концессия в Коми — и можно будет окончательно похоронить все наши предприятия здесь, на Севере. Обращаем внимание на то, что ни в одном регионе России подобных концессий с такими кабальными условиями не найдется, их просто нет, — подытожил Иван Урсу.

«Нужен открытый разговор»

Дорожники обратились к губернатору Коми

Председатель рескома профсоюза автотранспорта и дорожного хозяйства – заместитель директора Ассоциации дорожных организаций РК Иван Урсу направил в адрес главы республики Сергея Гапликова обращение, в котором говорится о бедственной ситуации в дорожной отрасли.

Маленький норматив

В обращении, в частности, сказано, что норматив средств, выделенных на содержание автодорог в Коми, в четыре раза ниже, чем федеральный. И это создает угрозу безопасности движения.

«Считаем, что методику финансирования на содержание автодорог нужно немедленно менять, — говорится в обращении. – За основу взять, как это сделали во многих других регионах, методику, утвержденную распоряжением Министерства транспорта РФ от 28.03.2014 г. № МС-25-р «Об утверждении Методических рекомендаций по определению стоимости работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения».

В соответствии с этим распоряжением норматив накладных расходов на работы по содержанию автомобильных дорог федерального значения составляет 20% от прямых затрат (п. 46), сметная прибыль учитывается в локальных сметах в пределах от суммы прямых затрат и накладных расходов. Норматив сметной прибыли для определения стоимости работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения составляет 15% от суммы прямых затрат и накладных расходов (п. 48 и п. 49)».

«Секретов у нас нет»

«В очередной раз просим провести с вашим участием совещание дорожников в рамках трехстороннего партнерства, — обращаясь к главе республики, пишет И. Урсу от имени своих коллег. — В открытом разговоре должны участвовать как руководители организаций, предприятий, так и руководители профсоюзных ячеек во главе с рескомом и ассоциацией «Дороги Коми». У работодателей от профсоюзов секретов в дорожной отрасли давно нет.

Уважаемый Сергей Анатольевич, мы готовы объединиться вокруг вас для выхода из создавшегося положения. Но для начала нужен открытый разговор.

Подозревая, что чиновники системно занижают стоимость дорожных работ с целью уничтожить местных подрядчиков, еще раз просим провести совещание на вашем уровне в изложенном выше формате.

Просим вас дать поручение об использовании распоряжения Министерства транспорта РФ от 28 марта 2014 года № МС-25-р. В противном случае мы будем вынуждены рекомендовать коллективам не участвовать в торговых процедурах на содержание автомобильных дорог».