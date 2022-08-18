Кто купит Эйфелеву башню? (Блиц от 19 августа)

Арт-объект в столице Коми продают за 149 тысяч рублей.

Как сообщает нынешний владелец, работа, сделанная сварщиками-ювелирами, – очень точная копия в соотношении 1 к 100. Высота сыктывкарской Эйфелевой башни

3,3 м (в Париже – 330 м), вес – 300 кг. Напомним, «Эйфелева башня» появилась на перекрестке улиц Первомайская и Орджоникидзе в 2017 году. Арт-объект украшал территорию возле одного из цветочных салонов города.

«Летят утки и два гуся»

С 20 августа начинается сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую и полевую дичь.

Однако в лесах Коми продолжает действовать режим ЧС из-за лесных пожаров. Минприроды РК сообщает, что до особого распоряжения введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств (за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования). Запрет на посещение лесов касается исключительно территории земель лесного фонда.

Где сидел, там и живу

85% осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, остались в Коми.

В первом полугодии из учреждений службы исполнения наказания освободились 1336 человек, из них 1139 остались проживать в Коми.

Парень попал под поезд

Утром 17 августа в Сыктывкаре на 94-м км пикета № 9 перегона станции «Сыктывкар-Човью» локомотивом травмирован 18-летний юноша.

Он шел вдоль путей навстречу приближающемуся составу в наушниках и смотрел под ноги. Машинист стал подавать сигналы повышенной громкости, но молодой человек не реагировал. Было применено экстренное торможение, локомотив сбросил скорость до 10 км/ч, однако наезда избежать не удалось. Пострадавший доставлен в реанимацию без сознания.

Путешествие «налимов»

В Музее истории и культуры Сыктывдинского района в Выльгорте откроется выставка уникальных инструментов.

Проект «Путешествие «налимов» из Санкт-Петербурга на родину мастера» стал победителем конкурса на предоставление грантов главы РК. Творения Семена Налимова, знаменитого «коми Страдивари», предоставил Шереметевский дворец – Музей музыки Санкт-Петербурга. Открытие выставки состоится 22 августа. Чудо-балалайки будут «гостить» В Коми до 30 сентября.

Батареи просят тепла

Тепло в воркутинских квартирах появится перед Днем шахтера, сообщил глава города Ярослав Шапошников.

По данным Коми ЦГМС, на этой неделе в Воркуте ожидаются кратковременные дожди, возможно с грозами, которые пройдут по северной окраине. На большей части территории в ночные часы ожидается в пределах 8-15оС, днем – до 25оС, в Заполярье – до 20-22оС.

«Арктика. Лед тронулся»

В Усинске прошел форум волонтеров-экологов.

В нем приняли участие более 200 волонтеров лично и еще около 3000 человек в формате онлайн. Открытие форума 16 августа началось с видеоприветствий президента России, главы Минвостока Алексея Чекункова и главы Коми.В рамках форума состоялись дискуссии с экспертами, обучение от МЧС, мозговой штурм и гонка героев. «Арктика ждет активных, целеустремленных молодых людей, готовых работать на благо нашей страны», – подчеркнул зампред правительства региона Алексей Просужих.

Чтобы опилки не пропали

К предстоящему отопительному сезону в Коми на биотопливо переведут 62 котельные.

На еженедельном оперативном совещании в правительстве Коми обсудили вопрос модернизации АО «Коми тепловая компания». По данным Минэкономразвития Коми, на предприятиях региона ежегодно образуется почти 1,5 млн тонн древесных отходов. Большую их часть можно использовать для производства топлива.

Туристов «закодируют»

С 1 сентября 2022 года в России в тестовом режиме заработает единая информационная система электронных путевок.

В соответствии с новой редакцией федерального закона «Об основах туристической деятельности» все данные российских туристов, а также сведения о купленных ими турах будут заноситься в особый цифровой реестр, а самим путешественникам – выдаваться QR-коды с зашифрованной информацией. QR-код будет формироваться автоматически и выдаваться туристу в цифровом виде либо в виде распечатки. Главная цель новации –защитить путешественников от аферистов, а сам туристический рынок сделать более прозрачным.

Нужны добровольцы в сапогах

Лосеферма ждет волонтеров – их помощь нужна для заготовки веточного и травяного корма животным.

«Мы ждем выносливых и ответственных добровольцев от 18 лет, опыт работы с топором приветствуется. Для работы понадобятся дождевые костюмы, резиновые сапоги и средства от комаров и мошек», – сообщают организаторы. Волонтеры должны будут самостоятельно приехать в поселок Якша, а заповедник, в свою очередь, предоставит им бесплатное проживание в гостевом доме. Оставить заявку и узнать подробности можно по электронной почте pr@pechora-reserve.ru.

Приходите на прием

В Коми открылись четыре новых ФАПа. Общая стоимость амбулаторий составила почти 50 млн рублей.

Фельдшерские пункты заработали в Усть-Куломском районе – селах Дон, Мыелдино, деревнях Жежим и Пожегдин. Все они укомплектованы новым оборудованием. Напомним, что эти четыре ФАПа входят в список из 19-ти, которые строятся в Коми. Они должны быть готовы к приему пациентов до конца 2022 года. 11 уже построены, 6 принимают пациентов. 22 августа откроется ФАП с жильем для фельдшера в деревне Бортом Сысольского района. С этого года Коми приобретает модульные ФАПы, первые из которых появятся в конце августа в селе Лэзым и деревне Красной Сыктывдинского района.

Наши друзья на Кавказе

Между Коми и Республикой Дагестан подписано соглашение о культурном сотрудничестве.

Подписание официального документа состоялось в Сыктывкаре в рамках V гастрономического фестиваля «Шаньгафест». Основная задача соглашения – развивать связи в отрасли туризма, а первый шаг в этом направлении – инфотуры для предпринимателей. Проводником для развития сотрудничества станет и местная диаспора.