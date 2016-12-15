Кто летает ночью по зданию Воркутинской мэрии?

Декабрь 15, 2016 - Актуально, Лента

На этой неделе мэрия Воркуты на официальном YouTube-аккаунте выложила сенсационное видео, сделанное камерой наблюдения. 9 декабря на третьем этаже администрации несколько раз за ночь камера (с датчиком движения и ночным видением) зафиксировала хаотичный полет некоего светящегося объекта.

Как сообщили «Трибуне» в мэрии, это не может быть световым бликом, так как в коридоре нет окон, присутствует только ночное освещение на лестничной площадке. И не может быть никаких «глюков» аппаратуры.
— Мы ничего не утверждаем, — говорит советник мэра Александр Литвинов. — В течение ночи таких эпизодов было больше, чем попало на видео. Выложили выдержку только самых ярких моментов. Будем считать, что это «дух рождества».
— А вдруг это был призрак, полтергейст или «летающий объект»?
— Мы не уфологи и не можем точно утверждать.
— А вообще, были уже подобные случаи? Может, сотрудники администрации слышали посторонние шаги, звуки, когда задерживались на работе?..
— Всегда кто-то задерживается и до полуночи, но нас никто не пугал, в затылок никто не дышал. Наоборот, атмосфера здесь энергетически комфортная, и даже странно это было увидеть на камере. У нас здесь никто не умирал. Здание чистое.

Какие полтергейсты в такой мороз?

По словам научного сотрудника Воркутинского музейно-выставочного центра Федора Колпакова, здание мэрии очень натуралистичное, достаточно свежее по воркутинским меркам.
— Начал его строить, по-моему, «Печоршахтострой» в 1970 году. Тогда это был большой комбинат, и работники построили для себя третье по счету офисное здание, где базировались до 1999 года. После этого комбинат прекратил существование, и в течение нескольких лет здание пустовало. А в 2008 году туда переселилась администрация города, — рассказывает Федор Колпаков.
— Строили не на старом кладбище, — продолжает Ф. Колпаков. — Несчастных случаев не припомню. Сам живу буквально в пятидесяти метрах от этого здания. Я бы уж точно слышал, если б в мэрии произошло что-то странное. И вообще, какие полтергейсты, у нас — мороз!
Колпаков, занимающийся историей Воркуты, в призраки не верит, и тем не менее, по словам Александра Литвинова, на самом деле «нечистые» места в Воркуте все-таки есть. Ведь город строился на крови и на рабском труде, здесь находятся массовые захоронения во времена ГУЛАГа.
— Кухонных разговоров про призраков в городе всегда было много, — рассказывает Александр Литвинов. — Правда, некоторые «дома с призраками» на окраинах города уже снесли. К примеру, было общежитие во втором шахтерском районе. Там жили мои знакомые. Они мне рассказывали, что не раз видели «бестелесных существ». Но все это осталось на уровне бытовых разговоров…

Екатерина МАКАРОВА.




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