На днях в редакцию обратилась юрист Ольга Вавилина, рассказавшая, что Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге вынес решение по делу Устины Дребот об обязании администрации Сыктывкара включить ее в список детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставить благоустроенное жилое помещение. Эта тяжба длилась более трех лет.

Историю сироты Устины Дребот можно назвать типичной, похожей на сотни других. По закону, детям-сиротам по достижении ими 18 лет предоставляется жилплощадь. Для этого сирота должен обратиться с заявлением в органы местного самоуправления, чтобы его включили в список нуждающихся в жилье. Заявления принимаются до 23 лет – и горе тому, кто этот срок пропустил.

Многие сироты теряют свое право на получение жилья, поскольку по разным причинам вовремя не подают заявления. Как считает педагог Александр Чуднов, много лет занимающийся проблемами сирот, бывшие детдомовцы юридически неграмотны, не подготовлены к взрослой жизни. Зачастую они просто не знают, как подать заявление и куда обращаться. В результате они пропускают срок и не попадают в очередь.

Учись, студент!

Если сирота учится, то его право на попадание в очередь продлевается до конца обучения. Устина как раз из этой категории: она практически с рождения находилась в детском доме, потом училась в техникуме, сейчас заканчивает университет и проживает в общежитии.

Девушка несколько раз подавала заявление на постановку в очередь, однако администрация города регулярно отказывала ей во включении в список нуждающихся. В 2020 году она подала заявление в суд, который обязал администрацию включить Устину в список и обязал предоставить жилье. Однако мэрия обжаловала решение в Верховном суде, который встал на сторону администрации и отказал У. Дребот в иске.

В апелляции делался упор на то, что срок пропущен. Это означало, что Устина после окончания учебы окажется на улице – без прописки и возможности устроиться на работу.

С помощью юриста Ольги Вавилиной девушка обратилась в последнюю инстанцию – Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге, и тот отменил решение Верховного суда РК, оставив в силе вердикт Сыктывкарского горсуда. У девушки появилась надежда на то, что вскоре она обретет собственное жилье.

Из одной очереди – в другую

Всем известно, что очередь на муниципальное жилье очень длинная, детей-сирот в ней по республике более двух тысяч. В прошлом году только 68 детей-сирот в Сыктывкаре получили жилье. И, как оказалось, девушка, стоящая под номером 61 в общей очереди, не получила ничего! Почему? В ситуации разбирался общественник Александр Чуднов. В кулуарах ему объяснили, что существует как бы две очереди – общая и «судебная»: в ней числятся те, кто выиграл суд и имеет судебное решение. Естественно, общая очередь практически не движется. Более того, человек, выигравший суд и получивший право на жилье, попадает в конец «судебной» очереди. Так что Устина Дребот вряд ли получит жилье в ближайшее время…

В прошедший вторник состоялась «прямая линия» на тему «Как соблюдаются права детей-сирот», которую вела представитель мэрии Кристина Ващенкова. Рефреном звучало одно: все делается в строгом соответствии с законодательством, но денег нет, и трудностей много. Вывод из услышанного Александр Чуднов сделал простой: после подачи заявления и попадания в список нуждающихся сироте нужно сразу же обращаться с иском в суд. Лишь по решению суда появляется шанс на получение жилья…

А еще Александр Петрович выяснил, что в этом году детям-сиротам будет выделено 300 квартир. А вот по какому принципу они будут распределяться – большой вопрос. Он считает, что в комиссию по распределению этих квартир должны войти не только чиновники-законники, но и представители тех самых сирот. Так будет честнее.

Анатолий ПОЛЬКИН.