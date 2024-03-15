В Республике Коми существуют проблемы, которых не должно быть в принципе. Одна из них – обеспечение сельчан дровами. Столько об этом уже говорено-переговорено на всех уровнях принятия решений, а толку – почти ноль.

Лесная бюрократия

Село Большая Пысса даже по меркам Удорского района считается отдаленным населенным пунктом. Старинное село окружено лесами, тянущимися за горизонт. Поэтому удивительно было услышать, что местные жители сталкиваются с проблемами при заготовке дров: делянки выделяют за 17 километров от дома – поди-ка туда доберись. А еще требуется официальное разрешение, а для этого надо ехать в райцентр за 110 километров!

Без всей этой бюрократии поход в лес будет противозаконным. Там теперь все строго: за сбор сухостоя – штраф (от 4 до 500 тысяч рублей). Ведь по официальным документам сухостой – это разновидность деловой древесины, причем особо ценная.

Коренных жителей отлучают не только от леса, но и от водных ресурсов. Поймаешь сетью рыбку в здешней реке Мезени – тоже плати крупный штраф. Кстати, ни в царские времена, ни в советские сельчан так жестко не прессовали. А нынче весь традиционный уклад жизни северян опутан драконовскими запретами. Стоит ли удивляться, что люди покидают родные места и многие деревни заброшены?

Сельчанам дозволяется собирать один только валежник. Но при этом на нем не должно быть следов спиливания или рубки. Валежник должен иметь все признаки естественного отмирания. И чтобы кора отслаивалась и листьев не было… В общем, сбор «древесного мусора» – это целая наука.

Уголь из Хакасии

Экономические причуды дикого капитализма привели к тому, что котельную в Большой Пыссе топят углем из Хакасии. Другого нет, интинские шахты – их было пять – позакрывали, уголь из Воркуты не подходит. Вот и приходится побираться сельчанам «за тыщи верст».

Конечно, как вариант, можно котельную топить теми же дровами. По словам местного гражданского активиста Альберта Логинова, он в свое время попробовал подкинуть идейку насчет дров для котельной главе Коми Владимиру Торлопову: мол, местные мужики получат хоть какую-то работу. Но тогдашний губернатор к «теме дров» отнесся весьма прохладно. Как, впрочем, и его преемники на этом посту.

«Безобразие полное…»

Здесь нельзя не упомянуть резонансную историю, случившуюся в Совете Федерации в мае прошлого года, когда сенаторы решили пообщаться с «народом из глубинки».

Этноблогер из Ижмы Генрих Немчинов чуть не довел до слез председателя СФ Валентину Матвиенко своей историей о тяжелых буднях сельчан, вынужденных денно и нощно думать о том, где бы разжиться твердым топливом, чтобы выжить в долгую и холодную северную зиму.

Валентина Ивановна была явно шокирована от услышанного: «Это безобразие полное! Власти должны привезти в это село необходимый объем дров. А еще лучше – к каждому дому, если это пенсионер…»

Если кто-то думает, что слова влиятельной столичной дамы были восприняты как руководство к действию, тот не знает особенностей чиновничьей среды. Какое бы кресло начальник ни занимал, его слова – это как круги на воде, разойдутся без следа.

Что делать?

Впрочем, какой-то «след» все же остался. В марте на официальном портале Республики Коми появился законопроект с поправками, подготовленными по поручению Валентины Матвиенко. Вроде как эти поправки, если их примут республиканские парламентарии, облегчат заготовку дров гражданами в труднодоступных населенных пунктах.

Но таким образом будет решена лишь часть проблем. Молодежь из сельской местности уезжает в города за лучшей долей, остаются в основном старики. Им то как быть, когда дрова нужны, а заготовить и привезти их некому?

«Трибуна» уже не раз писала о проблемах обеспечения дровами жителей печорских сел. Наиболее резонансный случай относится к осени прошлого года, когда из-за волокиты и недобросовестности поставщиков чуть не остались совсем без дров жители села Приуральское. В итоге все же успели дрова завезти, но они оказались очень низкого качества: половина – сырые, половина – гнилье.

И что делать? Депутаты сельского поселения Приуральское рассказали, как пришлось выкручиваться из сложной ситуации местным учителям: дрова сушились на печи, а потом только шли на растопку, далее просушивалась следующая партия дров…

Жизнь в период «стабильности»

По словам депутата Совета Печоры Алексея Громова, в своем доме в деревне Аранец может замерзнуть Маиса Ивановна Пыстина, испытавшая ребенком ужасы и лишения войны. А теперь, в период «стабильности», ее не могут обеспечить дровами на всю зиму. Дрова заканчиваются и в селе Приуральское, и других населенных пунктах Печорского района, о чем на прошлой неделе шла речь во время встречи местных депутатов с председателем Государственного Совета Коми Сергеем Усачевым.

– Руководитель администрации Печоры Галина Яковина пообещала закрыть проблему с твердым топливом до конца марта. А Сергей Усачев все взял под контроль, – говорит Алексей Громов. – Но проблема в том, что еще немного – и зимника не будет. Как потом завозить дрова? Другая проблема – заверениям представителей администрации уже никто не верит.

По всему выходит, что к истории с дровами придется еще возвращаться не раз и не два. Действительно, живем в период «стабильности».

Сергей ПАВЛОВ.