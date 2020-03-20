Кто обстрелял вертолет? К «полигону смерти» стягивают отряды силовиков

17 марта вертолет МИ-8, доставлявший бочки с соляркой для строителей незаконного объекта в Шиесе, был обстрелян неизвестными лицами со стороны Коми.



Согласно официальной версии, по «вертушке» не менее шести раз выстрелили картечью. Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям «Покушение на убийство из хулиганских побуждений» и «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

Теоретически «хулиганами» могли быть охотники, промышляющие пернатую дичь в окрестных лесах. Однако это весьма сомнительно, поскольку дальность стрельбы картечью составляет около 50 метров.

Трудно представить, чтобы стрельба велась во время приземления борта с горючим, так как сам «полигон смерти» по периметру окружен десятками бдительных охранников. Маловероятно также, что это произошло в небе над тайгой: согласно правилам безопасности во время прохождения взрывоопасных территорий (над газовыми и нефтяными линиями), вертолет должен лететь на такой высоте, где никакая картечь не достанет.

Есть фотографии обстрелянного вертолета. Гражданский активист, депутат Совета поселка Жешарт Дмитрий Новожилов обратил внимание на отсутствие макро-съемки. Если показывать «товар лицом», то есть какие-то следы от картечи, то, по идее, следовало подойти с камерой поближе к вертолету.

Кстати, на Шиесе официально нет вертолетной площадки. А сам МИ-8 принадлежит компании из Перми. Летчики из Коми и Архангельской области отказываются сотрудничать с «мусорщиками».

Активисты, протестующие против строительства полигона, не исключают, что инцидент с вертолетом – это провокация. Как сообщила «Новая газета», в сторону Шиеса отправился автобус с полицейскими. Возможно, будет принята попытка силового разгона лагеря экоактивистов.

Сергей МОРОХИН.