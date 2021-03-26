Кто отправил судью «на мыло»? «Отец-основатель» национального вида спорта остался в стороне от «Лямпиады» из-за конфликта с чиновниками

20 марта в селе Большелуг Корткеросского района в 14-й раз состоялся лыжный фестиваль «Лямпиада». В гонках приняли участие около 450 спортсменов.

Как и в предыдущие годы, помимо спортивного состязания были и развлекательные площадки: охотничья тропа, концерт творческих коллективов, выставка мастеров национальных промыслов и коми угощения.

Корткеросские чиновники радостно заявили на телекамеры, что провели «Лямпиаду» на высшем уровне. Однако есть другое мнение: соревнования прошли с нарушениями, а призы «обмельчали». Раньше победителей награждали спортивными лыжами, велосипедами, бытовой техникой и т.д. А в этом году в пакетах призеров были пачка чая и футболка с изображением… лидера ЛДПР. Зато талантливый тренер, идейный вдохновитель и постоянный главный судья «Лямпиады» Афанасий Габов впервые выступал в качестве рядового участника соревнований.

«Грязные игры»

– Афанасий Васильевич, почему вас отстранили от «Лямпиады»?

– Официального отстранения нет, потому что я исполнительный директор федерации национального вида спорта. Просто сложилась такая обстановка: районный отдел спорта всячески старается меня очернить. Мне даже ставят прогулы, когда я выезжаю с детьми за пределы Большелуга. В свои «грязные игры» втянули и моих односельчан. И поэтому я решил: пусть районный отдел спорта покажет свои способности. Вот и показали – допустили серьезные ошибки. 24 марта в Миннаце собирался оргкомитет, где я показал нарушения (описал их на трех листах) и все со мной согласились.

Чиновники не смогли организовать даже торжественное построение: стояла только большелугская команда, остальные участники были кто где. 15 минут до открытия – а у них нет государственного флага! Традиционно его поднимают самый старший и самый младший участники «Лямпиады», но они не знают, кто это. Поэтому из толпы выхватили первых попавшихся.

Трасса соревнований не соответствовала требованиям по технике безопасности. Я знаю все участки и говорил оргкомитету, что нужно ставить по два-три человека, но меня не послушались. Поэтому в этом году некоторые участники получили травмы. А ведь на любых массовых мероприятиях нужно предвидеть опасные ситуации.

Во время награждения тоже была путаница. Не получили призы самый младший и самый старший участники. Сергей Зюзев, к примеру, пришел третьим, а бронзу получил тот, кто пришел четвертым. Я спрашиваю – почему? Отвечают: «Как мы будем смотреть в глаза молодому спортсмену?». Но если 28-летнего обгоняет 60-летний, то кто должен получить медаль? Это же спортивные соревнования!

Даже развлекательной части районные чиновники препятствовали. Несколько лет подряд ставили чум. В этом году звонит мне из Ижмы Алексей Ануфриев и говорит: «Я хочу поставить чум и бесплатно кормить олениной всех гостей. Почему район не хочет?». Я, конечно, сказал, чтобы он обязательно приезжал. Видел потом, как руководитель Корткеросского района Константин Сажин по телевизору хвастается, что это они пригласили Ануфриева. Нет! Алексей сам проявил инициативу.

Кто побежит за пачку чая?

– Призовой фонд «Лямпиады» на сей раз был очень скудным. Не боитесь, что интерес к соревнованиям пропадет?

– Конечно, когда я искал призы, то всегда заботился о том, чтобы это были не просто игрушки. Старался, чтобы дети получили спортинвентарь, а взрослые – нужную в хозяйстве вещь. Это их мотивировало – полдеревни вставали на лыжи и лямпы. И не только в Большелуге, по всей республике.

Тем не менее, «Лямпиада», даже если ее не станут проводить в Большелуге, все равно будет жить как национальный вид спорта. Ведь очень много уже сделано. Гонки на лямпах признали и в республике, и в России. На будущий год планируют провести подобные соревнования наши братья финно-угры – удмурты и марийцы. Лыжники-биатлонисты из Швеции, Канады, Финляндии теперь регулярно проводят тренировки на гоночных охотничьих лызях. Я, наверное, это уже не увижу, но в будущем гонки на лямпах наверняка станут олимпийским видом спорта. А пока он активно развивается в республике. В этом сезоне провели кубок республики на Удоре, первенство среди школ Корткеросского района, соревнования в Усть-Цильме.

«Сил нет бороться с дуростью»

По словам Афанасия Габова, конфликт с районными чиновниками и дирекцией Корткеросского ДЮСШ длится уже три года. Район всячески препятствует тренеру и наказывает его без каких-либо веских причин. Подключили некоторых жителей Большелуга, которые написали жалобу, что Афанасий Габов заставляет детей заниматься лыжным спортом в ДЮСШ. Но это неправда, ведь дети ходят в спортшколу по заявлению родителей. Или, к примеру, «вопиющий случай»: Афанасий Габов проводит уроки физкультуры в 40-градусные морозы. Но как такое возможно, если уже при минус 30 дети не учатся в школе?

– Столько уже было проверок, ничего не подтверждается. Доработаю этот год и уволюсь. Сил больше нет с дуростью бороться, – говорит Афанасий Васильевич. – Конечно, жаль, ведь я 40 лет отдал тренерской работе, немало сделал для села. И еще бы мог поработать. В планах было построить вокруг школы 650-метровую лыжероллерную трассу. Этот проект одобрил и глава республики Владимир Уйба. Но теперь нет уверенности, что она появится.

После «Лямпиады» Афанасий Габов снова получил официальный документ по почте: два акта о прогуле и выговор. Наказали его за то, что возил детей на соревнования в Ухту и Удору. Хотя, по словам Габова, он оповестил свое руководство аж четыре раза. Но чиновник не ответил, и тренер написал, что берет отгул за свой счет за отработанные дни на новогодних каникулах.

Беседовала

Екатерина МАКАРОВА.