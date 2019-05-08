Кто ответит за фальсификацию выборов в Сосногорском районе?

Состоявшиеся в сентябре прошлого года довыборы в состав регионального парламента обернулись громкими разбирательствами по Ираельскому избирательному округу № 10, в которых появляется все больше подробностей, свидетельствующих о фактах хаоса и беззакония, творящихся в нынешней избирательной системе.



Напомним, что по официальным результатам голосования по Ираельскому округу, куда входят населенные пункты Сосногорского и Ижемского районов, победу одержал кандидат от «Единой России» Алексей Чупров. Занявший второе место Иван Рубан от «Коммунистов России» посчитал, что во время выборов на ряде участков был осуществлен вброс бюллетеней. Чтобы добиться правды, ему пришлось дойти до Москвы, до Центральной избирательной комиссии России, поскольку, мягко говоря, его претензии к подсчету голосов сразу не нашли понимания на муниципальном и региональном уровнях. 9 января было возбуждено уголовное дело по факту фальсификаций на избирательном участке в сосногорском поселке Вис.

7 мая Избирательная комиссия Коми рассмотрела представление старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Коми Олега Тетерина. Речь в документе шла о ненадлежащем контроле за работой участковой комиссии в поселке Вис. Хотя в самом избиркоме так не считают, что и нашло отражение в соответствующем постановлении, за которое проголосовали все члены Избиркома Коми, за исключением представителя от КПРФ Андрея Никулина, который полагает, что вину за факты нарушений в Сосногорском районе должен нести и Избирком Коми.

— Расследование уголовного дела уже завершено и сейчас находится в прокуратуре на утверждении обвинительного заключения, скоро пойдет в суд, — сообщил «Трибуне» Андрей Никулин. — Если в двух словах, то все фигуранты признали вину и просят рассмотреть дело в особом порядке. Они в поселке знали, кто уехал и точно не придет голосовать, подделали их подписи и вбросили пачку бюллетеней (порядка 60 штук) за «единоросса». При этом фактически вбросом командовала бывший руководитель участковой комиссии, которая стала представителем Алексея Чупрова в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса. Почти все члены комиссии о вбросе знали и сознательно подписали поддельный итоговый протокол.

Проверка, проведенная членами территориальной избирательной комиссии по заявлению кандидата Ивана Рубана, показала, что все замечательно. Сознались фальсификаторы только после того, как следователь допросил избирателей на предмет того, ходили они голосовать или нет.

По мнению Ивана Рубана, нарушения были не только в Сосногорском, но и на девяти участках в Ижемском районе: «В середине мая буду подавать в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела по этим девяти участкам. Но то, что произошло в Сосногорском районе, выходит за всякие рамки морали. Вскрылись факты голосования за умерших и людей недееспособных в Нижнеодесском доме-интернате для престарелых и инвалидов…»

В качестве участников фальсификаций в поселке Вис пока фигурируют четыре человека. До конца неясно, кто в этой грязной истории с подлогом результатов выборов выступил в качестве заказчика. Искать его надо в Сосногорске или все-таки в Сыктывкаре?

Сергей МОРОХИН.