Кто ответит за коммунальную аварию?

На этой неделе сыктывкарская пенсионерка Александра Скулкина обратилась в редакцию с жалобой: в подвале дома № 193 по ул. Морозова появился… «гейзер». Из-за того, что в подвальных помещениях постоянно хлещет горячая вода, в квартирах уже завелась плесень.



Александра Ивановна проверяет уровень воды.

Жильцы пытаются своими силами бороться с «гейзером»: по 12 часов в сутки выкачивают воду электронасосом, но воды не становится меньше. Об этом знают и в управляющей компании ООО «СЖКК-Давпон», и в «Горводоканале», и даже в компании «ТГК» — председатель ТСЖ дома Климовецкая обращалась к руководству этих учреждений, однако толку пока никакого.

Вместе с Александрой Ивановной корреспондент «Трибуны» побывал в этом злополучном подвале. Ощущение такое, будто попадаешь в парную. Из-за образовавшегося конденсата по стенам текут ручьи. Спустившись по трапу вниз, мы измерили уровень воды в подвальном помещении — примерно полметра.

В беседе с жильцами дома выяснилось, что этот подвал затапливался и раньше. Строители, вероятно, плохо сделали дренаж, и весной талые воды попадали под здание. Но после половодья подвал высыхал. А летом прошлого года рядом с домом проводились какие-то ремонтные работы, коммунальщики меняли трубы: следы их деятельности и видны сейчас — они даже не удосужились убрать кучи земли. Жильцы предполагают, что во время земляных работ строители повредили дренаж и воде теперь просто некуда уходить — она попадает в подвалы.

Александра Ивановна рассказала, что после очередной жалобы приезжавшие коммунальщики откачали воду из колодца и воды в их подвале некоторое время не было, но потом она появилась вновь. По мнению обитателей дома, неукротимый «гейзер» — это результат плохой работы целого ряда служб: строители в свое время не осушили площадку, не сделали нормальный дренаж и ливневую канализацию, а коммунальщики разрыли канаву и не прочистили ее. В результате же получилось, что теперь до бед жильцов никому нет дела. Как говорится, спасение утопающих — дело рук самих утопающих…

Анатолий ПОЛЬКИН.