Кто ответит за растрату бюджетных средств?

Чиновники бездарно закапывают миллионы рублей прямо в открытое поле возле маленькой деревеньки в Печорском районе.

В этом убеждают решения судов и материалы проверок по законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов МО МР «Печора» на строительство социально-культурного центра с универсальным залом на 100 мест в деревне Бызовая».

Разумеется, можно только порадоваться строительству очага культуры в деревне, да еще за счет средств республиканского бюджета. Это стало возможным благодаря постановлению Правительства РК от 28 сентября 2012 года № 424 «Об утверждении Госпрограммы Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми».

Долгосрочная Программа, бесспорно, улучшила бы жизнь сельчан, если бы на местах работали ответственные люди, заинтересованные в том, чтобы улучшить жизнь сельских тружеников. Тем более что в Перечень объектов капитального строительства вошли газификация жилых домов, строительство водопроводных сетей, социально-культурных центров, ФАПов и другое.

В рамках Программы для МР «Печора» выделялось 17 млн рублей из республиканского бюджета на строительство социально-культурного центра с универсальным залом на 50 мест в деревне Конецбор. На выполнение проектно-сметной документации за счет средств бюджета МО МР «Печора» планировалось потратить

3 млн рублей и средства софинансирования в размере 894 тысячи рублей.

Предполагалось, что очаг культуры в Конецборе построят в 2016 году. Возможно, новый 2017 год сельчане встретили бы в новом клубе, но… некоторые лица из власть имущих вмешались в республиканскую Программу и перенесли строительство центра из Конецбора в деревню Бызовая.



Так начиналась эта многострадальная стройка в открытом поле…

Удивительные контракты

Вот с этого периода и стали уходить в бездну бюджетные средства. Уже в 2012 году Управлением культуры и туризма МР «Печора» был заключен договор с индивидуальным предпринимателем на разработку эскиза застройки на сумму 99,5 тыс. руб. Одновременно МБУ МКО «Меридиан» заключает договор с тем же предпринимателем на выполнение проектных работ на сумму 398 тыс. руб. В 2013 году «Меридиан» вновь заключает с ним договора на разработку проектной документации «Корректив проекта «Дом досуга — музей» под «Социально-культурный центр с универсальным залом на 100 мест в деревне Бызовая» на общую сумму 198 тысяч рублей.

В марте 2013 года Управлением культуры и туризма МР «Печора» с ООО «Исток» заключен договор на сумму 84,5 тыс. руб. на выполнение кадастровых работ по получению кадастрового паспорта на земельный участок под строительство. В сентябре с ООО «СК «Пилон» на сумму 10657 руб. Кроме этого, на подготовку тендерной документации было потрачено еще 18,2 тыс. руб.

В августе 2013 года был заключен муниципальный контракт с ЗАО «Шахтехстрой» на сумму 9,8 млн руб. на выполнение работ по строительству объекта «Социально-культурный центр с универсальным залом на 100 мест в составе историко-культурного комплекса в деревне Бызовая». Строителям не суждено было построить злополучный объект, осенью контракт был расторгнут. За вкопанные в землю 123 сваи было перечислено 510 369 руб.

В 2014 году тенденция по закапыванию в землю бюджетных средств была продолжена. В марте ООО «Формат» перечислено 60 тысяч за внесение изменений в проектную документацию на строительство СКЦ в д. Бызовая. В апреле вновь перечислено 35 тыс. рублей ООО «СК «Пилон» за выполнение работ по корректировке сметной документации.

Деньги вложены немалые, а стройка приостановилась. Вновь был объявлен конкурс, в результате которого с победителем — ООО «ПечораСтрой» — был заключен муниципальный контракт на сумму свыше 10 миллионов руб. В августе этого же года с ООО «СК «Пилон» вновь заключен контракт на сумму 99,9 тыс. руб. по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству объекта.

Но вскоре выяснилось, что из-за некорректной проектной документации продолжить строительство невозможно. Контракт расторгли, стройка опять приостановилась. И не удивительно, что фирма «ПечораСтрой», которая уже провела часть работ, затратив собственные средства, обратилась в Арбитражный суд с иском к Управлению культуры.

В свою очередь, начиная с 2015 года, работа Управления культуры и туризма МР «Печора» была направлена на взыскание в судебных инстанциях различных уровней с ООО «ПечораСтрой» неустойки в размере 516 722 руб. за просрочку исполнения обязательства по муниципальному контракту.

При этом, несмотря на имеющуюся в штатном расписании должность «ведущий юрисконсульт», печорское Управление культуры дважды заключает договоры оказания юридических услуг на общую сумму более 86 тыс. рублей с человеком, не представившим документ, подтверждающий право оказания им юридических услуг. В мае 2015 года должность «ведущий юрисконсульт» была выведена из штатного расписания, и нанятый «юрист» продолжил защищать в судах «честь и достоинство» печорских чиновников от культуры. Общая сумма расходования средств бюджета МР «Печора» в период 2015-2016 гг., связанная с его участием в пяти судебных процессах, составила 248 958 руб.

3 марта 2017 года Арбитражный суд кассационной инстанции Нижнего Новгорода, рассмотрев кассационную жалобу Управления культуры и туризма МР «Печора», постановил: решение двух арбитражных судов оставить без изменения. Общая сумма удовлетворенных исковых требований, подлежащих уплате за счет средств бюджета МО МР «Печора» в пользу ООО «ПечораСтрой», составила 631 732 руб.

О чем думали?

Этим бессмысленная трата бюджетных средств не ограничилась. Несмотря на предупреждения заведующей отделом бухгалтерского учета администрации на отсутствие денежных средств на 2016 год, 4 декабря 2015 года информация на выполнение работ по доработке ПСД для строительства объекта: «СКЦ с универсальным залом на 100 мест в д. Бызовая» была размещена на сайте закупок. В ходе проведения электронного аукциона победителем был объявлен ООО «Промэкс» (г. Сыктывкар) с предложенной ценой контракта 1 266 097 руб. О чем думали чиновники администрации МР «Печора», неправомерно заключая контракт при отсутствии лимитов бюджетных средств? Этим же вопросом задалась и Печорская межрайонная прокуратура, которая возбудила в отношении главы администрации МР «Печора» административное производство, оштрафовала главу на 20 тыс. рублей.

Подрядчик обязался выполнить работы в течение 180 дней с момента заключения контракта, т.е. по 31 июля 2016 года. Однако в установленные сроки контракт не был исполнен. При этом претензионная работа никем не проводилась. В августе между администрацией МР «Печора» и подрядчиком было заключено дополнительное соглашение с оригинальной формулировкой: «Ввиду необходимости продления срока выполнения работ по доработке ПСД для строительства объекта «Социально-культурный центр с универсальным залом на 100 мест в д. Бызовая», по не зависящим от Подрядчика причинам, связанным с внесением изменений в исходные данные на проектирование, подрядчик обязан выполнить работы в течение 180 календарных дней с момента представления Заказчиком полного пакета исходных данных на проектирование». Это еще раз подтверждает, что несмотря на имеющиеся многочисленные эскизы и проекты, корректировки в отсутствие ПСД и положительной геодезической экспертизы, позволяющей строителям качественно строить данный объект, Управление культуры объявило конкурсы и заключило контракты со строителями.

«Культурный монстр»

Возникают резонные вопросы. Зачем вообще нужно было переносить строительство очага культуры из деревни Конецбор в открытое поле деревни Бызовая? Зачем в маленькой деревеньке (там всего 50 жителей, в основном пенсионеры) надо было строить социально-культурный центр с залом на 100 мест? И кто ответит за растрату бюджетных средств?

Несмотря на потраченные впустую бюджетные миллионы, идея-фикс продолжает существовать! Согласно распоряжению Правительства РК от 16.01.2017 г. утверждена адресная инвестиционная программа Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, согласно которой (№ 60) вновь включен объект «Социально-культурный центр с универсальным залом на 100 мест в д. Бызовая» со сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году с объемом финансирования в размере свыше 5 млн руб. ежегодно (это еще без учета федеральных средств!).

Какая необходимость в строительстве СКЦ в д. Бызовая с 2012 года по 2020 год, а в дальнейшем неэффективное его содержание за счет средств бюджета МО МР «Печора»? При этом в шаговой доступности имеется такое же неэффективное учреждение культуры — МАУ «Этнопарк «Бызовая», на содержание которого в 2015 году израсходовано более 5 млн рублей бюджетных средств!

Чтобы прокормить «культурного монстра» в Бызовой, необходимо изыскивать дополнительные средства. А ведь именно в тот же период, в мае 2015 года, в Печоре были закрыты городской парк культуры и отдыха им. В. Дубинина, на содержание которого уходило чуть более 1 млн рублей в год. В августе 2015 года был закрыт Дом досуга в пос. Луговой, а почти все сельские библиотечные работники переведены на 0,5 ставки.

Принято считать, что деньги, потраченные на образование и культуру, никогда не пропадают даром. Но, как мы видим, бывают исключения…

Наталья НИЗОВЦЕВА,

депутат Совета МР «Печора».