Кто ответит за разруху в домах? Жители поселка Казлук Усть-Вымского района через суд добиваются права на получение коммунальных услуг

По всем социологическим опросам проблемы жилищно-коммунального хозяйства являются для россиян наиболее острыми, и Республика Коми не исключение. Почему они решаются со скрипом, можно наглядно увидеть на примере поселка Казлук Усть-Вымского района.

Почти год местный депутат Ольга Федулова борется за то, чтобы ООО «Жешартская управляющая компания» (ООО «ЖУК») должным образом выполняла свои обязанности перед жильцами 12 многоквартирных жилых домов. Хотя каких-то недоразумений не должно было быть в принципе – ведь жители поселка ежемесячно платят ООО «ЖУК» за так называемые услуги, которые фактически не оказываются.

Путь по «вертикали»

А проблем в этих домах накопилось достаточно много. Вот только некоторые из них: обшарпанные полы и стены в подъездах, разрушение кирпичной кладки, нарушение электро- и пожарной безопасности, дырявые крыши. Кроме того, в поселковых МКД затапливает подвалы, подъезды находятся в антисанитарном состоянии, поскольку не производится их уборка. А жаловаться жильцам некуда – в Казлуке нет представителя жилищной конторы, по всем вопросам приходится звонить в поселок Жешарт, расположенный в 18-ти километрах.

Ольге Федуловой пришлось напрячь всю властную вертикаль, дойти до республиканской прокуратуры и депутата Госдумы РФ от Коми Олега Михайлова, чтобы официально был признан хотя бы сам факт бездействия управляющей компании, что и было зафиксировано в письме из Прокуратуры Коми от 23 марта 2023 года.

Ранее она обращалась в Госжилинспекцию по Усть-Вымскому району и в районную прокуратуру, но к ее претензиям там, мягко говоря, отнеслись формально. То есть в адрес «ЖУКа» еще в 2022 году были направлены строгие предписания на предмет того, что надо бы отрабатывать деньги жильцов, следить за состоянием их недвижимого имущества. Однако дальше той казенной бумаги дело не сдвинулось.

У депутата есть подозрение…

– Была куча проверок, – рассказывает Ольга Федулова. – Только после многочисленных напоминаний районная Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) составила исковые заявления в суд на ООО «ЖУК» в феврале 2023 года, и лишь со второго раза суд их принял. Меня не устраивали первоначально заявленные требования, так как они не выражали всю суть нарушений управляющей компании. Благодаря запросу Олега Михайлова была проведена проверка Прокуратурой Коми, которая выявила многочисленные нарушения, в результате на имя и.о. руководителя Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) внесено представление.

Рассмотрение наших дел в суде продолжается, но есть подозрение, что разбирательства умышленно затягиваются в интересах «ЖУКа». Точно известно, что лицензия у этой управляющей компании заканчивается летом, однако директор Денис Кожухов уже открыл новую «управляйку» – под названием «Жилфонд».

– Причем директор ООО «ЖУК» согласен почти со всеми исковыми требованиями. Поражает одно: неужели, чтобы начать с малого – хотя бы начать прибираться в подъездах домов, нужно ждать решения суда? – возмущается депутат.

Системная проблема

Улучшится ли состояние «коммуналки» в Казлуке после всех проверок и нагоняев? Кардинально – вряд ли. Потому что дело тут не только в конкретной управляющей компании. Это системная проблема, связанная с тем, что жилфонд, особенно в сельской местности, не обновляется. И если «управляшки» начнут обслуживать старые дома по-настоящему (а не имитировать эту деятельность), то они могут и разориться. Ведь поддержание в нормативном состоянии МКД, построенных еще в советское время, требует больших финансовых затрат.

Кроме того, на качество услуг оказывает влияние и тот факт, что в сельской местности отсутствует всякая конкуренция между управляющими компаниями. Коммунальный бизнес не хочет идти в глубинку в первую очередь из-за низкой платежеспособности сельского населения. А это значит, что сельчане лишены всякой возможности выбирать УК.

Тем не менее, власти обязаны хотя бы контролировать работу управляющих компаний, а не доводить дело до судебных разбирательств. И по большому счету, за коммунальные

безобразия в Казлуке должны нести ответственность еще и местные чиновники. Но, как показывает практика, вряд ли это случится.

Сергей МОРОХИН.