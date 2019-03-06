Кто подталкивает подростков к агрессии и суициду?

Недавно общественник из Ухты Александр Огарков в родном городе вновь обнаружил спорную по содержанию и назначению книгу-блокнот канадского автора Керри Смит «Уничтожь меня везде», которая, по мнению ряда психологов, подталкивает подростков к суициду.



Еще год назад Александр направил, в том числе в местную прокуратуру и отдел Роспотребнадзора, заявления с просьбой разобраться, насколько обоснована торговля подобной продукцией. Вполне обнадеживающим был ответ из Центра по предоставлению госуслуг в сфере социальной защиты населения Ухты. Опасения Александра Огаркова подтвердились: упомянутая книга действительно побуждает детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью. Например, в книге-блокноте есть такие советы подросткам: «Раскрути блокнот и бей о стену», «Засыпь блокнот компостом и наблюдай за результатом», «Нарисуй умирающих птиц, плесень, фекалии птиц, рвоту и прочую гадость», «Привяжи блокнот на нитку и пройдись по парку, таща его за собой»… И все это печатается многомиллионными тиражами.

Книга-блокнот канадского автора считается бумажным аналогом «синих китов» — так называют «группы смерти» в интернете, провоцирующие детей к уходу из жизни.

Александр Огарков, основываясь на своем опыте борьбы с «суицидальными блокнотами», считает, что в этом деле серьезной поддержки со стороны государственных структур не стоит ждать, вся надежда на родителей, которые должны интересоваться, что за книги читает ребенок и с кем он общается в интернете.

Жизнь без старости

Всплески суицидов среди школьников в нынешнем веке в Коми были в 2002 году — 20 случаев, в 2008-м — 19, в 2010-м — 16. С 2008-го по март 2017 года в регионе было 83 случая подросткового суицида. Добавим, что официально зафиксировано за этот же период порядка 450 попыток преждевременно уйти из жизни. И в данном случае речь идет в основном о ребятах в возрасте 16-17 лет.

Как видим, проблема существует, и периодически на нее обращают внимание власти. Весной того же 2017 года повсеместно в школах Коми после резонансных самоубийств в Сыктывкаре и Воркуте прошли родительские собрания.

Очевидно, что в свете выше сказанного нужно укреплять штаты учебных заведений опытными психологами, предоставлять учащимся широкие возможности для творческого и физического развития. Для всего этого нужны кадры и средства, которых обычно не хватает. Хотя так ли это на самом деле?

Дорогие ЧОПы

О деньгах стоит сказать отдельно. Насколько оправданы те или иные расходы в системе образования? Были времена, когда в школах даже помыслить не могли о специальной охране, но ведь как-то жили, и даже неплохо. Сегодня вопросы безопасности выходят чуть ли не на первый план.

По данным администрации главы Коми, если до октября 2017 года услуги частных охранных организаций обходились от 70 до 100 рублей в час, то сейчас минимальные расценки варьируются в зависимости от климатической зоны от 204 до 294 рублей в час! Подсчитано, что только на охрану учебных заведений по нынешним расценкам требуется в год 739 миллионов рублей, а это, не лишне будет отметить, более одного процента от доходной части годового бюджета региона! Можно сказать и по-другому — на эти деньги можно построить добротную современную школу.

Но на оплату услуг охранников уйдет все-таки меньше указанной выше суммы, поскольку, оказывается, ее некому осваивать. 53 процента ЧОПов с соответствующими лицензиями на право работать в учебных заведениях базируются в Сыктывкаре, остальные в городах. На сельские учебные заведения «меры борьбы по обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности», как говорится в официальных предписаниях, пока не распространяются в полном объеме.

Дорого обходится не только сама охрана учебных заведений. На поддержание их «антитеррористической оснащенности» в 2018 году было потрачено 113 миллионов рублей, в 2019 году уйдет на эти цели еще 209,3 миллиона рублей.

Очевидно, что если и дальше продвигать услуги по «борьбе с терроризмом», можно дойти до абсурда, когда в какой-нибудь малокомплектной сельской школе мать будет учить уму-разуму своего ребенка, а отец будет их охранять от «врагов». Так что же все-таки сегодня важнее — охрана школьных объектов или сами учащиеся? К такой неожиданной постановке вопроса подвигли выше приведенные факты.

Сергей МОРОХИН.