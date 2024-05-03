Кто тут слабое звено? В коридорах власти вновь поднимается щекотливая тема укрупнения регионов

Сейчас много пишут о том, что северные территории европейской части России – в первую очередь Коми и Архангельская область – стремительно теряют свой людской ресурс. К чему это может привести уже в обозримом будущем?

Ответа на этот вопрос никто не знает, но судя по тенденциям последних лет, нас ждет ломка сложившейся еще в советские годы административно-территориальной системы. По крайней мере, для этого есть все предпосылки.

«Кандидаты» на укрупнение

В конце апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко неожиданно высказалась в поддержку идеи объединения территорий, правда, без какой-либо конкретики. Эксперты сразу же заговорили о «кандидатах» на укрупнение – назывались Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Пока это только разговоры. Но и практические действия на Европейском Севере уже начались. Причем этот процесс стартовал еще несколько лет назад. Кстати, заявление Валентины Матвиенко каким-то удивительным образом совпало с информацией об упразднении Прокуратуры Ненецкого автономного округа. Такое решение принял Генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Вся власть – в Архангельске

А еще раньше в НАО были упразднены обособленные налоговая служба, природоохранная структура, социальный фонд, служба судебных приставов, Росреестр. Теперь все они находятся в подчинении у соседей в Архангельской области. Ожидается, что такое же переподчинение произойдет и с окружной полицией.

То есть федеральные структуры постепенно уходят в Архангельск. И при этом местная власть делает вид, что ничего особенного не происходит. Хотя любую информацию о покушении на самостоятельность НАО население округа воспринимает крайне болезненно. Напомним, что в 2020 году губернаторы Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный «по-тихому» подписали меморандум об объединении соседних субъектов. Что тут началось! В доселе тихом Нарьян-Маре, в городке с населением менее 30 тысяч человек, вспыхнули стихийные акции протеста. Несмотря на действовавшие тогда ковидные ограничения, толпы людей собирались в центре города в режиме «нон-стоп». Неизвестно, чем бы это все закончилось, но власти быстро спохватились и отыграли назад. Последовали заявления чиновников, что их «неправильно поняли», никакого объединения не будет и даже не планируется.

Протестная волна отразилась и на голосовании по поправкам к Конституции России: НАО оказался единственным регионом, который их не поддержал.

Труба-кормилица

Одна из главных претензий федералов – это раздутость штата региональных чиновников. В том же НАО проживает чуть больше 40 тысяч человек, а в структурах окружной администрации работает порядка 600 человек: у губернатора шесть заместителей, есть самостоятельные департаменты и управления. А еще есть администрация Нарьян-Мара – у мэра четыре заместителя. Есть еще администрация Заполярного района, куда входит 19 муниципальных образований, из которых 18 сельские.

Всю эту надстройку, включая еще более 6 тысяч бюджетников и муниципальных служащих, надо кормить и содержать. При этом в округе закрылись практически все предприятия, построенные в советское время: лесозавод, рыбокомбинат, строительно-монтажное управление, морской порт, нефтегазоразведочные экспедиции и так далее.

Вся экономика НАО сегодня крутится вокруг нефтегазовой трубы. Труба – это кормилица федерального бюджета, поскольку весь налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) идет в федеральный бюджет.

«Крупняк» уходит

Схожая картина и в Коми. У нас также постепенно отмирают все производства, не связанные с добычей и транспортировкой углеводородов. Оставаться на плаву пока еще как-то удается Сыктывкарскому ЛПК.

Только за 2023 год НДПИ в Коми составил порядка 400 миллиардов рублей, то есть более 80 процентов от собранных в регионе налогов ушло в Москву. Но ситуация в Коми еще хуже, чем в НАО. У нас гораздо больше населенных пунктов, разбросанных к тому же по огромной территории. Из-за хронического недофинансирования идет разрушение всей инфраструктуры республики – от дорог и инженерных сетей до социальных объектов.

Из Коми ушли крупные компании, такие как австрийская Монди, Роснефть, а ЛУКОЙЛ сделал наш регион периферийным подразделением своей пермской «дочки». Причем изменения идут не только в бизнесе, но и в системе управления. Два года назад Минтранспорта России присоединило Администрацию Печорского бассейна внутренних водных путей к Администрации Северо-Двинского бассейна. Ранее было оптимизировано подразделение Росприроднадзора в Коми путем присоединения к нему управления Росприроднадзора по НАО.

Все эти негативные тенденции накладываются на катастрофическое снижение численности населения. Сколько людей на данный момент проживает в Коми – большой секрет. Чиновники придерживаются официальной цифры в 719 тысяч человек (на 1 марта с.г.). Но по другим оценкам реально здесь проживает не более 580 тысяч, остальных связывает с регионом лишь прописка и возможность получать северные льготы.

«Северный край»

После откровений Валентины Матвиенко эксперты также вспомнили о проекте «Северный край», который обсуждался в 2005 году. Тогда рассматривалась возможность объединения Республики Коми, НАО, Архангельской и Вологодской областей. Эту идею продвигал тогда лидер Коми республиканского отделения «Единой России» Анатолий Каракчиев. Он считал, что создание мегарегиона сможет приостановить массовый отток населения с «северов». Те же жители Заполярья смогут переселяться на ПМЖ в Вологодскую область, появятся какие-то новые возможности по развитию угольной отрасли – например, угольно-металлургический комплекс Воркута – Череповец позволил бы дать толчок развитию Печорского угольного бассейна, ну и так далее.

Разговоры об объединении ни к чему не привели. Отчасти еще и потому, что эту идею выдвигал именно А. Каракчиев, которого республиканская власть считала оппозиционером, претендующим на пост губернатора Коми.

Фото на память

Многие негативные тенденции, которые в свое время обозначил Анатолий Каракчиев, сегодня начинают принимать гротескные формы. Особенно это касается системы управления. Она полностью разбалансирована и совершенно не отвечает вызовам времени.

Из последних кадровых новостей – неожиданное увольнение заместителя председателя правительства Коми – министра экономического развития, промышленности и транспорта Евгения Пономаренко. Перед отъездом он сделал селфи со своими подчиненными, которые на заднем плане стояли в несколько рядов, плотно прижавшись другу к другу, чтобы влезть в кадр. Это его бывшие соратники в деле экономического развития региона. А поскольку никакого развития нет, то непонятно, чем они, собственно, занимаются.

Зачем нам столько начальников?

Сегодня создание «Северного края» упоминается в ином формате – без Вологодской области. Речь идет об огромной территории, где проживает примерно один процент населения страны, что особенно подчеркивает избыточность здесь управленческого персонала. Не надо здесь так много начальников и чиновников, а надо больше реальной экономики.

Возможно, и нынешние разговоры об объединении будут иметь тот же нулевой результат, что и в 2005 году. Тем не менее, мы видим, что какие-то процессы уже происходят. В данном случае имеется в виду продвижение муниципальной реформы, которая приводит к уничтожению низовой системы народовластия – органов местного самоуправления.

Вся власть концентрируется в центре, а за положение дел в сельской глубинке будут отвечать старосты, выполняющие свои обязанности на общественных началах. По всем самым незначительным вопросам, за любой справкой надо будет ездить в райцентр. Таким образом у простых людей появится еще больше житейских проблем.

Горький опыт

Опыт прежних преобразований территорий в России показал, что создание новых субъектов не приводит к развитию, наоборот, наблюдается стагнация и разорение. Яркий пример – упразднение в «нулевые» годы Коми-Пермяцкого автономного округа. Жизнь в новом субъекте под названием Пермский край лишь усугубила негативные социально-экономические процессы на периферии.

Если северные регионы все-таки объединят, то столицей нового субъекта наверняка станет Архангельск. А Сыктывкар, который и без того деградирует, превратится в совсем уж захолустный городок. Остальным муниципалитетам Коми это тоже не сулит ничего хорошего. Власть еще больше отдалится от сельской глубинки, от проблем рабочих поселков и бездорожных деревень.

Сергей МОРОХИН.