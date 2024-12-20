Кто услышит «Крик» артистов? Театр продолжает лихорадить, и эта лихорадка, увы, не творческая

3 мая этого года труппе Республиканского академического театра оперы и балета был представлен новый директор. У предыдущего – Дмитрия Степанова – закончился контракт, и, несмотря на просьбы коллектива, Минкульт Коми не стал его продлевать.

С человеком, 9 лет успешно руководившим театром, поступили жестко: просто поставили перед фактом, не сказав спасибо и не предложив иную должность. Коренной сыктывкарец, профессиональный музыкант и управленец вынужден был уехать из республики. Сегодня Д. Степанов руководит Красноярской филармонией. Причем как положено, победив в открытом конкурсе на вакантную должность.

А вот в Сыктывкаре конкурс не объявляли. Просто сказали: директором будет Алексей Садовский. Говорят, он был креатурой экс-главы Коми Владимира Уйбы (или его супруги, что сегодня уже не важно). Министру культуры Гульнаре Идрисовой было поручено представить труппе очередного назначенца. По ее словам, театру крупно повезло, к нам приехал «известный продюсер и организатор международных проектов, фестивалей и конференций».

«Первое знакомство было кратким, поскольку речь о блондине с голубыми глазами», – так спустя три дня пошутил по поводу представления сам Садовский на своей первой пресс-конференции.

«Театр должен быть известным во всей России. Критерием оценки будет национальная премия «Золотая маска», – сразу же заявил он журналистам. Когда же они напомнили про спектакль «Сказки Гофмана», который номинировался на эту престижную премию, г-н Садовский отметил, что «это было давно и не принесло заветного результата». Ведь главное не участие, а победа. А национальную премию «Онегин», лауреатом которой стал тот же спектакль, он и вовсе назвал «частной затеей двух оперных певцов».

«Мы работаем не в национальном театре, а в театре оперы и балета, где основная задача — знакомить зрителя с мировой оперной и балетной классикой. Если мы будем зацикливаться на национальной, что мы тогда получим? Мы получим отток зрителей», – это уже в ответ на вопрос о спектаклях местных композиторов.

Гастролер-администратор

61-летний Алексей Садовский по своему первому диплому – артист балета (окончил Белорусское хореографическое училище). По второму – продюсер (Российский институт сценических искусств). 10 лет работал в аппарате Союза театральных деятелей. А еще он Заслуженный деятель Республики Саха (Якутия). До приезда в Коми Садовский подвизался в Московском театре сатиры в качестве администратора – отвечал за гастрольную деятельность.

В общем, г-н Садовский – человек в культуре не посторонний. Но его первые шаги на посту директора нашего театра вызвали «брожения» в коллективе.

В числе первых ушли из театра и.о. главного дирижера Никон Родюков и главный режиссер Илья Можайский, создавший такие прекрасные спектакли, как «Месть летучей мыши» и «Фауст». Ни с тем, ни с другим директор даже не пытался поговорить и удержать. Далее театр покинули дизайнер А. Бондаренко, звукорежиссер М. Шестаков и весь отдел маркетинга. На должность главрежа приехала из Петербурга Дария Да Консейсао, молодая, но уже состоявшаяся творческая личность, полная идей. Она приступила к постановке мюзикла «Мертвые души», но спустя месяц тоже покинула театр. Почему? Потому что директор начал вмешиваться в ее работу. Стал указывать главрежу, кто будет петь главные партии, какие костюмы и декорации будут в спектакле…

«У него нет опыта хозяйственной деятельности, поэтому очень многие вещи он начал делать достаточно безграмотно, – считает московский эксперт и продюсер Татьяна Лещева. – Прежде всего, это отразилось на планировании. Он вдруг решил поставить себя на один уровень с Большим театром по количеству спектаклей. Но балетная труппа Большого – свыше 200 человек, а у вас – 34, половина из которых имеет серьезные травмы и болеет. Хорошо, кордебалет может меняться, но солистов-то ведь раз-два и обчелся! При этом Садовский явно почувствовал себя царем, позволяя себе в общении с артистами, партнерами, спонсорами высокомерную небрежность».

По словам Т. Лещевой, едва вступив в должность, Садовский умудрился испортить отношения с Росконцертом – организацией, которая занимается Большими гастролями. Сегодня в планах у театра нет никаких выездов за пределы республики. В том числе отменились выступления в Ивановском музыкальном театре, об обменных гастролях с которым договаривался еще Д. Степанов. А ведь Иваново – это центральная Россия, регион «Золотого Кольца».

Как говорится, едем дальше. 6 октября закончился контракт главного балетмейстера Андрея Меркурьева, для заключения нового ему ставят такие условия, что он вынужден отказаться.

С нынешней примой театра – Натальей Супрун – Меркурьев вместе учился в Уфимском хореографическом училище, несколько сезонов они работали на сцене нашего театра. Потом он

уехал, стал ведущим солистом Мариинского театра, десять лет танцевал в Большом, был постоянным партнером прима-балерин Дианы Вишнёвой, Светланы Захаровой, Полины Семионовой. Блестящая балетная карьера! Успех, звание заслуженного артиста России…

В 2020 году Меркурьев вернулся в родной город и стал главным балетмейстером Театра оперы и балета Коми. За это время ввел в репертуар несколько новых спектаклей в авторской постановке и при поддержке Президентского фонда культурных инициатив реализовал крупный проект – балет «Крик», который был презентован не только в Сыктывкаре, но и в Москве, Ярославле, Костроме и Петербурге. Федеральный канал «Культура» снял одноименный фильм-балет.

И вот вместо того, чтобы развивать и поддерживать балетную труппу, директор заявляет, что театр не нуждается в главном балетмейстере, и вводит должность художественного руководителя балета, назначая на нее Наталью Супрун. И тем самым ссорит двух творческих людей.

«Четыре года Андрей Меркурьев работал как балетмейстер и педагог без каких-либо доплат, находясь в театре с утра и до вечера, – продолжает Татьяна Лещева. – На его просьбы о дополнительных ставках для педагогов и солистов Минкульт, ссылаясь на отсутствие штатных единиц и финансовые сложности, регулярно отказывает. А вот сейчас «с барского плеча» г-жа Идрисова дает Садовскому сразу три ставки. Две – на педагогов и одну – на художественного руководителя. Причем последнюю директор разделил: по 0,5 – Супрун и себе. Ведь он сам хочет ставить спектакли! А главное, уверен, что сможет. «Аиду» же поставил…»

Уточним, опера Верди «Аида» идет в театре в концертном исполнении. Да, наши солисты справились с задачей, но это была колоссальная работа известного педагога Людмилы Шемчук, которая занималась с ними вокалом и итальянским языком, и приглашенного главного дирижера Московского театра оперетты Константина Хватынца. Никакой режиссуры тут нет. Садовский сработал в этом случае только как продюсер, то есть в привычной для себя роли. Тем не менее, приписал себе авторство идеи.

«Директор будет наблюдать и как третейский судья подправлять, но ни в коем случае не давить, не указывать, что делать» – так г-н Садовский говорил в первые дни работы в Сыктывкаре. Но аппетит приходит во время еды. Недавно он заявил, что увлекся драматургией и, значит, помимо зарплат, ремонта, организации гастролей и привлечения зрителей в театр планирует заняться еще постановкой. Тогда понятно, почему он так легко отпустил всех бывших «главных».

«В труппе царит уныние»

«Минкульт Коми допускает большую ошибку, дав Садовскому приставку худрука, – считает Татьяна Лещева. – Садовский намеренно выдавливал Меркурьева. Человек, который не реализовался сам как артист балета, хочет сам ставить балеты и определять хореографию».

По словам Татьяны Владимировны, они вместе с Ольгой Мироновной, вдовой философа Александра Зиновьева, по книге которого «Иди на Голгофу» поставлен балет «Крик», несколько раз при встречах с Г. Идрисовой высказали свое неприятие Садовского, в том числе потому, что он пытался сорвать эфир балета на канале «Культура». Эфир был запланирован в день рождения писателя – 27 октября, но директор не подписывал тройной договор (канал «Культура» – НП «Биографический Институт А.А. Зиновьева» – Театр оперы и балета), настаивая на обозначении его главным продюсером и организатором выступления балетной труппы на сцене театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. На самом деле сентябрьский показ в Москве стал возможен, потому что появился стратегический партнер, оплативший затраты театра. (Спонсор не услышал от директора ни слова благодарности!) Договор был подписан спустя 2,5 месяца «после серьезного вмешательства и административного ресурса». «Крик» вышел в эфир 17 ноября.

«Я с большим уважением отношусь и к оперной, и к балетной труппе, ко всем специалистам театра. Мы отработали с ними почти два года и сделали прекрасный проект. Для региона спектакль «Крик» стал театральным явлением, каким даже ведущие балетные центры страны редко могут похвастаться.

Мы выразили обеспокоенность тем, что происходит в театре. Я рассказала министру, что в балетной труппе царит уныние и есть определенные проблемы, она пыталась убедить нас, что все нормально, – рассказала Татьяна Лещева. – Мне жаль, потому что продолжать сотрудничество в этих условиях невозможно».

Зритель, как правило, не знает, что творится за кулисами. И слава Богу! Публика должна видеть лишь то, что происходит на сцене, и получать удовольствие от встреч с мастерством и талантом. Но ведь и артисты должны быть уверены, что ими руководят настоящие профессионалы. Которые знают специфику творчества, умеют решать хозяйственные вопросы, а главное, уважают коллег и не разрушают то, что построено не ими. К сожалению, дела Садовского пока не внушают оптимизма. Впрочем, говорят, что он сам уже начал подыскивать себе новые варианты трудоустройства.

Лиля ВОВК.