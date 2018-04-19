Кто виноват в гибели 19 горняков?

11 февраля 2013 года на участке по добыче угля №8 шахты «Воркутинская» ОАО «Воркутауголь» на глубине 800 метров произошел взрыв.

Погибли 19 горняков, один получил тяжелейшую травму. Ущерб предприятию оценили на сумму более 200 миллионов рублей.

По данным следствия, авария произошла из-за взрыва метанопылевоздушной смеси. В феврале 2014 года обвинение по делу о взрыве предъявили главному инженеру Сергею Моисееву, начальнику участка по добыче угля № 8 Андрею Лучинину и начальнику участка вентиляции и техники безопасности Даниле Вихрову.

Обвиняемые не признали своей вины. Судебное следствие продолжалось более двух лет. В итоге Воркутинский горсуд 13 августа 2017 года вынес подсудимым оправдательный приговор. Прокуратура его обжаловала.

Верховный суд Коми 16 апреля отменил оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение в Воркутинский горсуд.