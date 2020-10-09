Кто виноват в том, что коммунальные отходы в Коми меряют не в тоннах, а в кубометрах?

Ищут козла отпущения

2 октября Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов РК разродилось странной указивкой угрожающего характера в адрес владельцев мусорных полигонов.

В этом документе, подписанном заместителем министра Анной Тюрниной, говорилось, что операторы по обращению с ТКО обязаны оборудовать принадлежащие им ОРО (объекты размещения отходов) средствами измерения этих самых отходов. А в случае их отсутствия в срочном порядке принять «исчерпывающие меры» для их установки и ввода в эксплуатацию.

Далее шли завуалированные угрозы о том, что вопросы размещения отходов находятся на особом контроле Полномочного представителя Президента страны в Северо-Западном федеральном округе. А информация о наличии нарушений будет направлена в уполномоченные органы для принятия соответствующих решений…

Что же скрывается за этим странным документом?

В Москве аукнулось, в Коми откликнулось

В конце сентября в СМИ появилось сообщение о том, что Счетная палата после проведенной проверки по выполнению мусорной реформы назвала ситуацию с мусором в России неблагополучной.

Более 90% мусора по-прежнему отправляют на полигоны и свалки, которые вредят природе: отравляют воздух, воду и почву. Особенно тревожной остается ситуация с полигонами. «При существующих темпах роста объемов ТКО (1-2% в год) в 32-х регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17-ти из них — до 2022 года. При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет», — говорится в отчете.

По правде говоря, ничего нового в отчете Счетной палаты нет. Давно понятно, что выбранная тарифная модель с непрозрачным ценообразованием не решает проблему ни с образованием отходов, ни с развитием «мусорной» инфраструктуры. Тарифы легли на плечи населения, но оно не может оплачивать и вывоз мусора, и строительство современных комплексов по его обработке. Тем более — в условиях пандемии, массовой безработицы и непредсказуемого будущего. Уровень жизни простых людей продолжает падать. Снова повышать тарифы – опасно, это может привести к социальным волнениям.

Выводы Счетной палаты лишь повторяют то, что все и так знают. Знают, но, к сожалению, ничего толком не делают. Менять придуманную и уже запущенную систему чиновники вряд ли решатся. Однако наверняка Москва начнет спрашивать с регионов, которые и окажутся крайними. Поэтому, чтобы хоть как-то защититься от гнева вышестоящих, на местах начинают подчищать «хвосты».

Четыре года спустя

«Мусорная реформа» в России началась не на пустом месте – правовые основы обращения с ТКО были определены пятью федеральными законами и десятком постановлений Правительства РФ, а также региональными нормативными актами.

Коммерческий учет «мусора» для осуществления расчетов с собственниками полигонов, на которых осуществляется захоронение ТКО, производится исходя из веса, определенного с использованием средств измерения. В постановлении Правительства России от 3 июня 2016 года № 505 сказано, что до июля 2017 года полигоны захоронения должны быть оборудованы весами для измерения массы ТКО.

В Коми надзор за деятельностью операторов захоронения на полигонах ТКО закреплен за региональным Министерством ЖКХ. Однако до сих пор чиновники ведомства находятся лишь в роли наблюдателя, учет поступаемых отходов на все девять полигонов отходов республики по-прежнему ведется не в тоннах, а в кубометрах.

Мусор – в «кубах», деньги – в «кубышку»

«Трибуна» подняла эту тему еще полтора года назад. В статье «Свальный грех под Ухтой» (… февраля 2019 г.) мы писали, что местная власть не озаботилась установкой весовых устройств, что, вероятно, способствовало завышению тарифов на ТКО, поскольку в основе расчетов были «кубы», а не тонны принимаемых полигоном объемов мусора.

По изложенным в статье фактам в отношении регионального оператора ООО «Ухтажилфонд» прокуратурой Республики Коми было внесено представление. Однако меры надзорного реагирования чиновниками МинЖКХ своевременно не были приняты.

На данный момент расчеты между региональным оператором и его партнерами по-прежнему ведутся в «кубах». Надо полагать, что скоропалительная «указивка» руководства МинЖКХ Коми, направленная хозяевам полигонов, является не чем иным, как поиском «стрелочника».

После очередного окрика из Москвы региональная власть, видимо, зашевелилась. Но не слишком ли поздно засуетились местные чиновники, которые несут прямую ответственность за «мусорную эпопею» в Коми?

Владимир ИВАНОВ, Анатолий ПОЛЬКИН.