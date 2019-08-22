Кто является бенефициаром пресловутой реформы, ответят ли за ее провал чиновники, депутаты и теневые воротилы?

На прошлой неделе в Общественной палате РК состоялись слушания по реализации мусорной реформы. Участвовавшие в слушаниях представители предпринимательского сообщества дали негативную оценку работе регионального оператора.



Напомним, реформа в Коми стартовала еще в ноябре прошлого года, на два месяца раньше, чем в других регионах. Но только сейчас, спустя 9 месяцев, Общественная палата озаботилась тем, чтобы сформировать свою позицию по этому вопросу, крайне болезненному для жителей республики. Похоже, даже провластные общественники наконец уразумели, что реформа по сути провалена.

При загадочных обстоятельствах

Вообще, мусорный бизнес – это золотое дно. Недаром же во многих странах его контролирует мафия, в Италии, например, всесильная каморра, тесно связанная с коррумпированными чиновниками и депутатами.

В Коми вроде бы никакой Коза Ностры не существует. Тогда тем более удивительно, что право собирать «мусорный оброк» со всех жителей республики (около 2 миллиардов рублей в год) получила скромная ухтинская фирмочка с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Как управляющая компания «Ухтажилфонд», с не самой лучшей репутацией, вдруг стала монополистом на мусорном рынке региона, который по территории больше Германии?

Некоторые эксперты связывают историю успеха этой фирмы с именем авторитетного ухтинского бизнесмена Виталия Габуева. Мы, впрочем, не уверены, что именно Габуев является тем, кто дергал за веревочки в этом бизнесе. Там, где задействованы миллиарды, кукловоды обнаруживаются гораздо выше по пресловутой «вертикали».

О том, какие «разборки» время от времени происходят на самом верху, нам доподлинно неизвестно. Кстати, не исключено, что скандальная отставка первого зампреда правительства Коми Ларисы Максимовой была так или иначе связана с «мусорной темой».

Кто есть «ху»

История главного «коми мусорщика» полна загадок. Учредителями компании «Ухтажилфонд» выступают ООО «Холдинг Менеджмент» (50% в уставном капитале) и физическое лицо Олег Шель (50%). Генеральный директор ООО «Холдинг Менеджмент» — известный в Коми коммерсант Евгений Лядов. Но в учредителях со 100% долей в уставном капитале значится Надежда Лядова.

Вряд ли плательщикам «мусорного оброка» посчастливится когда-нибудь увидеть не то что истинных, но и номинальных владельцев мусорного бизнеса. Деньги любят тайну. А миллиарды странным образом притягивают людей с неоднозначной репутацией.

Так, экс-депутат Госсовета Коми от «Единой России» Евгений Лядов, считавшийся самым богатым местным парламентарием, в 2015 году был фигурантом расследования по фактам невозврата кредитов рядом коммерческих структур в республике, находящихся в стадии банкротства. В настоящее время СУ СКР по Коми возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении экс-руководителя «Ухтажилфонда» Анджея Скаковского. В биографии конторы присутствует и темная история внезапно канувшей в лету скандально известной ухтинской фирмы «УК Дом».

Судя по отчетам, опубликованным на официальном сайте «Ухтажилфонда» (а мы просмотрели информацию по 139 МКД из обслуживаемых 450), «управляшка» в 2018 году не выполнила запланированных и оплаченных собственниками работ на сумму 43 миллиона 262 тысячи рублей. В 2018 году многократно озвучивался и огромный многомиллионный долг «Ухтажилфонда» энергетикам — Коми энергосбытовой компании. Причем Арбитражный суд уже три раза рассматривал дело о взыскании долгов.

Строго говоря, в своей первоначальной ипостаси «Ухтажилфонд» на момент принятия решения о получении статуса регоператора был кандидатом в банкроты.

Каким образом при таких обстоятельствах «Ухтажилфонд» сумел получить мусорный кредит на сумму 200 миллионов – загадка. Не менее загадочным выглядит и совсем недавний кредит на сумму 25 миллионов, который один из возможных бенефициаров проекта Виталий Габуев выдал регоператору под 13,5%. Вопрос «на какие цели», заданный нынешнему руководителю «Ухтажилфонда» Владимиру Киселеву, остался без ответа. Впрочем, как и множество других.

Из первых уст

Когда в мае этого года господин Лядов неожиданно пожелал встретиться с членами Ухтинского совета управдомов, мы воспользовались этой редкой возможностью. Содержательным из почти двухчасового разговора остался один, но впечатляющий факт: оказывается, «Ухтажилфонд» в глубокой тайне аж целых три года (!) готовился к этому проекту.

Почему — в тайне, мы понимаем. Ведь если бы это было озвучено раньше, интернет-сети были бы завалены критическими комментариями собственников, чьи МКД обслуживает в Ухте эта «управляшка». Но почему же тогда спустя три года победитель конкурса оказался фактически неготовым к выполнению своих задач? А то, что он не готов, сегодня очевидно. Территориальная схема – фикция, адекватной клиентской базы нет, весового контро-ля на полигонах не сумели организовать, раздельный сбор мусора — розовая мечта…

Другая тема – ответственность региональных чиновников. Обстоятельства проведения конкурса по выбору регионального оператора, крайняя спешка в расчетах и схемах – все это наталкивает на нехорошие подозрения. Есть ли в этой истории коррупционная составляющая, должны разобраться правоохранительные органы. Рано или поздно тайное станет явным.

Не пора ли сменить вывеску?

На слушаниях в Общественной палате выступил и руководитель управления по обращению с ТКО «Ухтажилфонд» Дмитрий Кондратенков. У него, естественно, другое мнение о том, почему буксует реформа. Господин Кондратенков подверг резкой критике тех, кто якобы мешает «Ухтажилфонду»: нерасторопные муниципалитеты и подрядчики, несознательные предприниматели и рядовые граждане, то есть получается, что виноваты все, кроме регионального оператора.

Между тем к мусорному монополисту сегодня столько претензий, что его не ругает только ленивый. Доходит до смешного. Недавно мэр Ухты Магомед Османов в сердцах даже посоветовал монополисту сменить вывеску – убрать из названия «Ухтажилфонд» слово «Ухта». В том смысле, что славный северный город не должен ассоциироваться у жителей Коми с одиозной «мусорной» фирмой.

Без руля и без ветрил

К сожалению, кроме призывов и обращений к собравшимся о том, что надо работать и искать какие-то приемлемые решения, конкретных предложений на совещании в Общественной палате так и не прозвучало.

Представитель «Ухтажилфонда» Дмитрий Кондратенков лишь попросил собравшихся присылать ему вопросы и советы. На том и разошлись.

Владимир ИВАНОВ, Тамара ПРОСУЖИХ, Валерий ТОРЛОПОВ.