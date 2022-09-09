Кто заказал провокаторов? На митинг подвезли «засланных казачков»

4 сентября в Печоре состоялся митинг, организованный Печорским отделением КПРФ. Под хмурым дождливым небом в воскресный день печорцы решили обсудить актуальные проблемы города и района, поднятые активными членами партии во главе с депутатом Государственной Думы Олегом Михайловым.



Вопросы, поднятые на митинге, бесспорно волнуют большинство жителей района, ведь именно от их решения зависит уровень жизни, безопасность, качество услуг. И если бы эти вопросы решались в рабочем порядке каждым чиновником на своем рабочем месте, поводов для митинга у коммунистов бы просто не было.

Митингующие собрались, чтобы выразить протест против высоких цен на моторное топливо, реализуемое на АЗС в городе Печоре, против ухудшения качества коммунальных услуг, против ненадлежащего оказания услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах, ненадлежащего содержания автомобильной дороги на участке от сельского поселения «Чикшино» до городского поселения «Кожва», неосуществления ликвидации нефтезагрязнения в районе «сломанной» скалы на реке Ыджыд-Каменка, незаконной вырубки кедров в Печорском районе и т.д.

Люди в защитных масках

Никто из представителей местной исполнительной власти на это публичное мероприятие не явился. Предложение коммунистов – озвучить при честном народе свою торчку зрения – глава муниципального района – руководитель администрации Валерий Серов проигнорировал. Зато на коммунистический митинг пришли хорошо подготовленные «диванные эксперты», сотрудники телерадиокомпании «Волна +»,

представители муниципальных учреждений, а также члены партии «Единая Россия».

Не рассчитывая, видимо, на свои ораторские способности, оппоненты подвезли на митинг организованную группу провокаторов в медицинских масках, некоторым из них повесили на шеи черно-белые плакаты, изготовленные типографским способом. Очевидно, что к проведению митинга в Печоре при участии депутата Госдумы РФ Олега Михайлова готовились не только в Печоре. Причем содержание нагрудных «обличительных» табличек у людей с закрытыми лицами было направлено не на всех коммунистов, а исключительно на Олега Михайлова. Таким образом провокаторы старались дискредитировать депутата Госдумы.

Правда, попытки оппонентов перекричать выступавших на митинге ораторов особым успехом не увенчались. Даже те самые люди в масках быстро свернули свои нагрудные плакаты – то ли совесть у них проснулась, то ли они уже получили обещанные им две тысячи рублей.

В результате подписи под обращение в правоохранительные органы были все же собраны. А власти, использовавшие «засланных казачков», добились обратного эффекта: немногочисленный и заурядный в политическом отношении митинг оказался в центре общественного внимания.

Елена САВЕЛЬЕВА.