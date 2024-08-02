Кто замахнулся на Конституцию? Глава Коми опять прав, а если не верите, спросите у пенсионера Бориса Абрамовича – он подтвердит

Как уже сообщала «Трибуна», депутаты Госсовета республики не утвердили кандидатуру 39-летнего Антона Виноградова на должность первого заместителя председателя правительства Коми.

На сессии, состоявшейся 25 июля, этот вопрос неожиданно оказался главным в повестке дня. Причем кандидатуру А. Виноградова представил на утверждение ГС не глава региона (по совместительству – председатель кабмина) Владимир Уйба, как это, по идее, должно быть, а министр финансов, он же зампред кабмина Владимир Казаков. То есть один зампред «презентовал» другого – своего будущего начальника. Впрочем, к этому нарушению субординации парламентарии отнеслись снисходительно.

Нардепы даже одобрили изменения в структуру правительства республики. Они согласились с тем, что у председателя теперь будет два первых заместителя. Но при этом не утвердили Антона Виноградова в новой должности. В ходе тайного голосования эту кандидатуру поддержали лишь 13 депутатов (для принятия решения нужно было 16). 6 высказались против, 5 воздержались.

«Решение не принято», – с каменным лицом констатировал спикер ГС Сергей Усачев.

«Едро» раскололось

Напомним, что в Госсовете жестко доминирует фракция «Единой России». Она всегда сверху, у нее подавляющее число мест в парламенте. Коммунисты обычно с энтузиазмом торпедируют любые инициативы главы РК, но «буйных» мало, и они в Госсовете погоды не делают. Однако тот факт, что не все представители «партии власти» поддержали креатуру Желтого дома, видимо, неприятно поразил Владимира Уйбу, который заодно является и предводителем республиканского отделения «единороссов».

В губернаторской администрации давно уже подозревают нескольких депутатов от «едра» в нелояльности губернатору. Для одного из них – депутата-«газпромовца» Александра Гайворонского – это закончилось отставкой и выдворением из республики. Но остальные-то «оппортунисты» – люди местные, и бежать им, наверное, некуда – в Коми у них и бизнес, и родовые корни.

Дело, конечно, вовсе не в молодом, еще зеленом чиновнике Виноградове. Тут дело в принципе. В конце концов глава Коми вполне мог назначить его исполняющим обязанности первого зама. То есть повысить его статус (якобы необходимый г-ну Виноградову для привлечения в регион инвестиций), но при этом не входить в открытую конфронтацию с депутатским корпусом.

Но Владимир Уйба, человек эмоциональный, скорее всего разозлился и расценил эту ситуацию как «бунт на корабле», который следует немедленно подавить.

И он тут же издал распоряжение о назначении с 1 августа Антона Виноградова на должность первого зампреда правительства.

Гаранта надо знать

Полтора года назад в соцсетях появилось скандальное видео нелепых препирательств главы республики с молоденьким лейтенантиком ГИБДД. Конфликт произошел из-за неправильной, по мнению стража порядка, парковки автомобиля Владимира Уйбы. Он тогда сильно обиделся. И в первую очередь на то, что лейтенант, вероятно, не узнал губернатора в лицо и не взял «под козырек».

Тогда и прозвучали эти сакраментальные, быстро ставшие мемом слова Владимира Викторовича: «Я – гарант Конституции Коми».

Зубоскалы тут же припомнили ему эту сентенцию в связи с «казусом Виноградова». Ведь назначение первого зама должно проводиться в строгом соответствии с Конституцией республики.

В ст. 73 Конституции РК черным по белому записано: «Государственный Совет Республики Коми согласовывает предложения, внесенные главой РК по назначению на должности председателя правительства, первого заместителя председателя правительства и министра финансов».

Это сладкое слово «импичмент»

А что грозит главе в случае издания им актов (указов, распоряжений), противоречащих Конституции РК? В принципе – импичмент. Хотя это, конечно, громко сказано. В ст. 87 (п. 1) говорится: «Госсовет вправе выразить недоверие главе РК».

Правда, сначала парламент должен обратиться в суд и доказать, что документ, изданный губернатором, противоречит Конституции РК. Если суд с этим согласится, а глава Коми не устранит нарушение в течение месяца, то парламент имеет право выразить ему недоверие.

Причем даже это не означает автоматическую отставку главы. Последнее слово – за президентом страны, к которому депутаты могут обратиться со своим «вотумом недоверия».

Но до этого вряд ли дойдет. Во-первых, чтобы решиться на подобный шаг, нужны депутаты с «железными яйцами», а таковых совсем мало. Во-вторых, в условиях нынешней «вертикали власти» разруливать конфликтную ситуацию может только администрация президента. Если она (хотя бы негласно) не одобрит эту инициативу, то местные нардепы (за исключением малочисленных коммунистов) даже не дернутся.

Некоторые наблюдатели считают, что Уйба публично унизил депутатов. Возможно, тут есть преувеличение. Но в любом случае теплоты в отношениях двух ветвей власти это решение губернатора явно не прибавит. Напряжение, скрытое для широкой публики, между двумя «домами» на Стефановской площади наверняка будет нарастать. А развязка скорее всего наступит уже в следующем году. Напомним, что в 2025-м пройдут выборы главы Коми.

Пригласите эксперта

На первый взгляд, Конституция Коми гораздо проще чем иудейский Талмуд и вроде бы не нуждается в толкователях. Но тут случай особый: надо срочно объяснить общественности, что «казус Виноградова» вовсе не подрывает основы конституционного устройства Коми. А все, кто так думают, дураки и невежи, которые не разбираются в правовых нюансах.

Поскольку Конституционный суд РК за ненадобностью давно разогнали, а юридическая обслуга Желтого дома не вызывает особого доверия, то хорошо бы пригласить какого-нибудь общественника, желательно ветерана. В этом смысле 76-летний пенсионер-правовед Борис Шенкман – вполне подходящая фигура. Сегодня это звучит странно, но в 90-е годы, во время «парада суверенитетов», он был министром юстиции Коми. Потом Минюст РК низвели до статуса Управления, которое тоже возглавлял Борис Абрамович. Ныне г-н Шенкман – председатель реготделения Ассоциации юристов России.

Ветеран, видимо, полистав популярную в народе брошюру «Конституция РК» и освежив в памяти ее основные статьи, дал экспертное заключение: «В нашем регионе нет нормативного акта в случае отклонения законодательным органом предложенной кандидатуры. Поэтому глава Республики реализовал свое конституционное право по формированию правительства региона, назначив Виноградова Антона Ивановича на указанную должность. На мой взгляд, у главы Республики Коми были правовые основания для принятия такого решения», – отметил Борис Шенкман.

Он также заявил, что в связи с возникшими обстоятельствами необходимо обратить внимание и исполнительной власти, и депутатского корпуса республики, что данный вопрос требует правового регулирования и качественной юридической техники при его разработке.

«Старая школа»!

Таким образом экс-министр юстиции сделал удивительное открытие: в Конституции РК, принятой еще в 1994 году (затем в нее вносились коррективы), оказывается, до сих пор существуют правовые лакуны. Что оставляет место для различных толкований. Для чего, собственно, Бориса Абрамовича и пригласили.

«Статья 84 (пункт 7) Конституции Республики Коми содержит норму, согласно которой глава Республики Коми вносит в Государственный Совет РК на согласование предложения по назначению на должность председателя правительства РК, первого заместителя председателя правительства РК, министра финансов РК, представителей Республики Коми в Российской Федерации и ее субъектах, на территориях иностранных государств», – авторитетно подтвердил Борис Шенкман.

По его словам, глава республики это предписание закона выполнил. Однако Государственный Совет Коми внесенное предложение отклонил. Республиканское законодательство не содержит правового регулирования при возникновении такой ситуации. «Вместе с тем статья 90 нашей Конституции предусматривает, что председатель правительства Республики Коми назначается на должность главой Республики Коми с согласия Государственного Совета Республики Коми, освобождается от должности главой Республики Коми. Из этой нормы следует, что назначение на указанную в статье должность возможно только с согласия законодательного органа республики», – указал Борис Шенкман.

В отношении же других должностей, указанных в статье 84 (пункт 7), такого правового регулирования у нас нет, подчеркнул руководитель реготделения Ассоциации юристов России. «Если буквально толковать нормы этих двух статей, нужно отметить следующее. В статье 90 норма права носит императивный характер. Она обязывает высшее должностное лицо республики получить согласие законодательного органа республики на назначение председателя правительства Республики Коми. Согласно же статье 84 глава Республики Коми вносит в Государственный Совет предложение на согласование по назначению на должность первого заместителя председателя правительства Республики Коми», – заявил Борис Шенкман.

В общем, Борис Абрамович во всем легко разобрался. Юридическая процедура, по его мнению, была соблюдена. Ведь депутатам предлагали утвердить Виноградова. А если те отказались, то их проблемы. Общий вывод простой: губернатор Уйба, как всегда, прав.

Да, чувствуется стаж Бориса Абрамовича. Это «старая школа», когда еще и не такие юридические казусы успешно разрешались в нашей стране в пользу исполнительной власти.

Кстати, об исполнительной власти. Ее деятельность в Республике Коми регулируется специальным законом (почему-то г-н Шенкман забыл его упомянуть), где вполне ясно написано: первый зампред правительства назначается на должность главой РК по согласованию с Госсоветом РК.

Владимир СУМАРОКОВ.