Кто же он, «Лесной человек»? Композитор Михаил Герцман считает, что в новой трактовке балета «Яг-Морт» главный герой похож на «злобное чудище»

В эти дни в Москве и Санкт-Петербурге проходят Дни Республики Коми. Все театры республики выехали туда со своими лучшими спектаклями. Один из них – балет «Яг-Морт» Республиканского театра оперы и балета. О нем нужно сказать отдельно, потому что это произведение стало одной из особенно ярких визиток национальной коми культуры.

Две версии

Если Коми в этом году исполняется 100 лет, то балету Якова Перепелицы «Яг-Морт» («Лесной человек») – 60. Судя по автографу автора под рукописью, работу над ней он завершил 8 июля 1961 г. С той поры балет четырежды воплощали на сцене сыктывкарского театра – прежде музыкального, ныне оперы и балета. Первую постановку показали в Москве на сцене Кремлевского театра, она была отмечена дипломом на Всероссийском смотре спектаклей, посвященном XXII съезду КПСС, в 1962 г.

Позже в театре было осуществлено еще три постановки балета: в 1977, 1982 и 2006 гг. А недавно задумали осуществить пятую редакцию, сделав ее по-настоящему современной: яркой и зрелищной, с использованием нынешних технических и творческих возможностей – по сути, шоу. Шли к этому около года, работа была проделана колоссальная, в том числе – с музыкальным материалом.

Есть две версии музыкального текста балета: 1961 и 1976 годов. Большинство последних постановок использовали именно вторую. А в начале 2000-х гг. партитура вообще была утеряна. В театре задумали восстановить изначальную версию композитора: вернуть на место купюры, восстановить порядок номеров, задуманный автором, и хоровые фрагменты. Поэтому дирижер-постановщик, главный дирижер театра Роман Денисов совместно с Литературным музеем И. Куратова, хранящим рукопись балета, проделал огромную исследовательскую работу по восстановлению первоначального нотного текста. Кроме того, на премьере зрители услышали, что в текст балета введены два вставных номера, тоже Я. Перепелицы – всем известная песенка «Шанежки» и «Первая охота», написанная для домры с фортепиано или домры с баяном.

Экологический подтекст

Директор театра Дмитрий Степанов инициировал изменение концепции балета, пригласив для редакции либретто уроженку Сыктывкара, ныне москвичку Екатерину Ширяеву – продюсера компании «Росконцерт», балетного критика. «В новой редакции Яг-Морт – это не злобное лесное чудище, которого боятся и ненавидят люди. Яг-Морт – это сам лес, парма, которая дает человеку жизнь. Образ Яг-Морта как владыки, хозяина леса становится многогранным, сложным, притягательным, он не перестает быть грозным и местами опасным, но также показывает и свою беззащитность, свою уязвимую красоту», – говорит Е. Ширяева.

Поставить спектакль пригласили молодого талантливого московского хореографа с карельскими корнями Александра Рюнтю. После сдачи спектакля он отметил, что в новой редакции балета появился не только актуальный экологический подтекст (Яг-Морт не злодей, он просто встал на защиту своего дома-пармы от людей, варварски относящихся к ресурсам природы), но и на первый план вышли женские персонажи Ема, Райда и Мада: именно они теперь ведут, а герои-мужчины (Яг-Морт, Туган, Оксор) – ведомые. «Современная тенденция такова, что женские персонажи более разнообразны. Посмотрите любой фильм или современную книгу, женщина выведена на первый план, поэтому и в Яг-Морте три основных персонажа – женских», – высказался А. Рюнтю. И в финале новой редакции Туган не убивает Лесного человека: Райда убеждает жениха, что без Яг-Морта не станет и пармы-кормилицы. Туган (представитель людей) и Яг-Морт (душа леса) заключают перемирие и продолжают сосуществовать, не мешая друг другу.

Ну и особое внимание в новой постановке уделили визуальному ряду, для чего задействовали современные технические возможности: видеопроекцию, новые световые решения, дополненную реальность, создали эффектные декорации и костюмы. Чтобы показать красоту коми природы, в спектакль ввели разные времена года: равно прелестные зиму и лето. Коми парма предстает перед зрителями уже не мрачным логовом чудища, а волшебно прекрасным царством, богатым и щедрым. Все это придало постановке невероятную красоту, масштаб, зрелищность и современный вид.

Премьерные показы нового «Яг-Морта» состоялись 17 и 18 апреля в рамках очередного Международного фестиваля оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс». Премьера прошла при аншлагах, за два дня спектакль посмотрели около 1500 человек. У входа в театр, впервые за много лет, даже выстроилась очередь из зрителей. В финале публика аплодировала стоя: подавляющему большинству спектакль понравился. Новая версия давно знакомого балета получилась более мягкой и доброй, экологичной, в целом соответствующей нашему времени. И показывающей, насколько прекрасна коми земля, сильны и великодушны люди, на ней живущие. Поэтому неудивительно, что она вошла в число избранных постановок, которые повезли в Москву и Питер. Этот балет вообще стоило бы сделать «программным», чтобы его увидели все жители Коми (особенно юные), а также гости региона. Прежняя версия «Яг-Морта», к слову, входила в «Культурный норматив школьника» – совместный пилотный проект Минкультуры и Минпросвещения РФ. Его участники знакомились с лучшими образцами театрального, музыкального, изобразительного искусства, кинематографии, литературы. В программу, реализуемую в Коми, вошел национально-региональный компонент на основе знакомства с историко-культурным наследием региона. Было бы хорошим решением ввести в такой культурный норматив и новую постановку «Яг-Морта».

Руки прочь от мифа!

Впрочем, полного единодушного одобрения зрителей не случилось. Композитор, театральный критик, знаток балета Михаил Герцман, живущий в Коми почти полвека, видел все постановки «Яг-Морта», кроме первой. Много общался с его автором. Как к несомненному эксперту, мы обратились к нему после премьеры за комментарием…

– Я очень внимательно трижды посмотрел балет. И для меня он стал неузнаваемым, – заявил М. Герцман. – В самой концепции автора балета, как и в народном предании о Яг-Морте, добро одерживает верх, зло наказано. А в новой постановке добро не побеждает зло, а примиряется с ним. Но этому, конечно, сопротивляется музыка – никакого добра в ней нет, и Яг-Морт везде достаточно злобное чудище. Миф, эпос никто не имеет права менять. Особенно в плане знаков: плюс на минус, минус на плюс, плохое делать хорошим и наоборот. Это не другая редакция – это другая концепция! Здесь сделан серьезный шаг в сторону от эпоса. По сути, это уже другой балет! Я понимаю, что задача правильная: экология и все такое. Но тогда напишите новый балет – и пусть там будет чудище, которое охраняет лес! Но нельзя, как говорится в Библии, в старые мехи наливать новое вино.

Сама музыка, да и хореография новой концепции постановки кричат: «Люди, вы что-то напутали!». Вся пластика Яг-Морта – пластика злодея, от которого кровь стынет в жилах. Не может быть такого хранителя. Ну и я не узнаю музыку второго акта. И развития музыкальной мысли не увидел, 2-й акт получился затянутым – минут 10 там уж точно лишних. Сколько раньше я ни смотрел «Яг-Морт» – такого ощущения затянутости и скуки не было. И мне за Перепелицу стало так обидно…

Хорошее, конечно, в новом балете есть. Все, что касается компьютерного контента – это очень талантливо, на месте и часто даже соответствует музыке. Яркость, антураж мне понравились. Дирижер Роман Денисов – замечательный, оркестр идет за ним и играет хорошо. Но я все же считаю, что музыка должна идею и сюжет подтверждать, надо «плясать» от эпоса и музыки. Хотя, если хочется сделать Яг-Морта добрым – это возможно, и такую концепцию можно оправдать. Но тогда это надо сделать иначе: выстроить другую хореографию и подготовить новую редакцию.

По законам сказки

Что ж, у профессионала музыки свое видение. Но столичная публика уже смотрит наш балет и получает свое представление о далекой (а для кого-то родной) Коми и ее культуре. 30 мая «Яг-Морт» был показан на площадке «Новой оперы» в Москве, и есть уже несколько отзывов московских зрителей. В соцсетях опубликовано видео поклона со спектакля – там слышны долгие аплодисменты с нескончаемыми «браво», а под ним – восторженные комментарии.

Есть отзыв сыктывкарки, ныне студентки продюсерского факультета ГИТИСа Яны Вохтоминой, посмотревшей спектакль на московской сцене. Яна пишет: «В новой редакции коми национальный балет «Яг-Морт» стал эффектным и красочным. Мультимедиа, разнообразие световых картин, пестрые костюмы – современная сказка на театральной сцене… Спектакль действует по законам сказки, детализация и разноцветность могут показаться по-детски фантастичными. Однако каждому взрослому стоит только довериться, забыть о серьезности – и спектакль, как любая волшебная история, и напугает, и рассмешит, и обрадует счастливым концом. Только не стоит забывать, что легенда – в современной постановке, и в финале персонажей обязательно будет ожидать примирение – утверждение взаимоуважения и принятия». Одобряющий текст опубликовала в dozado.ru и московский критик Екатерина Ремизова, видевшая премьеру в Сыктывкаре: «Новая редакция балета успешно соединяет балетно-этнографический канон с духом времени».

Сегодня, 4 июня, наш «Яг-Морт» будет показан на питерской сцене. Будем

надеяться, что и в северной столице новая постановка театра из Коми зрителю понравится.

Ирина САМАР.