Кубок достался Ухте (Блиц от 8 ноября)

Подведены итоги «Заполярных игр» в Воркуте. Главный кубок спартакиады увезла домой команда из Ухты. В копилке спортивных наград «Жемчужины Севера» – 14 золотых медалей, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Это третья общекомандная победа Ухты за все время проведения соревнований. По итогам общекомандного зачета пьедестал почета вновь поделили между собой Воркута, Ухта и Сыктывкар. Кубок за третье место заслуженно получил Сыктывкар, на втором месте хозяева Заполярных игр – Воркута. Помимо кубков и дипломов, команды получили денежные сертификаты в размере 150, 100 и 50 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Печальный список растет

На этой неделе стало известно о гибели пятерых бойцов из Коми.

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Печоры Илья Дымов, Алексей Сидоров из Сыктывкара, Борис Жданов из села Трусово Усть-Цилемского района, Олег Карманов и Александр Кузнецов из Усть-Куломского района.​​

Кто получит новые ИВЛ?

Районные больницы Коми получат 13 новых аппаратов искусственной вентиляции легких и интенсивной терапии.

На портале госзакупок размещена заявка по приобретению аппаратов ИВЛ для взрослых в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2025 году. Начальная стоимость закупки составляет 59,4 млн рублей. По одному аппарату искусственной вентиляции легких пойдут в Интинскую, Троицко-Печорскую и Прилузскую центральные райбольницы. По два аппарата будут доставлены в Усть-Вымскую, Корткеросскую и Удорскую ЦРБ, а в Княжпогостской больнице появится четыре новых аппарата ИВЛ.

Уже готовятся к празднику

В Сыктывкаре к Новому году подготовят 13 городков и каток в центре города.

На портале госзакупок размещена заявка по устройству и содержанию новогодних городков на территории столицы Коми, включая каток в сквере у Стефановской площади. Начальная стоимость закупки составляет 16,6 млн рублей. 12 ноября конкурсная комиссия определит подрядчика, с которым будет заключен контракт.

Игры станут «шире»

С 22 по 26 ноября 2024 года в столице Коми состоятся Третьи открытые молодежные Арктические Дельфийские игры.

Благодаря открытому формату Игры соберут представителей не только арктических территорий, но и многих регионов страны, включая новые субъекты РФ, а также стран СНГ, БРИКС и ШОС.

Сколько «стоит» оленеводство?

Региональный закон об оленеводстве предусматривает меры поддержки и социальные гарантии этносов, сохраняющих этот вид деятельности и ведущих кочевой образ жизни.

На 2024 год на сохранение традиционного образа жизни малочисленных народов Севера запланировали 28,6 миллиона рублей, из которых почти вся сумма пошла на организацию вывоза детей оленеводов на летние каникулы к местам кочевий и обратно. Ежегодно вывозится более 300 детей.

Не хватает рабочих рук

В этом году в Коми искали тысячу специалистов для работы в сельском хозяйстве.

Согласно аналитике hh.ru, сельское хозяйство в России вошло в топ-10 отраслей с наиболее высоким дефицитом кадров. По итогам октября кадровый голод наблюдался в 55 регионах страны, в том числе и в Коми.

Спрос на специалистов, готовых работать в агропромышленном комплексе, растет из года в год. Например, за 10 месяцев 2024 года российские предприятия и компании опубликовали на портале более 238 тысяч вакансий. Это на 10% больше, чем в 2023 году. В Коми c начала года искали более 1020 специалистов для работы в сельском хозяйстве.

В топ-10 самых востребованных специальностей в сельском хозяйстве вошли: менеджер по продажам, клиентский менеджер, водитель, разнорабочий, агроном, сервисный инженер, инженер-механик, оператор производственной линии, бухгалтер, ветеринарный врач, слесарь-сантехник, машинист, технолог.

Катера поставят на прикол

В ближайшие дни планируется завершить навигацию – речные суда встанут на прикол до весны.

С установлением постоянных низких температур воздуха активно начнется процесс образования льда на реке. В это время через Единую диспетчерскую службу Сыктывкара будет организовано взаимодействие с оперативными службами – полицией, пожарно-спасательными подразделениями, отделением Скорой медицинской помощи, МКП «Жилкомсервис» и администрацией пгт. Седкыркещ по вопросам переправки судами на воздушной подушке работников организаций, осуществляющих деятельность в Седкыркеще и Трехозерке.

В Усинске подорожает проезд

В Усинске тарифы на регулярные пассажирские перевозки вырастут на 5 рублей.

После принятия проекта приказа единый предельный максимальный уровень тарифа на регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении вырастет с 23 до 28 рублей за одну поездку.

«Истории из глубинки»

С 20 по 23 ноября 2024 года в Коми пройдет второй литературно-краеведческий фестиваль «Истории из глубинки», сообщает Национальная детская библиотека Республики Коми им. Маршака.

В 2024 году в федеральном проекте примут участие школьники, педагоги и библиотекари Усть-Вымского района и г. Сыктывкара.

Напомним, в прошлом году фестиваль впервые прошел в Усть-Куломском районе и объединил порядка тысячи участников. Его основная цель – знакомство школьников с представителями творческих профессий, самоопределение, проверка своих собственных возможностей.