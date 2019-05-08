Куда исчезли сотни миллионов рублей, выделенных на программу «Чистая вода»?

«Где помыться?» — этот вопрос для многих жителей села Усть-Уса с декабря прошлого года стал архисложным: закрылась единственная общественная баня, исправно проработавшая 55 лет.

О 100-процентном износе конструктивных элементов сельской бани знали все ответственные за порядок ведомства. Тем не менее, ее закрытие стало для чиновников большой неожиданностью, к которой они оказались абсолютно не готовы.

А ведь еще 1 декабря 2018 глава городского округа «Усинск» Николай Такаев на встрече с сельчанами заверил, что баня будет работать. Но чуда не случилось.

Тень на плетень

Вот уже пятый месяц директор местной средней школы и депутат Госсовета Коми Екатерина Дьячкова пытается доказать в высоких кабинетах, что это ненормально и дико, когда жители Усть-Усы не имеют доступа к помывке.

В частности, в обращении к Николаю Такаеву она отметила, что отсутствие бани несет очевидную угрозу роста заболеваемости местных жителей (в Усть-Усе проживает порядка 1200 человек). В селе восемь многоквартирных неблагоустроенных домов, в которых в том числе проживают пожилые люди и семьи с малолетними детьми.

О проблемах жителей Усть-Усы знают местные и региональные власти, но, судя по казенной переписке, новая баня появится там нескоро. Так, в письме за подписью заместителя главы администрации Усинска Аллы Чапцевой сообщается о том, что «на 2019 год по муниципальной программе «Строительство, обеспечение качественным, доступным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения МО ГО «Усинск» предусмотрены бюджетные ассигнования на мероприятие «Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим бытовые услуги по помывке населения в банях по тарифам, установленным администрацией МО ГО «Усинск»…»

Об этих «тарифах» госпожа Чапцева проинформировала не только депутата Е. Дьячкову, но и управление по развитию территорий администрации главы Коми. Спрашивается: при чем тут тарифы, если баня не работает?

Судя по ответу чиновницы, «на 2019 год запланирована работа по определению соответствия помещения (здания) требованиям, установленным Положением о признании зданий не пригодными, аварийными или подлежащими сносу или реконструкции. После получения заключения Межведомственной комиссии будет принято решение…»

При чтении письма может сложиться впечатление, что речь идет не о сгнившей сельской баньке, а о каком-то технологически сложном объекте, требующем особого финансового обеспечения.

У воды без воды

В Усть-Усе не только жильцы многоквартирных неблагоустроенных домов нуждаются в общественной бане, но и многие сельчане, проживающие в частном секторе. И здесь встает еще более масштабная для Припечорья проблема — доступ к безопасной для здоровья воде. Здесь повсеместно вода залегает на глубинах, до которых добраться можно только в ходе сложного и затратного бурения. Сегодня, чтобы

обустроить скважину для подъема чистой воды, требуется порядка двух миллионов рублей.

В самой реке Печора, откуда традиционно местные жители берут воду для своих нужд, ее качество заметно ухудшилось из-за промышленного освоения здешних мест.

В советское время на бурении и трубах не экономили, но всему есть свой предел. Например, в селе Колва, расположенном под Усинском, водопровод ввели в эксплуатацию еще в 1984 году, с тех пор трубы изрядно прохудились и проржавели. Поэтому в дома колвинцев сегодня поступает мутная вода с большими осадками песка, с мелкими железками и непонятными примесями.

Судя по ответу на запрос той же Е. Дьячковой, сделанный в начале года в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Коми, до ноября этого года в Колве должны быть устранены нарушения требований санитарного законодательства. Но опять же здесь ключевым является слово «должны». Исходя из существующей практики, есть большая вероятность того, что колвинцам и дальше придется летом собирать дождевую воду, выезжать к лесным источникам, а зимой соскребать тот же снег с крыш домов, чтобы заварить чайку из безопасной воды.

Свернули по-тихому

И как тут не вспомнить, что еще в 2011 году была принята долгосрочная целевая программа «Чистая вода в Республике Коми», согласно которой к 2017 году жители всех муниципалитетов региона должны быть обеспечены качественной питьевой водой. На начальном этапе под реализацию амбициозного проекта планировалось выделить более 800 миллионов рублей.

Известно, что из упомянутой суммы освоена была примерно половина. Последние официальные упоминания о «Чистой воде» относятся к 2015 году, когда программа по-тихому была свернута без объяснения причин.

За прошедшие годы ситуация с обеспечением жителей Коми чистой водой стала еще острее из-за продолжающегося загрязнения источников водоснабжения, отсутствия или ненадлежащего состояния зон санитарной охраны водных источников, эксплуатации физически устаревших очистных сооружений и водопроводных труб. Для кардинального исправления ситуации по-прежнему требуются многомиллиардные инвестиции. Но где их взять и как ими разумно распорядиться, если строительство той же сельской баньки в Усть-Усе превращается в практически неразрешимую проблему?

Сергей МОРОХИН.