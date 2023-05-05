Куда отправятся стройотряды? Этим летом студенты выйдут «за границы»: помогут возводить атомные электростанции в Турции и Египте

К новому трудовому сезону российские студенческие отряды (РСО) бесплатно

обучают своих бойцов новым специальностям.

За два года профессиональный уровень повысили более 50 тысяч человек. Совсем скоро они покажут себя в деле, и не только на родине. Об этом сообщил председатель правления РСО, замглавы Комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев. Где пригодятся знания ребят и как попасть в студотряд, он рассказал «Парламентской газете».

Сначала за парту

В топ-10 востребованных профессий ССО входят: вожатый, бетонщик, горничная, бармен, штукатур, арматурщик, повар, сварщик, каменщик, официант. В 2023-м можно также выучиться на оператора наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом, наладчика сельскохозяйственных машин и тракторов, оператора станков с программным управлением, швею.

Сейчас в Москве завершается очный этап подготовки командиров отрядов. Начинающие строители и педагоги, участники медицинских, сервисных, сельскохозяйственных отрядов и проводников уже освоили программу и разъехались по домам.

Предстоящим летом на площадках от Владивостока до Калининграда работу получат около 200 тысяч ребят – на 50 тысяч больше, чем годом раньше. А некоторые из них присоединятся к совместным международным программам – отправятся строить атомные электростанции в Турции и Египте. Среди других масштабных проектов – строительство вторых путей и разъездов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ-2), развитие Восточного полигона РЖД, возведение объектов Росатома и Газпрома в районах крупных нефтегазовых месторождений. В них задействуют около 2,2 тысячи молодых людей. Боле 30 тысяч собираются трудиться в детских лагерях. Примерно тысяча человек выйдет в поле в качестве трактористов и механизаторов.

Бойцы железнодорожных, сельскохозяйственных и сервисных отрядов приступят к своим обязанностям уже в мае, вожатые детских лагерей – с 1 июня, а следом и все остальные. Естественно, за свой труд они будут получать зарплату.

С конца 2021-го по поручению президента студенты колледжей участвуют в капремонте школ, и это засчитывают как производственную практику.

Школьникам тоже можно

В школьные трудовые отряды принимают с 14 лет. Чаще всего ребята работают помощниками вожатых и аниматоров. Порядок вступления в организацию такой же, как для студентов, но нужно учитывать, что хотя бы один из родителей должен официально разрешить им работать.

Спрос на молодых сотрудников сильно вырос в последнее время. Объясняется он стремлением работодателей закрыть сезонную потребность в кадрах. Кроме того, у 14-18-летних есть навыки в области современных цифровых коммуникаций, что ценится на рынке труда.

Горизонты расширяются

В этом году РСО открывают отделения и в новых российских регионах: Запорожской области, ДНР и ЛНР. Около тысячи местных молодых людей займутся восстановлением разрушенных зданий и строительством новых в Мариуполе, в качестве младшего и среднего медперсонала станут правой рукой врачей в больницах ЛНР, попробуют себя в роли вожатых.

А как у нас?

Численность бойцов Коми регионального отделения ССО составляет 690 человек. У нас создано 12 педагогических отрядов, 5 строительных, 2 сервисных и 3 отряда проводников. На данный момент действует два местных штаба: в Ухте – «Северянин» и «СыСОла» в Сыктывкаре. Подписана дорожная карта между УГТУ, КРО и РСО по реализации мероприятий с целью привлечения участников студенческих отрядов на производственные объекты ПАО «Газпром».

По итогам прошлого «трудового семестра» высветилась проблема: несмотря на потребность в кадрах, студентов неохотно трудоустраивали в медучреждения. До сих пор не принята программа «Развитие студотрядов Республики Коми на 2022-2026 годы», ее уже дважды не поддержали из-за разногласий в плане финансирования. Кроме того, штабисты переживают, что Минстрой Коми не сформировал и не представил перечень объектов строительства, на которые возможно трудоустройство бойцов ССО.

Игорь АРТЕМОВ.