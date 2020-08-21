Куда податься пациентам? Общественники предложили «временную схему»

В прошлом номере «Трибуны» вышла статья «У разбитого корыта». Мы рассказали о том, что после закрытия единственной поликлиники в микрорайоне Лесозавод его обитатели будут ездить к врачам в разные части Сыктывкара. Власти в очередной раз пообещали, что в местечке будет построена новая поликлиника, но когда это произойдет — неизвестно.

На днях эта проблема обсуждалась в Общественной палате республики. Как сообщает информагентство БНК, в результате обсуждения было предложено открыть в Лесозаводе временное терапевтическое отделение.

На совещании заместитель председателя палаты Галина Лапшина предложила найти помещение для размещения терапевтического отделения на тот период, пока не построено новое лечебное учреждение.

— Задача на сегодня — найти помещение в самом поселке, чтобы разместить кабинет терапевта, чтобы первичный прием осуществлять именно в Лесозаводе. Помещение имеется в здании, где когда-то был детский садик, там располагалось пять групп. Но на сегодня оно передано, по-моему, епархии. Если комитет по имуществу сможет решить вопрос и на территории Лесозавода будет терапевтическое отделение, то к узким специалистам пациентов по номеркам можно отправлять в город. На сегодня это была бы идеальная ситуация, — считает Г. Лапшина.

Председатель Общественной палаты Сергей Чечеткин добавил, что есть пустующее помещение на улице Зои Космодемьянской. А руководитель исполнительной дирекции палаты Александра Афонина заметила, что можно рассмотреть возможность открытия нескольких амбулаторий в разных точках Лесозавода. Например, одну амбулаторию — в местечке Кочпон-Чит, вторую — в районе старой поликлиники. Возможно, удастся открыть отделение на первом этаже какого-то нового многоквартирного дома. Параллельно, считает она, надо искать место под новую поликлинику.

Исполняющая обязанности главного врача Сыктывкарской городской поликлиники

№ 3 Ирина Бабушкина поддержала идею общественников, сказав, что организация работы по такой схеме иногда применяется.

Согласна с этим и директор Центра обеспечения деятельности Минздрава Коми Елена Борчанинова: «Считаю, что правильно сегодня идти по варианту выбора из имеющихся помещений, которые мы сможем приспособить под амбулаторию и под прием терапевтов, а главное – сможем это пролицензировать, чтобы Роспотребнадзор дал разрешение на работу. Это очень правильное и быстрое решение. Мы все понимаем, что все стройки, которые мы затеваем и хотим, чтобы было быстро, к сожалению, быстро не получаются».

Еще в феврале этого года министр (теперь уже бывший) здравоохранения республики Дмитрий Березин рассказал, что региональный Минздрав уже давно работает над этим вопросом, а с 2015-го ежегодно подает заявку для его решения. По его словам, земельный участок под новую поликлинику был выделен, но денег на проектирование объекта и тем более на строительство здания в бюджете не находилось.