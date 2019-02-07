Куда течет канализация — вниз или вверх?

Вопрос, вынесенный в подзаголовок, не праздный и даже не риторический, если взглянуть на республиканские тарифы: стоимость водоотведения или примерно равна тарифам на холодное водоснабжение, или даже выше.



Такое возможно лишь в том случае, если расходы на оба эти вида коммунальных услуг сопоставимы. Но если вспомнить, что холодное водоснабжение (подача воды под напором вверх) по определению обходится муниципальным водоканалам дороже водоотведения (сток жидких отходов осуществляется самотеком вниз), то республиканские тарифы на водоотведение не выдерживают никакой критики.

В настоящее время для населения г. Ухты установлены тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение соответственно 46,08 и 49,70 руб./куб.м (по состоянию на 1 января 2019 года). Установлены данные тарифы путем расчета так называемой необходимой валовой выручки – есть такой показатель в практике МинЖКХ и Коми УФАС.

Но вот какая странная история: объем подачи холодной воды населению города принят примерно соответствующим фактическому потреблению (4611,8 тыс. кубометров), а вот объем жидких стоков явно и намного занижен (5720,3 тыс. куб.м). Этот вывод следует из того, что объем поданной горячей воды населению Ухты якобы составил только 1108,5 тыс. куб.м: вычтем из общего объема стоков ту самую холодную воду (5720,3 тыс. куб.м — 4611,8 тыс. куб.м).

А это нереально, что следует как из утвержденных нормативов водопотребления по Ухте, так и фактически сложившихся пропорций: объем потребляемой горячей воды населением составляет примерно 60% от объема потребляемой холодной воды.

На грани фантастики

Косвенным подтверждением абсурдности утвержденного тарифа на водоотведение в Ухте являются данные по другим городам страны. В частности, в Москве тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение составляют соответственно 38,70 руб./куб.м и 27,47 руб./куб.м, то есть это вполне нормальное соотношение – тариф водоотведения в два раза ниже, чем в г. Ухте.

Еще более показательны данные по г. Ставрополю, в котором тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение равны соответственно 46,00 руб./куб.м и 18,01 руб./куб.м, то есть тариф на водоотведение почти в три раза ниже, чем в Ухте.

Иными словами, объем потребленной горячей воды населением Ухты должен составить порядка 4611,8 тыс. куб.м х 60% = 2767,1 тыс. куб.м. Соответственно, объем водоотведения в этом случае составит 7378,9 тыс. куб.м, то есть он должен быть на 23% больше, чем принято в расчете необходимой валовой выручки и тарифа.

Исходя из этих расчетов, тариф на водоотведение в г. Ухте также завышен на 23%, то есть должен составить 38,50 руб./куб.м.

Подобные завышенные на десятки процентов тарифы на водоотведение в Ухте существуют уже с 2004 года, то есть полтора десятка лет. Излишний объем забираемых у населения денег за счет этой канализации, которая якобы течет вверх, составляет [49,70 руб./куб.м – 38,50 руб./куб.м] х 7378,9 тыс. куб.м = 82,6 млн руб. ежегодно.

Кстати, есть основания полагать, что подобное завышение тарифа на водоотведение, как в г. Ухте, имеет место также и в г. Сыктывкаре, что следует из анализа приказов уполномоченного органа по установлению тарифов.

Словом, завышение тарифа на водоотведение – это республиканская болезнь.

В связи с этим Ухтинское отделение КПРФ обратилось сразу в три ведомства (МинЖКХ, прокуратуру и антимонопольную службу региона) с просьбой запросить данные о подаче горячей воды населению и сравнить с фактическим объемом водоотведения, принятой при расчете валовой выручки МУП «Ухтаводоканал». После чего пересчитать необходимую валовую выручку и тариф на водоотведение. Затем республиканскую болезнь по завышению тарифов можно будет вылечить.

Александр ИГНАТОВ,

экономист, г. Ухта.