Куда ты гонишь, сохатый? Если под колесами вашего авто погиб дикий зверь, придется заплатить штраф

Каждый год на российских дорогах происходят тысячи (точной статистики нет) дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Самые опасные из них лоси, в столкновениях с которыми гибнут сотни автомобилистов.

Если на трассу внезапно выбегает полтонны живого мяса (некоторые особи достигают 600 кг), трудно избежать ДТП. Тем, кому посчастливится выжить в аварии, придется потратиться на ремонт разбитой всмятку машины, да еще заплатить за повреждение государственной собственности. Потому что все дикие звери принадлежат государству.

Лось на крыше авто

Только за два летних месяца в Коми произошло уже несколько подобных ДТП. Так, 28 июля в Сосногорском районе на 20 км дороги Керки – Вис 50-летний водитель Renault Kaptur врезался в лосиху. После чего с тушей погибшего животного на крыше иномарка проехала по инерции полсотни метров. Водитель получил серьезную черепно-мозговую травму, переломы руки и голени. Его пассажирка – перелом носа и ушибы.

28 июня на трассе Чебоксары – Сыктывкар 41-летний мужчина за рулем Chevrolet Lanos сбил сохатого, перебегавшего дорогу. В результате водитель попал в больницу, пострадала и 14-летняя девочка.

3 июля почти на том же месте трассы Чебоксары – Сыктывкар в аварию с участием лося угодил и микроавтобус Toyota. 44-летняя пассажирка получила сотрясение мозга.

Аналогичная ситуация и у наших соседей по Северо-Западу. К примеру, на дорогах Ленинградской области с начала года зафиксировано 117 столкновений машин с животными. Среди них 95 лосей, 12 косуль, 13 кабанов и два медведя. Большинство из зверей погибло на месте ДТП.

А в Мурманской области из-за сохатых на трассе «Кола» произошла жуткая авария, где пострадало сразу пять человек. Водитель пытался уйти от столкновения с тремя лосями, но не справился с управлением, автомобиль Opel съехал в кювет, опрокинулся и загорелся.

ГИБДД по Коми призывает автомобилистов к бдительности. Сейчас, когда белые ночи закончились, это особенно актуально. В темное время трудно вовремя среагировать на «живую помеху» дорожному движению.

Гон – опасный сезон

В апреле-мае лосихи оте-ляются (кстати, беременность у самок длится 225 дней). Уже через три дня детеныши могут свободно передвигаться. В начале лета именно молодые, неопытные лосята часто переходят дорогу в «неположенном месте».

Если скорость авто небольшая, то при столкновении с детенышами последствия ДТП могут быть относительно легкими. Другое дело «бык» – самец лося (до 2 метров в холке). Тем более, когда он находится в «неадекватном состоянии». То есть в сезон гона.

Гон – это период, когда лосиное сообщество озабочено продолжением рода. Возбужденные самцы становятся абсолютно «безбашенными» и бегают где хотят в поисках партнерш. В это время они оглашают леса глухим ревом («стоном») и становятся настолько агрессивны, что могут напасть даже на человека. Не говоря уже о «разборках» с конкурентами-«быками». Жестокие поединки сохатых нередко заканчиваются гибелью соперника. Впрочем, и у самок в период гона «сносит крышу», лосихи тоже ведут себя непредсказуемо.

На Севере, в том числе и в Коми, лосиный гон начинается во второй половине августа и длится до конца сентября. Поэтому водителям следует соблюдать особую осторожность.

Опыт «гнилого» Запада

В Финляндии по всем лесным трассам стоят специальные ограждения, высотой до двух метров, а также инфракрасные датчики, информирующие водителей о приближении животного.

В Швеции концерн «Вольво» разработал модель авто со специальным радаром, который отслеживает зверей, находящихся поблизости, и помогает водителю вовремя затормозить.

В США и Европе на машинах устанавливают светоотражающие зеркала, которые в свете фар отпугивают животных. Кроме того, во многих странах практикуются так называемые экодуки – натуральные коридоры над проезжей частью, где растут трава и деревья (!). По ним звери могут спокойно пересечь автотрассу, не создавая помех водителям.

Одно время проекты создания экодуков обсуждали и в некоторых российских регионах, в частности, в Ярославской и Вологодской областях. Но это очень дорого, поэтому дело заглохло. Куда проще установить фанерный макет лося в натуральную величину или воткнуть на опасном участке дорожный знак «Дикие животные». Этим и ограничились. Впрочем, судя по всему, и фанеры в стране, и дорожных знаков пока явно не хватает.

Гражданин, помни: ты всегда виноват

Имеется ли на опасном участке знак 1.27 («Дикие животные») или нет, это по большому счету не влияет на степень вины водителя за сбитого лося.

Как уже сказано, все дикие звери принадлежат государству Российскому (конкретно – лесному хозяйству, в чьем ведении находится участок леса, рядом с которым произошло ДТП).

Если машина сбила животное, то водитель (пусть даже он ехал с положенной скоростью и не совершал опасных маневров) обязан в гражданском порядке возместить ущерб, нанесенный родному государству.

Ущерб охотничьим ресурсам оценивается по специальному «прейскуранту». Такса за погибшего (в том числе и в ДТП) лося – 80 тысяч рублей, за медведя – 60 тыс. руб., за рысь – 40 тыс. руб., за песца – 1 тыс. руб., за белку – 500 руб. Такие хищники, как лиса и волк, идут по «бросовой цене» – по 200 рублей за голову.

По идее, если животное является имуществом государства, то последнее должно нести за него ответственность. Но судебная практика, конечно, не в пользу водителей, пострадавших в аварии.

Судьи исходят из того, что государство не имеет возможности контролировать перемещение диких зверей. Поэтому нет шансов выиграть в суде дело по возмещению собственником (государством) вреда, причиненного автолюбителю.

Все, на что владельцу авто можно рассчитывать, – выплаты страховыми компаниями по полису ОСАГО. Если, конечно, ему повезет остаться живым при столкновении с лосем или медведем.

Виктор СЕМЕНОВ.