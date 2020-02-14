«Куда вам лампочку вкрутить?» Энергосбережению мешает «человеческий фактор»: недоверие к новому и страх оказаться в тюрьме

На этой неделе председатель Комитета по социальной политике Госсовета Сергей Артеев провел рабочее совещание, посвященное вопросам повышения энергоэффективности объектов социальной сферы. В совещании приняли участие министр экономики, заместители руководителей «бюджетных» министерств, общественных организаций, предприниматели, вице-спикеры парламента.

На первый взгляд, тема энергосбережения выглядит сугубо технической. Тем не менее, ее обсуждение инициировал социальный комитет Госсовета. Как пояснил «Трибуне» Сергей Артеев, эта проблема напрямую связана с объектами «социалки». В муниципальных бюджетах сегодня не хватает средств на оплату освещения и отопления даже в школах. По словам депутата, в своем избирательном округе он столкнулся с тем, что в одной из школ на отопление тратится порядка полумиллиона рублей. При этом отопительная система безнадежно устарела, но если ее модернизировать, то сэкономленные деньги можно использовать на другие цели.

Сергей Артеев собрал данные по нескольким регионам СЗФО. К примеру, в Карелии осуществляется проект «Внедрение энергосервисных контрактов в учреждениях социальной сферы и наружного уличного освещения». Благодаря этому в Карелии за короткое время достигнута огромная экономия бюджетных средств, которые пошли на выполнение социальных задач.

Нелюбовь к электричеству

Уже более десяти лет ГБУ «Коми республиканский центр энергосбережения» занимается внедрением новых систем освещения и отопления в бюджетных учреждениях. На совещании прозвучало, что за последние годы центр сэкономил для казны более 1,5 млрд рублей, но эта цифра могла быть намного больше.

Остаются низкими темпы реализации региональной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». Руководитель Центра энергосбережения Андрей Чемашкин отметил, что в переоснащении электросистем нуждаются порядка пятидесяти бюджетных учреждений. Но зачастую все сводится к вкручиванию новых лампочек. А требуются целый комплекс мер и вложение средств. Усугубляет положение тот факт, что заниматься решением проблемы должны руководители бюджетных учреждений – директора школ, главные врачи больниц и поликлиник. Но ведь они не специалисты, да и проблема эта для них не первостепенная: своих забот полон рот.

Энергосберегающие системы действительно сложны, требуют от обслуживающего персонала специальной подготовки. Даже руководители, за редким исключением, пугаются замысловатых схем, предпочитая пусть и затратные, но проверенные «дедовские способы» обогрева.

Это страшное слово «коррупция»

Между тем уже давно появились компании, которые предлагают услуги по модернизации систем тепловых и электрических сетей. Одну из таких компаний на совещании представил руководитель департамента ПАО «Ростелеком» Владимир Кулагин. Эта компания недавно провела модернизацию уличного освещения в Пскове, готова она работать и в Коми.

Заключая контракты с бюджетными учреждениями, эта госкомпания проводит реконструкцию за свой счет, получая кредит в банке. Проекты окупаются за счет экономии средств на эксплуатацию модернизированной системы. Причем законченный проект сдается «под ключ», а бюджетное учреждение становится ее хозяином.

Казалось бы, очень выгодные условия. Но заключению контрактов препятствует нынешняя система закупок. Прежде чем выйти на аукцион, сервисная компания должна провести аудит, проще говоря – сделать анализ того, что предстоит переделать, из каких материалов, какое оборудование установить, заменить и т.п. Для этого, естественно, нужна соответствующая информация от заказчика. Но рабочие контакты исполнителя и заказчика можно расценить как сговор, а отсюда – один шаг до обвинений в коррупции. Времена нынче такие, что и чиновники, и бизнесмены смертельно боятся правоохранителей и впадают в ступор при одном только слове «коррупция». Куда безопаснее «сидеть на попе ровно» и ничего не делать.

Где же выход?

Тем не менее, варианты все же имеются. Менеджер проектов ООО «ТехноСтройКом» Алексей Ракитянский предлагает создать единый центр для заказчиков, который будет заниматься подготовкой документации для всех бюджетных учреждений. Его специалисты готовы собрать информацию со всех объектов и подготовить документацию для аукционов. Причем на конкурсе все будет совершенно законно и открыто, в чем сможет убедиться любая проверка.

Это предложение получило поддержку собравшихся. Более того, министерско-депутатская аудитория пришла к выводу, что создавать что-то новое нет нужды. В большой степени функции такого органа уже выполняет существующий «Коми республиканский центр энергосбережения». Конечно, потребуется его укрепление кадрами, дополнительными полномочиями. Но если такое решение не будет принято, дело не сдвинется с мертвой точки.

Как заявил после совещания Сергей Артеев, создание единого центра позволит решить существующие проблемы, а кроме того – снять нагрузку с директоров бюджетных учреждений, которые смогут с полной отдачей заняться своими профессиональными обязанностями. А в бюджете появятся дополнительные деньги на социальные нужды.

Анатолий ПОЛЬКИН.