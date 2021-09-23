Кур выгоняют с дач (Блиц от 24 сентября)

Россиянам запретили разводить на садовых участках кур и мелкую живность.

Высшая судебная инстанция рассмотрела случай жительницы Волгоградской области, у которой на участке Государственная инспекция по использованию и охране земель обнаружила курятник. В итоге женщину оштрафовали на 10 тысяч рублей. «Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству», – заявила в беседе с «Российской газетой» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Эхо пермской трагедии

В регионе усилят меры безопасности в образовательных учреждениях.

Об усилении мер сообщила министр образования республики Наталья Якимова. По ее словам, это связано с трагедией в Пермском госуниверситете. Министром сразу же были даны дополнительные поручения по усилению мер безопасности и проведению профилактических мероприятий во всех образовательных организациях Коми: детских садах, школах, техникумах, колледжах и вузах, учреждениях дополнительного образования.

Остались без транспорта

В Коми вездеход с охотниками застрял на болоте, эвакуация заняла два дня.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 18 сентября, в 60-ти километрах от Инты в районе реки Лемва. Двое мужчин на снегоболотоходе застряли посредине топкого болота. Чтобы вызвать на помощь спасателей, они десять километров прошли пешком до перевала. Здесь они смогли «поймать» сотовую связь и связаться с городом. Спасательные работы заняли два дня, мужчины были эвакуированы в Инту, их самодельный вездеход остался на болоте.

Веники без надобности?

Усинск остался без общественной бани.

Предприятие прекращает оказание услуг в связи с подорожанием стоимости пара более чем в 7 раз. В муниципалитете пояснили, что доходы, получаемые организацией, не покрывают затраты, необходимые для работы бани. Средняя посещаемость бани в месяц составляет 2,4 тыс. человек. «Собственник городской бани решает вопрос о переходе на газовое отопление. Администрация Усинска прорабатывает вопрос сохранения тарифа на прежнем уровне до момента перехода бани на газ», – заверили в мэрии.

Опасный переход

Пенсионер погиб под поездом в Сыктывкаре.

Вечером 22 сентября 80-летний сыктывкарец переходил через железнодорожные пути на 95-м километре перегона станций Човью – Сыктывкар, где споткнулся. Машинист поезда применил экстренное торможение, но мужчина не успел вовремя покинуть пути. На место происшествия приехала бригада скорой помощи для госпитализации пострадавшего, однако по пути в больницу пенсионер скончался. По факту происшествия проводится проверка.

Погода не балует северян

Уходящая неделя в южных районах республики будет сравнительно теплой. Временами даже будет проглядывать солнышко. А вот последние дни новой недели вновь окажутся пасмурными, с дождями.

На севере региона синоптики предвещают пасмурную погоду с дождями, а в последние дни сентября ожидается даже мокрый снег.

Атлет стал миллионером

Тренер по фитнесу из Коми стал чемпионом турнира по бодибилдингу в Испании.

Тренер сыктывкарского фитнес-клуба Владимир Кольцов стал чемпионом на турнире «ARNOLD CLASSIC EUROPE-2021» по пляжному бодибилдингу. Конкурс организован Арнольдом Шварценеггером в 1988 году, он сравнивается по популярности с чемпионатом «Мистер Олимпия». Конкурс привлекает внимание размерами призов, в частности, первый приз представляет собой 100 тысяч долларов, автомобиль Хаммер и часы «Ролекс».

Дары природы на ярмарке

Сыктывкарцев и гостей столицы Коми ждут на ярмарке «Урожай-2021».

На следующей неделе (2 и 3 октября) пройдет конкурс-ярмарка «Урожай-2021». Среди предприятий отрасли будет проведен конкурс «Урожай», а среди самых активных покупателей – розыгрыш призов из лучшей продукции наших предприятий.

Конкурс лауреатов

Педагог из Сосногорска поборется за звание лучшего учителя России.

Завтра, 25 сентября, в Ростове-на-Дону стартует Всероссийский конкурс «Учитель года России-2021». Сюда приехали 85 финалистов из всех регионов страны. Коми представит победитель республиканского этапа конкурса Нина Евсеева, учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 3 Сосногорска.

Штраф за сорняки

Жителя Сыктывдинского района оштрафовали за борщевик на участке.

Управление Россельхознадзора провело обследование девяти земельных участков сельхозназначения, расположенных в селе Пажга. Установлено, что земельные участки, принадлежащие местному жителю, не используются по назначению и повсеместно заросли борщевиком. Работы по расчистке от сорной растительности, агротехнические, агрохимические, фитосанитарные мероприятия не проводились. Владелец участков оштрафован на 30 тыс. рублей.

На прием к Айболиту

Совенок ищет попутку для поездки в лечебницу в Кирове.

Сыктывкарка Галина Напалкова нашла в центре города совенка. У птицы сломано крыло, ей требуется реабилитация. Женщина стала искать реабилитационные центры, ей согласились помочь в Кирове. Там функционирует АНО Центр реабилитации животных «Большое гнездо». Галина в сетях обратилась к тем, кто мог бы помочь птице добраться до лесных Айболитов. Позвонить можно по номеру 8-904-862-93-10.

Соседи пришли на крик

В Ухте помощь спасателей потребовалась мужчине, уронившему на себя шкаф.

В минувшую субботу из дома № 8 на улице Строителей в диспетчерскую спасателей поступил сигнал о помощи. Оказалось, что в одной из квартир подвыпивший жилец каким-то образом уронил на себя шкаф, после чего стал звать на помощь. Крики услышали соседи и вызвали спасателей. Те вскрыли дверь и извлекли 55-летнего бедолагу из-под шкафа. Помощь медиков не потребовалась.

Одним хищником меньше

Молодая волчица попалась в капкан под Сыктывкаром.

Хищник угодил в капкан, поставленный профессиональным охотником. Тот выследил место регулярного появления животного и установил капканы. По мнению охотника, хищница пришла в лес в составе стаи примерно в шесть голов. Всего с начала года сыктывкарский охотник добыл уже пятерых хищников, среди которых две самки.