Курортный сбор похож на побор

Для северянина поездка на отдых в теплые края нужна, но… цены кусаются! В итоге кто-то выбрал вариант у родственников в деревне, а кто-то и вовсе отказался ехать, проведя отпуск на дачной грядке.

Солнечный Крым в этом году так подорожал, что заплакали не только туристы, но и местные жители. И сами крымчане, и гости полуострова вынуждены покупать продукты и товары первой необходимости втридорога. С вопросом роста цен на полуострове разбираются и власти Крыма.

Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что цены на некоторые товары поднялись почти в 3(!) раза.

100 рублей в день

Тем временем Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. В 2018 году предельный размер курортного сбора не может превышать 50 рублей в сутки, далее предельная величина сбора составит 100 рублей.

В законе прописывается, что плательщиками курортного сбора могут быть только совершеннолетние граждане, пребывающие в регионе эксперимента более 24 часов.

Ко льготным категориям граждан, освобожденным от уплаты курортного сбора, добавляются лица, сопровождающие инвалидов первой группы и детей-инвалидов. От уплаты сбора планируется освободить федеральных льготников — ветеранов войн, инвалидов первой и второй группы, а также малоимущие семьи. Впрочем, каждый регион к этому списку может добавить дополнительно еще какую-то категорию.

Инициаторы введения этого «новшества» считают, что деньги от сбора пойдут на благоустройство курортного города, природоохранные мероприятия и т. д.

Но большинство россиян считает это просто дополнительным побором. При этом люди, умудренные опытом, иронично замечают, что деньги могут пойти «не в тот карман».

Зато «Крым наш»!

Сам законопроект еще на стадии обсуждения вызвал неоднозначную реакцию даже у чиновников. Так, мэр Кисловодска Александр Курбатов высказал опасения по поводу введения сбора: «Курортный сбор, как его ни назови, по сути, для простого человека все равно будет дополнительным налогом. Мы не хотим обременять приезжающих даже небольшими увеличениями платежей. Люди с разным уровнем дохода должны иметь возможность получать лечение, отдых, реабилитацию и профилактику. И не нужно увеличивать стоимость путевки дополнительными сборами».

А депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия») предлагает вместо курортного сбора в четырех регионах РФ провести эксперимент: пусть члены правительства попробуют пожить определенный период времени на среднюю по России заработную плату.

Сегодня путевка «все включено» на 10 дней в Турцию с перелетом из Сыктывкара обойдется в 40-45 тысяч. На такие деньги в Крыму нормально не отдохнешь. Один только авиабилет до Симферополя из Сыктывкара и обратно обойдется в 14-20 тысяч. Получается, что Анталья для северян теперь гораздо доступнее Ялты…

Нина ВЕТЛУГИНА.