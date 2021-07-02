Можно ли, проработав год, получить на законных основаниях право на пенсионное обеспечение? Оказывается, можно. Надо лишь 19 сентября во время очередной выборной кампании избраться в сельский или поселковый Совет и занять в нем руководящую должность.

Аттракцион неслыханной щедрости вполне объясним – выборы на низовом уровне публичной власти в Коми (они пройдут в 144 сельских и городских поселениях, избирается 1272 депутата) по всем раскладам в этом году могут стать последними, поэтому, чтобы главы поселений не затягивали с процессом ликвидации советской власти на местах, государство решило их материально простимулировать.

Судьбоносный сентябрь

Сам процесс кардинального реформирования системы местного самоуправления в Коми широко не обсуждается, дабы людей не нервировать. Но депутаты свое дело знают туго. Вот и на июньской сессии Госсовета Коми они приняли с виду неприметный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РК». В нем нет ничего особенного, если не считать того, что в документооборот вводится новое понятие – «муниципальный округ».

Еще в мае 2019 года вступил в силу федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления. Согласно его положениям до 1 января 2025 года малочисленные городские округа должны быть преобразованы в муниципальные, соответственно, нынешние муниципальные районы также станут муниципальными округами.

Статус городского округа на территории Коми будет иметь только Сыктывкар.

Кто-то скажет: а в чем разница? Был городской округ, станет муниципальным, ну и ладно. На самом деле произойдут радикальные перемены. Согласно упомянутому федеральному закону, должно быть ликвидировано самое массовое нижнее звено местного самоуправления. Не будет в поселках и селах своих Советов и административного аппарата. Все вопросы по жизнеобеспечению населенных пунктов полностью перейдут администрациям муниципальных округов.

Причем ликвидировать Советы депутаты должны будут, как говорится, своими руками. Дело это сугубо добровольное, вроде как никто специально на народных избранников давить не собирается. Поэтому сентябрьские выборы имеют судьбоносное значение. Если в Советы смогут избраться люди с активной гражданской позицией, то битва за их сохранение может принять совершенно неожиданный характер.

Отблагодарят рублем

Чтобы процесс ликвидации нижнего звена публичной власти прошел гладко, депутаты Госсовета Коми позаботились еще на апрельской сессии Госсовета, когда принимали законопроект о пенсионном обеспечении депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

Поскольку сами стимулы расписаны хитро, приведем прямую цитату из пояснительной записки к законопроекту, дабы избежать каких-либо кривотолков, все-таки речь о деньгах идет. «Лицо, замещавшее муниципальную должность, освобожденное от должности в связи с досрочным прекращением полномочий в случае преобразования муниципального образования (глава поселения, глава муниципального района), не менее одного года, но менее четырех лет и при стаже муниципальной службы, исчисленном в установленном порядке, будет иметь право на пенсионное обеспечение за выслугу лет: менее 10 лет – в размере одного месячного должностного оклада по ранее замещаемой должности; от 10 лет включительно до 15 лет – в размере трех месячных должностных окладов; 15 лет включительно и более – в размере четырех месячных окладов.

Указанные положения распространяются на лиц, прекративших исполнение своих полномочий по выборной муниципальной должности в Республике Коми после 1 января 2022 года…»

Обратите внимание на приведенную выше формулировку – «но не менее четырех лет». То есть если глава какого-нибудь сельского поселения не уложится в сроки проведения муниципальной реформы или ее саботирует, то и досрочная пенсия ему не светит. Вот ведь все как тонко продумано!

Хотели как в Европе

Сельские и городские поселения появились в «нулевые» годы в ходе муниципальной реформы, которую по духу смело можно назвать даже революционной. Власти хотели, чтобы в сельской глубинке все было как в развитых странах, где повсеместно наблюдается удивительная картина – чем дальше от центра, тем жизнь спокойнее и сытнее. Россия даже подписала Европейскую хартию местного самоуправления, чтобы быть как все.

Но гладко было на бумаге… Чтобы развивать местное самоуправление на низовом уровне, которое ближе всего к народу, требовалось внести изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы, вообще перелопатить все законодательство, сделать его действительно рыночным и демократичным. А без этого органы местного самоуправления, которые формально вроде бы вне органов системы госвласти, не могли в полной мере самостоятельно формировать свой бюджет, развивать предпринимательство, осуществлять контроль за порядком на вверенной им территории. Реформа оказалась по большей части декларативной, то есть пустышкой. И как тут богатеть и развиваться?

Предполагалось также повсеместно ввести прямые выборы глав поселений и городов. И это, пожалуй, единственное, что осталось от реформаторства «нулевых». 19 сентября в Коми пройдут выборы 10 глав поселений в Корткеросском районе. Еще одного главу изберут в соседнем Усть-Куломском районе.

Обещанному верить…

Надо признать, что начало «нулевых» – это романтическая пора в системе государственного управления. Власти желали не только переформатировать всю систему местного самоуправления по западному образцу, но и пытались провести пенсионную реформу – перейти от распределительной к распределительно-накопительной системе. Ничего путного из этого не вышло. Провалены были и приоритетные национальные проекты от 2005 года, касающиеся развития жилищного строительства, медицины и образования.

А еще всем нам было

обещано, что к 2020 году россияне будут получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров жилья на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения.

Понадобилось почти 20 лет, чтобы признать провал муниципальной реформы, при которой в сельской глубинке теперь царит полная безнадега – повальная безработица, закрытие школ и детских садов, ветшающая инфраструктура и отсутствие перспектив для молодежи…

Но, может, новая реформа будет более эффективной? Может, нам действительно не нужны поселковые и сельские Советы с их администрациями? По мнению депутата Госсовета Коми Николая Братенкова (избран от Ижемского и Сосногорского районов), дальше будет еще хуже. Пример тому Сосногорский район. Там еще в 2012 году в ряде населенных пунктов ликвидировали власть Советов, и теперь сельчане частенько обращаются к депутату с самыми неожиданными проблемами – кому-то надо крышу подлатать, где-то мусор не вывозят, дороги не чищены… Раньше всем этим занимались администрации поселений, которых сегодня нет.

«Конечно, властям дешевле отправить на досрочную пенсию глав поселений, чем содержать административный аппарат на местах, но выгода эта мнимая и только ухудшает жизнь простых граждан», – считает депутат.

Границы заново начертим?

Вернемся к муниципальным округам. Согласно очередной реформе местного самоуправления, их границы вполне могут не совпадать с границами пока еще существующих муниципальных районов. А это значит, что возможна перекройка всей территории Коми, поскольку некоторые ее части практически обезлюдели. В том же Койгородском районе официально проживает всего 7 тысяч человек, в Троицко-Печорском – чуть больше 10 тысяч. И перспективы, что тенденция убытия населения сменится на рост, не видно.

Нынешний процесс реформирования разворачивается довольно медленно, но последовательно. Вполне возможно, что уже на осенней сессии Госсовета Коми будут приняты новые решения, касающиеся будущего административного устройства Коми.

А уверены ли депутаты в том, что не грядут другие, более серьезные нововведения? Сейчас на самом верху активно обсуждается идея к 2030 году из нынешних 85 субъектов Федерации «слепить» 41 мегатерриторию. В качестве пилотных проектов рассматривается возможность образования Московской, Петербургской, Казанской и Краснодарской агломераций. Ни Европейский Север, ни Сибирь не рассматриваются в качестве территорий развития. Ближайшие к Коми агломерации – это Петербургская и Пермская.

Известный политолог Глеб Павловский как-то сказал, что придуманная им «вертикаль власти» – это всего лишь фигура речи, игра слов. Но, как мы видим, в реальности эта вертикаль существует и только укрепляется. Сегодня начался процесс ликвидации низового звена публичной власти. Дальше чей черед?

Сергей МОРОХИН.