Кузнецы и артисты готовятся к фестивалю

Пятый межрегиональный фестиваль кузнечного искусства «К\рт Айка» в Корткеросе пройдет в новом формате. На сей раз гостями праздника будет съемочная группа легендарной программы «Играй, гармонь!»

Посиделки у самовара

Как сообщила «Трибуне» заместитель руководителя управления культуры Корткеросского района Валентина Карелина, «праздник огня и железа» соберет 37 кузнецов из восьми регионов страны, а также Дании, Германии и Финляндии.

В этом году фестиваль «К\рт Айка» посвящен 410-летию Корткероса. Гулять решили два дня. Так, 15 июня кузнецов ожидают в Зулобе. Хозяйка деревенского Дома культуры, известная в республике мастерица Нина Макарова научит гостей делать куклы, плести из бересты.

В этот же день гармонисты Корткеросского района ожидают звездных гостей Анастасию и Захара Заволокиных. Предполагается, что съемки будут проходить в Нившере и в Подтыбке. Но захотят ли столичные гости поехать в села, организаторы праздника пока не уверены. На всякий случай хозяева готовят третью площадку — в райцентре.

— Все село готовится к съемкам передачи «Играй, гармонь!». Гостей встретим возле часовни при въезде в Нившеру. Затем напоим чаем из самовара, накормим шаньгами и поведем на гору Тист. Надеемся, что не только нас Заволокины послушают, но и сами споют, — говорит руководитель фольклорного ансамбля «Сипертас» Мария Попова.

В предвкушении праздника и жители Подтыбка. По словам директора поселкового Дома культуры Олега Ветошкина, именитых гостей они хотят встретить на берегу живописного озера Под-ты.

Играйте без фальши

Попасть в программу «Играй, гармонь!» для любого гармониста — большое счастье. Легендарный музыкант Геннадий Заволокин приезжал в Сыктывкар в 1999 году, чтобы отобрать участников для своего популярного телепроекта. Тогда же он был гостем и усть-цилемской «Горки». Причем мэтр Заволокин был очень строг при отборе участников передачи. Он терпеть не мог фальши.

Гармонист из Большелуга Василий Попов (известный в народе как Кино Вась) вспоминает, что встреча с любимым артистом его разочаровала. На экране он был душа компании, а за кадром — нервный режиссер передачи. То, что исполняли сельские музыканты, ему не нравилось. И он останавливал их с криком: «Хватит!»

Кстати, между Геннадием Заволокиным и устьцилемами тоже произошло некоторое недоразумение. Как рассказывают местные жители, съемочная группа, видимо, оказалась не готова к размаху «Горки». Сложно заснять хоровод, в котором участвуют несколько сотен человек. Поэтому Геннадий Заволокин попросил еще раз провести праздник (хотел заснять хоровод сверху), но устьцилемы возмутились: мол, они не гуляют «Горку» по заказу…

Тем не менее Геннадий Заволокин навсегда остался народным любимцем. А его телевизионный проект «Играй, гармонь!» не теряет популярности. После смерти Геннадия Заволокина (погиб в автокатастрофе) его дело продолжают дети — Анастасия и Захар, которые ездят по стране, отбирают коллективы и артистов для участия в передаче.

Второй день гульбы

Во второй фестивальный день, 16 июня, гулянье развернется в Корткеросе. Кузнецы намерены сообща создать арт-объект на тему «Корткерос — кузница счастья», которым потом украсят территорию сельского Центра коми культуры. Кроме того, кузнецы проведут мастер-классы для детей и взрослых.

Гостей праздника ждет насыщенная развлекательная программа: ярмарка подворий, детская, литературная и историческая площадки, страйкбольный тир и торговые ряды с угощениями и сувенирами. А в полдень развернется театрализованное действо «На древней земле Коми». На сцену выйдут артисты, а в поле, где разместятся подворья, — гармонисты из сел и деревень. Тем временем Анастасия и Захар Заволокины снимут сюжет для передачи Первого канала «Играй, гармонь!».

— Мы заранее объявили конкурс гармонистов. Отозвались виртуозы не только из нашего района, но и из Усть-Куломского, Усть-Цилемского, а также из Сыктывкара, студенты колледжа культуры, из Национального музыкально-драматического театра республики, — говорит один из организаторов фестиваля Алексей Ген. — Участники должны были предоставить нам видеоматериал, который мы отослали Заволокиным. 16 июня лучший гармонист получит приз из рук председателя жюри Анастасии Заволокиной.

Еще одним подарком для большого праздника станет выступление выпускницы «Фабрики звезд» – певицы Светланы Светиковой. В финале праздника всех гостей ждут розыгрыш призов от «К\рт Айки» и дискотека от московского DJ.

Екатерина МАКАРОВА.