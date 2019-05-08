По данным службы статистики, в Коми в первом квартале этого года стоимость квартир в новых домах увеличилась более чем на 5%.
Один квадратный метр в новостройках в январе-марте в среднем по республике стоил 47 тыс. 270 рублей, что на 5,4% больше, чем в четвертом квартале 2018 года (44 тыс. 827 рублей).
На вторичном рынке в среднем цена «квадрата» по всем типам квартир и по всем муниципалитетам выросла на 1,3% — с 54 тыс. 542 рублей в четвертом квартале до 55 тыс. 270 рублей в первом.
Цены на недвижимость в Сыктывкаре начали расти еще в конце 2018 года. За первый квартал они увеличились с 52,5 тыс. до 53,5 тыс. рублей за «квадрат». В апреле стоимость превышала уже 54 тыс. рублей.
Квартиры в новостройках подорожали на 2 тысячи рублей за «квадрат»
По данным службы статистики, в Коми в первом квартале этого года стоимость квартир в новых домах увеличилась более чем на 5%.