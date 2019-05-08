Квартиры в новостройках подорожали на 2 тысячи рублей за «квадрат»

Средний чек покупки порции шашлыка составил 320 рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году.

По детской спортивной площадке во дворе дома по улице Энтузиастов в Воргашоре разгуливал заяц.

В Троицко-Печорском районе полицейские не смогли попасть на место происшествия.