За свою 250-летнюю историю Ласта вместе со страной пережила множество реформ. Но, пожалуй, только одна из них – «мусорная» – привела к противоположному результату: доселе чистая северная деревня оказалась загажена бытовыми отходами.

В расчете на регулярный вывоз мусора (как это обещали власти) деревенскую свалку устроили рядом с жилыми домами. Однако с весны прошлого года отходы не вывозятся, свалка разрослась, а ветер и собаки разносят мусор по улицам.

Ласта находится всего в семи километрах от райцентра – села Ижма, на правом берегу речки Себысь. Но только летом можно без проблем перебраться через эту речку. В остальное время она становится преградой для автотранспорта, в том числе мусоровозов. Зима в этом году оказалась невероятно теплой – наладить переправу для тяжелых машин так и не удалось.

Тем не менее, с местных жителей требуют оплаты за вывоз мусора, то есть за услугу, которая по факту не оказывается. А когда многие ластинцы отказались платить, им пригрозили лишением льгот на коммунальные услуги.

На деревенских сходах звучат претензии в адрес регионального оператора – ООО «Ухтажилфонд» – и правительства Коми. Староста деревни Людмила Филиппова от имени местных жителей обратилась в МОД «Изьватас» и «Коми войтыр», а также в правоохранительные органы с требованием разобраться в ситуации.

На жалобы ластинцев ответил руководитель «Ухтажилфонда» Дмитрий Кондратенков. Он, в частности, утверждает, что «вывоз ТКО, накопившихся с апреля по декабрь 2019 года, будет осуществлен, как только позволят погодные условия. На данный момент из-за аномально теплой погоды проезд тяжелой техники по ледовой переправе невозможен. Начисления за январь 2020 года будут сторнированы, и в последующем плата начисляться не будет. В случае невозможности вывоза накопленных в 2019 году ТКО начисления будут сторнированы».

Итак, г-н Кондратенков обещает «сторнировать» (то есть отменить, скорректировать) начисления. Но не обещает регулярно вывозить отходы, которыми завалена деревня. Возникает вопрос: если Ласта, как и другие населенные пункты Коми, раньше справлялась с этой проблемой, то зачем нужно было устраивать весь этот цирк с «мусорной» реформой?

Как заявила староста Людмила Филиппова,

обещаний ластинцы за прошедший год наслушались досыта, они ждут исполнения обещанного. В случае нового обмана жители деревни намерены обратиться в суд с иском о возмещении морального вреда.

Анатолий ПОЛЬКИН.