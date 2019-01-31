Лазейка для коррупции?

В России готовятся поправки в федеральный закон «О противодействии коррупции», согласно которым отдельные случаи взяточничества перестанут считаться преступными.

В документе, подготовленном Министерством юстиции России по поручению правительства, речь идет о случаях, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных для противодействия коррупции, вследствие «обстоятельств непреодолимой силы» не является правонарушением.

Инициатива правительства вызвала весьма неоднозначную реакцию в обществе.

Пользователи

соцсетей активно обсуждают и осуждают возможную индульгенцию для коррупционеров. Некоторые предположили, что речь идет о чиновниках, которым не хватило сил отказаться от взятки.

Отдельные юристы считают, что таких ситуаций немало и поправки в закон необходимы. Другие, наоборот, видят в этом лазейку для коррупционеров для ухода от ответственности, полагая, что поправки не нужны и действующего законодательства достаточно. А исключения породят много споров.

По данным Генпрокуратуры РФ, средний размер взятки в России за девять месяцев 2018 года составил 609 тысяч рублей. За этот период было выявлено 10179 фактов взяточничества на общую сумму 1,8 млрд рублей. Всего же с января по октябрь 2018-го прокуроры зафиксировали 27,1 тыс. преступлений коррупционной направленности, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В прошлом году Россия заняла 138 место из 180 в рейтинге стран по восприятию коррупции, набрав одинаковое количество баллов — 28 из 100 — с Папуа-Новой Гвинеей, Ливаном, Ираном, Гвинеей и Мексикой.

В среду, когда все обсуждали поправки, был арестован сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Его взяли прямо в зале заседаний Совета Федерации. Сенаторы согласились на лишение его неприкосновенности после выступления генпрокурора Юрия Чайки. Арашукову вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

В сети тут же родился анекдот: «Когда силовики вошли в зал заседаний верхней палаты, каждый второй из заседавших с ужасом подумал: «Неужели за мной?»