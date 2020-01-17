Периодически тысячи жителей Республики Коми получают казенные письма о том, что они включены в списки присяжных заседателей. Кандидатов определяют «вслепую» – методом случайного отбора. Но большинство из них уклоняется. Одним некогда, другим лень, а третьи просто боятся идти в суд, где решаются человеческие судьбы…

В суд не явились…

В январе в Усинском городском суде намечено рассмотрение дела по тяжкой статье «Убийство». Воспользовавшись предусмотренным законом правом, обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных заседателей.

Для процесса необходимо сформировать коллегию из шести присяжных заседателей и двух запасных — так гласит закон. Но в реальности выходит иначе.

Это уже третий сбор присяжных по данному уголовному делу. На первое судебное заседание были приглашены 90 кандидатов в присяжные. Однако на сам процесс явились лишь пятеро, поэтому заседание не состоялось. На второе судебное заседание были приглашены уже 150 кандидатов, а явились лишь 15, из них десять взяли самоотвод. На третье заседание, которое должно состояться в этом месяце, приглашения направлены уже 200 кандидатам.

В суде заявили: «Обращаем внимание, что участие присяжных заседателей в осуществлении правосудия является гражданским долгом, в связи с чем нашим горожанам следует проявить активную гражданскую позицию в отправлении правосудия».

Но вряд ли эти пафосные призывы возымеют действие. А доставлять присяжных в суд под конвоем даже в России пока еще не додумались.

Вышли из доверия

Суровые советские суды оправдывали каждого десятого подсудимого. В путинской России оправдательных приговоров менее одного процента. На этом фоне суды с участием присяжных (доля их в судопроизводстве мизерная) выглядят иначе: 20 процентов оправдательных вердиктов.

Современная судебная машина, во многом похерившая принцип состязательности сторон и превратившаяся в обвинительный конвейер, всячески сопротивляется такому «гуманизму» присяжных. Член Московской коллегии адвокатов Анна Ставицкая приводит пример из практики: присяжные трижды оправдывали подсудимых, и только на третий раз Верховный суд оставил приговор в силе. Надо ли удивляться, что две трети граждан, опрошенных социологами, не слишком-то доверяют российским судам и всего 13% готовы сами стать присяжными.

Между тем на начальном этапе становления института суда присяжных (с начала 90-х до 2000 года) достаточно было направить вызовы 200-300 кандидатам, и приходило 30-50 человек, которых вполне хватало для проведения отбора и формирования коллегий. Сегодня же собрать столько заседателей почти нереально.

При этом суды присяжных – удовольствие не из дешевых. Во-первых, заседателям возмещают командировочные и транспортные расходы (даже если коллегия не была сформирована). Во-вторых, им выплачивается вознаграждение в размере половины оклада судьи пропорционально числу отработанных в суде дней. Безработным — около 500 рублей в день. А если еще и разбирательство затягивается… Бюджету это ежегодно обходится в сотни миллионов рублей.

Нет такой привычки

Суд присяжных введен в действие на территории России впервые еще в 1864 году, но в советский период его история прервалась на 70 с лишним лет. Естественно, что граждане за это время отвыкли…

Один из самых известных российских адвокатов Генри Резник недавно заявил: «Раз за разом, год за годом мы убеждаемся, что набрать коллегию практически невозможно. Законодатель же пошел по пути уменьшения количества присяжных. Набрать 6 или 8 человек вместо 12 гораздо проще, как проще и манипулировать ими. Профессиональный судья имеет все возможности выстроить процесс так, чтобы повлиять на вердикт присяжных и добиться признания вины подсудимого».

А в небольших населенных пунктах эта проблема и вовсе кажется неразрешимой. В селе или маленьком городке, где все друг друга знают, заседатели вряд ли могут быть полностью беспристрастны и объективны.

Виктор СЕМЕНОВ.

Для справки

В России с участием присяжных сегодня выносится менее 1% приговоров — около 600 по стране. В царской России с участием присяжных слушалось около трех четвертей уголовных дел по 410 составам.

А например, в США суд присяжных разбирает 165 тысяч дел в год. Ему подсудны все уголовные дела и даже часть гражданских.