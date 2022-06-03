Считается, будто сельские обыватели отличаются мягким нравом. Если они и совершают злодейства, то в основном на бытовой почве и под влиянием алкоголя. А хладнокровные, расчетливые убийцы и роковые женщины-вамп обитают только в «городских джунглях». Но очередная история из цикла «Громкое дело» опровергает это досужее мнение.

«Ищу мужа!»

В конце августа 1990 года жители райцентра Объячево были взбудоражены тревожными слухами о загадочном исчезновении известного в Прилузском районе фермера.

Владимир Сурин (фамилии фигурантов и потерпевших изменены по этическим соображениям) вместе с супругой Тамарой содержали свое хозяйство – дюжину породистых свиней. По местным меркам, семья считалась зажиточной, но жила себе тихо и особо не шиковала. Конкурентов у свиноторговцев не было, врагов тоже. Поэтому когда Сурин пропал, односельчан это сильно озадачило.

А обратилась в милицию сама Тамара: «Помогите! Мужа нет уже несколько дней!»

Август – грибной сезон. Сурин мог уйти в лес, заблудиться или угодить в лапы медведю. А может, и сердце у мужика прихватило – кто знает?

Однако местные пинкертоны сочли эту версию маловероятной. А других у сельских милиционеров попросту не было. Поэтому им на подмогу прислали столичных сыщиков – старшего инспектора по раскрытию убийств Управления уголовного розыска МВД Коми Анатолия Точеного (герой нашей предыдущей публикации «Криминальная драма «Орбиты»), а также начальника отделения по розыску без вести пропавших Олега Рогова.

«Образцовая семья»

Любое село, особенно такое крупное, как Объячево, представляет собой непростой социум. Он устроен даже сложнее городского. Здесь очень сильны широкие горизонтальные связи между людьми – многочисленными родственниками и знакомыми.

Для начала сыщики «отработали» всю родню Суриных, и в первую очередь – ближний круг фермера. Поскольку у Владимира всегда водились деньги, его менее успешные братья-сестры могли на них претендовать, а это возможная почва для конфликтов.

Сотрудники угрозыска опросили десятки жителей Объячево, но никакой ценной информации не извлекли. Сельчане говорили, что Сурины – семья почти образцовая, а их родственники – люди весьма достойные.

Правда, одно пятнышко в этой семейной идиллии все же нашлось. Местные бабы судачили, будто жена фермера встречалась с его помощником-компаньоном – неким Иваном Деминым. А одна «бдительная» бабушка даже уверенно заявила милиционерам: «С Ванькой у них шуры-муры!»

Но стоит ли доверять деревенским старухам-сплетницам? Иногда – вполне. Особенно, если нет других зацепок. Поэтому опера Рогов и Точеный отправились к Тамаре, чтобы «прокачать» и эту сомнительную версию.

Сыщик в хлеву

Женщина встретила гостей как положено – чаем с ватрушками. За чаепитием она призналась в своей горячей любви к пропавшему мужу и рассказала, что тоскует о нем по ночам: «Мне все Володя снится. Говорит, что жив, но находится где-то в заточении…».

И тут Олег Рогов задал бестактный вопрос: «А у вас случайно нет отношений с другим мужчиной? По селу ходят такие слухи…»

«Что вы! Это все сплетни, муж у меня хороший», – опровергла Тамара. «Был», – неожиданно добавила она.

Это короткое слово «был», возможно, и решило ее судьбу. Сыщик Анатолий Точеный, получивший в профессиональных кругах прозвище «Шерлок Холмс», решил, что надо искать улики.

За уликами опер Точеный отправился во двор. Осмотр ничего не дал, и тогда он заглянул в свинарник. Запах там стоял такой, что ему, горожанину, захотелось немедленно убежать, но милиционер себя пересилил.

То был обычный хлев, правда, очень большой. Дюжина сонных рыл равнодушно взирала на столичного сыщика, который ползал среди корыт и навоза, пытаясь обнаружить хоть что-нибудь подозрительное. И взгляд его зацепился за одно из корыт. Оно показалось ему слишком чистым на общем фоне. Приподняв его, Точеный увидел, что бетонный пол в этом месте тоже чистый – будто специально помыли.

После этого он заглянул в соседнюю хозпостройку, где на большой печке варилась похлебка для хрюшек. Въедливый опер нашел совок и поворошил золу в топке. Зачерпнув ее, вытащил и стал рассматривать. И вдруг разглядел среди золы остатки кости. С чего бы тут сжигать какие-то кости?

Обои с пятнами

Сыктывкарский детектив сразу вспомнил, что еще раньше, при осмотре дома, ему бросилась в глаза другая странность: на стене одной из комнат были разные обои.

Когда Точеный вернулся в дом, Сурина с ехидцей спросила: «Ну и как? Нашли что-нибудь, товарищ Шерлок Холмс?»

Зря она веселилась. Опер взял на кухне нож и содрал со стены полоску свежих обоев. Под ними обнаружились бурые пятна, похожие на засохшую кровь.

Теперь настала очередь веселиться милиционерам: «Вы что тут свиней резали?» – спросили они госпожу Сурину, но ответа не последовало.

Потом сыщики взялись за ее любовника. Иван Демин оказался крепким орешком и не кололся.

Изучив связи Демина, оперативники выяснили, что его друг Степанов купил у подозреваемой золотое кольцо. Колечко было предъявлено родителям Владимира – и его опознали. А это уже железная улика.

Вскоре подельники начали давать показания, и картина преступления стала ясна. Причем картина – жуткая.

Запах крови

Когда супруги Сурины решили заняться фермерским хозяйством, встал вопрос о помощнике. Выбор пал на друга детства Ивана Демина. Он был старательным работником. И все бы хорошо, да однажды заметил Владимир взгляд Ивана, которым он провожал его жену. А когда узнал о том, что супруга спуталась с лучшим другом, было уже поздно…

Тамара поставила перед Иваном ультиматум: либо она уходит от мужа, либо рвет отношения с любовником. «Ну придумай что-нибудь наконец!» – просила Тамара. И Демин «придумал».

Причем мысль об убийстве пришла ему в голову именно тогда, когда они вместе с Владимиром забивали хряка на мясо. То разделочное место в сарае вскоре стало и местом преступления.

Череп и кости

Демин пришел в гости с огромным тесаком, которым как раз убивал свиней, спрятав его под одеждой…

Поскольку предстоял «мужской разговор», он попросил Тамару выйти, а сам пригласил Владимира в спальню и тут же ударил его ножом. Раненый Сурин пытался убежать, но Демин догнал его и ударил в спину, грудь и шею. Как признался позднее убийца, он нанес пятнадцать ударов, прежде чем вчерашний друг и благодетель испустил дух.

Поздно ночью Демин с женой убитого вынесли тело в свинарник, где Иван расчленил труп на части и сложил в корыто. А потом преспокойно наблюдал, как голодные свиньи с аппетитом пожирали останки своего хозяина. Душегуб заметил, что в корыте на кисти руки что-то сверкнуло в свете лампочки. Увидев, что это кольцо, пытался снять – но оно словно прилипло. Тогда взял тесак и рубанул по пальцу…

Утром убийца нашел в корыте только кости и обглоданный череп, он бросил их в топку печи. Но кости сгорели не полностью – не хватило жара, вот и нашел их остатки заглянувший в печь дотошный сыщик Точеный. А место под корытом стало таким чистым потому, что свиней привлекал запах крови, которая впиталась в бетон. Животные буквально вылизали пол.

Постскриптум

«Нет повести печальнее на свете»

Литературный сюжет о превратностях любви

Сыщики были поражены жестокостью парочки. Поначалу Тамару Сурину даже окрестили «леди Макбет из Прилузья». Кровавая драма в Объячево действительно отчасти напоминала сюжет известной повести Николая Лескова.

Но во время суда выяснилось, что Тамара не была организатором расправы над супругом. Когда Демин бил несчастного Сурина тесаком, она перепугалась и решила молчать. Ведь все-таки на этот шаг любовник пошел из-за нее. Но, как и в упомянутом произведении, счастья это не принесло ни тому, ни другому.

Точку в коллизии с любовным треугольником поставил суд. Убийца получил 15 лет лишения свободы, а его возлюбленная – пять лет колонии.

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

Елена НЕСТЕРОВА.