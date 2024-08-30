1 сентября сыктывкарской школе № 33 исполняется 60 лет. И более полувека с этой школой была связана судьба замечательного педагога Юрия Николаевича Холопова.

В далеком 1964 году, в День знаний, в Лесозаводе (тогда это был пригородный поселок) школа-новостройка № 33 распахнула свои двери. Новая средняя школа по ул. Спортивная, 21 (ныне ул. Банбана) приняла юных лесозаводцев, а также детей и подростков из Кочпона и Чита. Непростая задача объединения ребят и педагогов под одной крышей, создания дружного коллектива легла на плечи первого директора школы Юрия Холопова.

Юрий Николаевич – из династии учителей. Его мама была директором начальной школы в Кочпоне, а дядя – Леонид Николаевич Холопов (ветеран-фронтовик, который дошел до Берлина) – работал учителем химии в той же 33-й школе.

Сам же Юрий Холопов преподавал физику и астрономию, а в качестве руководителя школы проявил себя прекрасным организатором, требовательным, но в то же время добрым и отзывчивым.

Командный дух

В 60-е годы Лесозавод считался «криминальным» поселком, здесь было много неблагополучных семей, «трудных» детей и подростков. Некоторые из них хулиганили, пропускали занятия в школе. Но даже с ними Юрий Николаевич находил общий язык. Он приглашал отъявленных «нарушителей» в свой кабинет, часами беседовал с ними о жизни и учебе. Причем – спокойно, душевно. И это давало хорошие плоды – парни потихоньку исправлялись.

Будучи подтянутым, энергичным, Юрий Холопов много внимания уделял спорту. После уроков он выходил на школьный стадион, организовывал футбольные игры, да и сам любил погонять мяч. Согласитесь, не любой директор может этим похвастать. Впрочем, футбол для Ю. Холопова не был самоцелью. Просто он понимал, что спортивные игры помогают формировать командный дух, столь необходимый для школьной жизни. А она, эта жизнь, выходит за рамки одних лишь уроков. Поэтому Юрий Николаевич вел в своей школе еще и технические кружки – фото- и радиодела. А во время каникул устраивал для ребят путешествия по памятным местам. Вместе с учениками он отправлялся в увлекательные поездки: Брест, Москва, Ленинград, Волгоград и т.д. И часто выступал в роли гида – красочно рассказывал о достопримечательностях этих городов.

«Спасибо вам за урок!»

Особенным в «тридцать третьей» был и праздник «За честь школы». И дети, и педагоги активно участвовали в подготовке поделок, школьных газет, номеров художественной самодеятельности и спортивных состязаний. Выставка школьных работ проходила в актовом зале, а ее экскурсоводами были сами ученики.

Будучи сначала директором, затем завучем и при этом талантливым учителем-предметником, Юрий Николаевич знал все о своей профессии, ценил опытных педагогов, а молодым всегда помогал. Высшей похвалой для них звучали слова Холопова: «Спасибо за урок!»

Он внимательно относился к учителям-ветеранам, заботился о них, приглашал коллег и сам развозил подарки (лекарства, продукты) пенсионерам.

А еще Юрий Николаевич был опытным огородником и цветоводом. Цветы, выращенные на его личном участке, он приносил в родную школу. И 1 сентября всегда приходил с букетами гладиолусов, которые щедро раздавал ученикам и коллегам.

Юрий Николаевич ушел из жизни много лет назад, но о нем до сих пор с теплотой вспоминают и его бывшие коллеги, и выпускники «тридцать третьей». А добрые традиции, заложенные первым директором, бережно сохраняются в школе и поныне.

Ветераны педагогического труда и выпускники школы № 33

ПЫСТИНА Татьяна Ивановна,

САВИНОВСКАЯ Галина Иосифовна,

ЖУК Екатерина Петровна,

КУТЬКИНА Галина Алексеевна,

ПЫСТИНА Елена Степановна,

БЕЗРУКОВА Антонина Романовна и др.