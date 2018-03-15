Легендарный полярник рассказал о тех временах, когда на Северный полюс люди ходили пешком, питаясь салом и гречкой

На этой неделе в Коми побывал легендарный путешественник Дмитрий Шпаро. В 1979 году он возглавлял экспедицию, участники которой впервые в истории дошли на лыжах до Северного полюса.

За 76 дней экспедиция преодолела полторы тысячи километров по льдам и торосам. Это достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Но мало кто знает, что воплотить идею такого перехода удалось с большим трудом. Секретариат ЦК КПСС решил, что «поход на Северный полюс нецелесообразен». И лишь спустя годы Шпаро и его коллег поддержал влиятельный партийный идеолог Михаил Суслов. Он сказал: «Пусть идут — это нужно стране».

Старый вымпел

13 марта 77-летний Дмитрий Шпаро приехал в Сыктывкар, где недавно прошли Дни Арктики. Представители Коми научного центра и Отделения Русского географического общества не могли не воспользоваться возможностью встречи с полярником. Встреча состоялась в Институте физиологии.

Кстати, в эти дни в республике проходила конференция молодых ученых. И за полчаса до приезда гостя физиологи делали доклады как раз о здоровье человека на Севере. Так что выступление Шпаро оказалось «в тему».

Встреча началась с приятной неожиданности. Директор Института физиологии Коми научного центра Евгений Бойко принес и показал всем старый вымпел, который он хранит как реликвию. Оказалось, что вымпел в 1989 году ему подарил Дмитрий Шпаро. В тот год совместная советско-американская экспедиция Bering Bridge совершала переход через Берингов пролив. Группа ученых, в числе которых был и Евгений Бойко, осуществляла научное сопровождение.

Ученые брали у путешественников кровь. Исследование крови позволяло выяснить, как ведут себя организмы разных людей в экстремальных условиях — в мороз, при большой физической и психологической нагрузке. По результатам исследований ученые опубликовали статью в солидном научном издании.

Но у подобных экспедиций есть и другая сторона. Это, по словам Шпаро, «братания людей из разных стран», которые особенно важны в период охлаждения политических отношений.

Соленый снег

С Республикой Коми у Дмитрия Шпаро связаны особые воспоминания. Путешествовать Дмитрий Шпаро начал в 1969 году, когда в группе из пяти лыжников прошел путь от Воркуты до Амдермы.

— А какая из многочисленных экспедиций была для вас самой памятной? — поинтересовался корреспондент «Трибуны».

— Пожалуй, та, в которой я участвовал вместе с сыном Матвеем. Дважды я пытался пересечь на лыжах Берингов пролив от Чукотки до Аляски. Эти попытки закончились провалом. Но в 1998 году мы с Матвеем преодолели пролив. Это был сверхтрудный переход. Мне тогда было уже 58 лет.

— В экспедициях вместе с вами участвовало немало людей разных национальностей. С кем из них вы до сих пор дружите?

— Такие люди есть, но их немного.

— А есть те, с кем отношения не сложились?

— Да, есть. Это Федор Конюхов.

(Федор Конюхов и Дмитрий Шпаро участвовали в 1988 году в советско-канадской экспедиции, совершив переход через Северный полюс в Канаду — Ред.).

— Федор Конюхов часто путешествует в одиночку. Последние годы он использовал препарат «Адастен» и витаминный комплекс, который разработан учеными Коми научного центра. А вы в походах использовали какие-то препараты?

— Нет. Канадцы предлагали нам биодобавки, но мы наотрез от них отказались.

Рассказывая о своих экспедициях, Шпаро подчеркнул, что снаряжение в советские годы у них было неважное. Сейчас используют и одежду, и снаряжение только импортные. Зато продукты — и тогда, и сейчас — он берет отечественные. Это сухари, гречка, овсянка, топленое масло, сало, сублимированные творог и мясо. В СССР, рассказал он, были хорошие НИИ пищевой промышленности. Они занимались рационом подводников, космонавтов, полярников.

Кстати, очень категорично Шпаро отозвался об алкоголе.

— Ни о каком допинге не могло быть и речи! Если кто-то в -35оС проваливался под лед, можно и спирт выпить. Но даже ложка спирта даром не пройдет, «выйдет боком». Первое, что нужно — это сменить нижнее белье на сухое, а второе — горячее молоко с ложкой топленого масла. Вот и весь «допинг».

Дмитрия Игоревича спросили и о питьевом режиме во время полярных экспедиций.

— Снег в Арктике соленый. Мы использовали верхушки старых торосов. Соль тяжелая, она оседает вниз. Сверху лед менее соленый.

Ворота Арктики

Дмитрий Шпаро и его сын Матвей организовали «Большое Приключение» — детский лагерь в России для детей от 13 до 17 лет. Ребята совершают и арктические экспедиции. Кстати, десятая молодежная полярная экспедиция под руководством Матвея Шпаро стартует 14 апреля этого года.

На встрече с путешественником активно обсуждалась и тема северной авиации. Шпаро уверен, что наши

аэропорты — Воркута, Инта и Усинск — должны быть переданы в федеральную собственность и получать федеральное финансирование. Ведь стране предстоит освоение Арктики. Республика Коми имеет большой научно-производственный потенциал, который может и должен быть использован для этого. Аэропорт Воркуты — это ворота Арктики, без его развития сложно будет чего-то добиться.

Людмила КУДРЯШОВА.