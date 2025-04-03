Легендарный шахтер (Блиц от 4 апреля)

На 93-м году ушел из жизни Леонид Коффе – почетный шахтер России и почетный гражданин Воркуты.

Леонид Яковлевич – ветеран угольной отрасли, полный кавалер знака «Шахтерская слава». 10-летним ребенком ему довелось стать свидетелем Сталинградской битвы. В 1956 году он прибыл в Воркуту. Свой трудовой путь начал на шахте № 30, позже работал на шахте «Хальмер-Ю». Его выражение «Gluckauf» («Счастливо на-гора!») стало крылатым в профессиональной среде.

Список потерь увеличивается

В ходе специальной военной операции на полях сражений погибли 20 наших земляков.

Это Борис Агафонов и Виталий Булышев из поселка Югыдъяг Усть-Куломского района, Вячеслав Размыслов из села Слудка Сыктывдинского района, Сергей Платов и Валерий Малахов из Усинска, Олег Тесля из Ухты, Василий Филоненко и Валерий Плитинь из Воркуты, Владимир Власенко и Даниил Стефоглов из Сыктывкара, Владимир Мяндин из села Окунев Нос Усть-Цилемского района, Павел Шуйский из села Выльгорт Сыктывдинского района, Игорь Николаев из села Сторожевск Корткеросского района, Сергей Сорокин из пос. Верхняя Максаковка, Михаил Паршуков из пос. Краснозатонский, Денис Горбунов из с. Летка Прилузского района, Сергей Панов из Усть-Кулома, Олег Карпов из города Микунь Усть-Вымского района, Валентин Изосимов, уроженец поселка Подзь Койгородского района, Александр Муравьев из Сыктывкара.

Серов заключил контракт

Обвиняемый в получении взятки экс-глава Печорского района готов отправиться на спецоперацию.

Печорский городской суд приостановил производство по уголовному делу в отношении Валерия Серова в связи с заключением им контракта на прохождение военной службы. В ходе рассмотрения уголовного дела Серов заключил контракт с Минобороны РФ на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ. В связи с этим военный комиссар Республики Коми обратился в суд с ходатайством о приостановлении производства по уголовному делу, которое было рассмотрено и удовлетворено. Напомним, что Серов обвиняется в получении взятки.

Наш человек в Москве

Представительство Коми в столице возглавила Ирина Садыкова.

Пока она работает в ранге и.о. постоянного представителя. Известно, что Ирина Садыкова – уроженка Ухты и в свое время была приближенным лицом Ростислава Гольдштейна, когда он был губернатором Еврейской автономной области. Сначала занимала пост советника, затем – заместителя председателя правительства региона и руководителя представительства ЕАО при правительстве РФ.

О чем мечтает школьник

Школа Сосногорска № 4 получила оборудование для занятий по управлению дронами.

Школьник Никита Камынин оказался «в нужном месте в нужное время». 27 марта он был участником заседания наблюдательного совета «Движения Первых» и рассказал Владимиру Путину, что мечтает открыть в школе кружок по танкомодельному спорту. Президент поддержал инициативу. Спустя пять дней школа получила в дар оборудование для занятий по управлению беспилотными летательными аппаратами.

Селиванов вернулся

Экс-глава Минстроя Коми спустя полгода после ухода снова возглавил «Сыктывкарский водоканал».

В администрации столицы Коми подтвердили, что Андрей Селиванов назначен на пост генерального директора, которую занимал с 2021 года. В сентябре 2024 года экс-глава Коми Владимир Уйба назначил его заместителем председателя правительства республики — министром строительства и ЖКХ. Но в должности он пробыл всего 45 дней и после отставки Владимира Уйбы написал заявление об уходе. В этот период водоканалом руководил Андрей Вилков, который до этого непродолжительное время трудился в ухтинском водоканале.

22 апреля гендиректор отметит 50-летие. Родом он из села Большая Рудка Шарангского района Горьковской области. В 2007 году окончил Санкт-Петербургскую лесотехническую академию по специальности «Автодороги и аэродромы», получив квалификацию инженера. В водоканале работает с 1998 года, пройдя путь от рядового мастера до генерального директора.

Ограничение для большегрузов

С 7 апреля по 21 мая в Сыктывкаре вводится временный запрет движения транспортных средств с грузом или без груза.

Данная мера необходима ради сохранения автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения. Согласно постановлению администрации Сыктывкара, на территории города общее ограничение массы машин не должно превышать фактическую массу, указанную на знаке 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства». В зависимости от дороги оно варьируется от 5 до 10 тонн.

Сам себе запрещаю!

За март более 57 тысяч жителей Коми оформили самозапрет на кредиты.

Такие данные озвучены Объединенным Кредитным Бюро. Республика Коми занимает 42 место в рейтинге регионов Российской Федерации по оформлению самозапрета на кредиты. Вместе с тем за этот же период было подано 993 заявления на снятие запрета.

Завод выставлен на продажу

В Печорском районе продают имущество недостроенного асфальтобетонного завода.

Завод, расположенный на автодороге Кожва – Чикшино, выставлен на торги по решению Комитета имущественных и земельных отношений. Начальная цена аукциона – 5,9 миллиона рублей. Заявки от потенциальных покупателей будут принимать до 25 апреля.