Легендарный железнодорожник, который провел состав через «коридор бессмертия», умер в Коми при загадочных обстоятельствах

С 8 мая во всех кинотеатрах страны идет фильм «Коридор бессмертия». Это история о том, как в феврале 1943 года всего за 17 дней была построена железная ветка вдоль Ладожского озера.

Именно эти 33 километра стали основным «коридором», связавшим Ленинград с «большой землей». По нему в измученный блокадой город пришло 9 тысяч тонн грузов. «Ландшафт дороги, по которой сумасшедшие красные машинисты водят поезда в осажденный город, скорее напоминает лунный, чем земной» – так писали об этой дороге немцы. За год наши героические железнодорожники провели по ней 4 700 составов.

5 февраля 1943 года дорогу сдали в строй, а уже 7 февраля на Финляндский вокзал пришел первый состав, который привез в город «20 тонн сливочного масла, две тонны пшенной крупы и четыре тонны муки». Вел паровоз 34-летний машинист Иван Пироженко.

Несколько лет назад сыктывкарский писатель Григорий Спичак, узнав о подвиге легендарного машиниста, написал о нем рассказ. Поэтому и выхода фильма ждал с нетерпением.

Однако картина его разочаровала: «По мне, так очень серенький фильм. Слабая сценография и операторская работа, длинные монологи с приглашением зрителя в немотивированные эмоции… Нас хотят разжалобить, а неуклюже — только злят. По ходу фильма ясно, что авторы сами плохо себе представляют реальную войну».

Под шквальным огнем

Тем не менее, сама история следования поезда по «коридору» показана вполне правдоподобно. 30 км пути поезд шел относительно спокойно: линия тянулась среди высокого леса. Затем начиналась поросшая мелким кустарником поляна, и этот участок немцы постоянно простреливали. Чтобы проскочить его, нужны были не только мужество, но и смекалка. Следуя через лес, машинисты набирали высокую скорость, а выходя на открытое место, закрывали регулятор. За это время уголь в топке прожигался так, что дыма и пара, по которым немцы «вычисляли» поезд, не было. Как только фашисты видели ориентир — сразу же открывали огонь.

Вот как вспоминает тот рейс помощник машиниста Виктор Дятлев в книге Г. Самсоненко «Это наша с тобой биография»: «На разъезде Междуречье к нам на паровоз пришел В. Виролайнен – замначальника Кировской дороги. Он проверил светомаскировку на паровозе и дал указание: левую сторону в будке машиниста полностью завесить брезентом. От немецких позиций нас отделяли четыре-пять километров… Когда перед Ржевкой произошло ЧП, Виролайнен упал в обморок. Его оттащили от паровоза и привели в чувство. Сказалось нервное напряжение двух последних суток. Именно Виролайнен персонально отвечал за успех операции. На последнем перегоне он залез в будку паровоза и стоял за спиной Ивана Пироженко. Когда поезд стал прибывать к перрону Финляндского вокзала, Виролайнен оттолкнул машиниста и сам взялся за реверс. Ленинградцы приветствовали его как человека, который привел первый поезд в осажденный город».

Вот так. Пока локомотив мчал по перекошенной, изрытой снарядами и авиабомбами насыпи, пока прошивали вагоны и паровоз пулеметные очереди, у реверса стоял Пироженко. А дальше, как пишет Г. Спичак: «Ну-ка, Ваня, подвинься…».

За героические рейсы Пироженко был удостоен медалей «За оборону Ленинграда», «За трудовую доблесть», «За Победу над Германией». А в 1947-м его отправили на далекую станцию «Ижма» (так называлась тогда станция будущего Сосногорска). Многие ветераны Волховстроя считали это решение начальства желанием избавиться от главного свидетеля. Ведь теперь каждое 7 февраля и каждое 9 мая на официальных торжествах вспоминали первый паровоз. А первыми должны быть те, кто привел поезд на Финляндский вокзал. То есть не Ваня.

Жизнь – под откос…

До 1961 года Иван Пироженко работал в Сосногорском отделении Северной железной дороги. За годы работы в депо Сосногорск он проявил себя настоящим мастером, получил несколько отраслевых и государственных наград. И вдруг как гром среди ясного неба: Пироженко арестован за убийство. Говорят, выпивали крепко «на троих»: со своим помощником и неким водителем местной «скорой». И будто бы Иван своего помощника зарезал. Дело мутное. На суде Пироженко не сказал ни слова, а водитель «скорой» был опытным в судебных делах, уже отсидевшим. Сразу после суда он подозрительно быстро уехал из города. В общем, дали Пироженко 12 лет, которые он «от звонка до звонка» отсидел в колонии в Синдоре. В этом же поселке остался и после освобождения в 1973-м.

Из рассказа Г. Спичака: «А в 1975-м был юбилей – 30-летие Победы. Опять гремели фанфары. Вспоминали оборону Москвы и Ленинграда, Курскую битву. В райцентре — в поселке Железнодорожный несколько улиц переименовали в честь городов-героев… Юбилейные медали, опять же банкеты, фуршеты, праздничные пайки (было такое унизительное вознаграждение ветеранам — продовольственные пайки с дефицитными колбасами, конфетами, банками сгущенного молока и прочими «щедростями» победителей). Ивана никто не поздравлял, медаль юбилейную не дали, сгущенку и колбасу тоже… Он рассказывал соседям про то, что водил эшелоны под бомбами, но ему не верили. В лучшем случае, вежливо отмахивались, в худшем — по пьянке лезли драться.

20 мая у Ивана Пироженко был день рождения… 66-летний старик выпил с утра почти полную чекушку водки, покурил папироску и повесился».

Остался в Истории

Сегодня уже никто не сможет назвать истинную причину смерти. В справке написано «асфиксия», т.е. удушение. Однако повесился ветеран сам или, может, это был несчастный случай – органы следствия могут сообщить эту информацию только родственникам. Живы ли они — неизвестно.

Память о легендарном машинисте сегодня бережно хранит сотрудник музея волховстроевских локомотивщиков в Сосногорске Людмила Королева. Здесь есть уникальные материалы, рассказывающие об истории первого рейса и его участниках. Кроме того, в Сосногорске живет бывший машинист, который работал вместе с Пироженко — Михаил Сырокваша.

В этом году Ивану Пироженко исполнилось бы 110 лет. Ветеран, к сожалению, так и не узнал, что имя его вопреки всему осталось в Истории. И что о подвиге железнодорожников снимут фильм…

Сотрудники Княжпогостского историко-краеведческого музея планируют этим летом съездить в Синдор и отыскать там могилу героя.

Лиля ВОВК.