Недавно на сайте Министерства природных ресурсов появилась победная реляция о том, что республика выполнила план по лесовосстановлению, работы в рамках реализации нацпроекта «Экология» выполнены в полном объеме. За чиновников можно порадоваться (хорошо отчитались!), но на деле экологическая картина в Коми отнюдь не радужная. Характерный пример – Ухтинский лесопитомник, который называют «легкими» города. И эти «легкие» систематически уничтожаются.

50-летние кедры

Базисный лесной питомник был создан в 1965 году на территории Ухтинского лесхоза (в настоящее время ГУ «Ухтинское лесничество») на 12-м километре трассы Ухта – Троицко-Печорск. Там выращивали саженцы хвойных пород для лесовосстановления в средней и северной частях республики. Кстати, благодаря лесопитомнику в ухтинских лесах и в черте города прижились красавцы кедры, точнее – кедровые сосны. Сегодня, спустя 55 лет, Ухтинский лесопитомник, как и многие предприятия Ухты, оказался на обочине жизни.

Ныне лесопитомник находится на территории, включенной в состав зеленой зоны города Ухты. А это означает, что эксплуатация лесных плантаций здесь запрещена! И это отчасти перечеркнуло надобность сохранения лесного «детсада» для успешного восстановления гарей, карьеров и прочих порушенных лесных земель.

Почему отчасти? В законодательство включили требование для применения в лесовосстановлении более ускоренной технологии выращивания саженцев в специальных тепличных кассетах. Для этого в южных районах региона были созданы два базовых питомника.

А территория «лесного детсада» в Ухте стала быстро деградировать. Полосы посадок ели, сосны и кедра 50-летней давности оказались не востребованы. Проезды вдоль полос заросли самосевным березняком, осиной, ольхой, ивой. На въезде к полигону образовалась свалка бытовых и строительных отходов. А после того, как здесь свалили шлагбаум, мусор оказался и на территории самого лесопитомника.

Чем они дышат?

В лесах зеленой зоны запрещено вести эксплуатацию лесных плантаций, проводить рубки. В то же время статус зеленой зоны города требует проведения на ее территории лесотехнических и лесоохранных работ. Увы, результатов таких работ в зеленой зоне города Ухты не видно. Зато отлично видны многочисленные несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов, наблюдается передвижение техники, разрушающей лесонасаждения и напочвенный покров. Здесь вовсю идет незаконная рубка деревьев, засорение лесонасаждений мусором, загрязнение почвы нефтепродуктами, которые образуются при порывах магистральных нефтепроводов.

Но мало этого. В границах зеленой зоны находятся земельные участки, эксплуатируемые МКП «Ухтаспецавтодор»: полигоны ТБО и строительных отходов. При этом «строительный мусоросборник» не имеет видимых границ разделения бывшего карьера и лесов гослесфонда, а на его территории оказался еще и скотомогильник под названием «Биотермояма», хотя это категорически запрещено. Про нормы СанПиНа на существующих полигонах говорить даже как-то неудобно – о них тут, вероятно, и не слыхали…

Ко всему этому бардаку нужно добавить и несколько песчаных карьеров – как уже отработанных, так и действующих. По данным общественников, Ухтинское лесничество направляло в полицию нужные бумаги для возбуждения уголовного дела. Но правоохранители дела не возбудили, поскольку не смогли установить… виновное лицо. Между тем на большегрузных самосвалах, работающих в карьере бывших кварталов зеленой зоны Ухты, красовалась эмблема «ОАО «Сварочно-монтажный трест» г. Москва».

История с вывозом песка – это еще одно свидетельство вседозволенности московских чиновников по использованию северных заповедных земель без учета интересов местных жителей.

Надо срочно лечить!

Зеленую зону – «легкие» города – надо спасать. Лес необходимо очищать от валежника и сухостоя, выносить мусорные полигоны на более пригодные территории.

Территорию лесопитомника можно и нужно превратить в лесопарковую зону с местами отдыха граждан, тропами здоровья, возможно – с местами выгула домашних питомцев. Сделать это можно только всем миром, привлекая к этому общественные организации, волонтеров и любителей природы.

Валерий ТОРЛОПОВ,

сопредседатель Гражданского контроля, член Комитета

спасения Печоры.