Известный роман Вениамина Каверина «Открытая книга» начинается с дуэли молодых приятелей Дмитрия Львова и Раевского, но пуля попадает не в дуэлянтов, а в одиннадцатилетнюю девочку Таню Власенкову. Ее отвозят в имение Львовых, где она знакомится с братом Дмитрия Андреем, за которого после многочисленных метаний выходит замуж. Они оба становятся микробиологами, причем Татьяне первой в СССР удается получить образцы пенициллина. Их прототипами были выдающиеся ученые Зинаида Ермольева и Лев Зильбер.



Как и в любом художественном произведении, биографии прототипов не совпадают полностью с судьбами персонажей. Героя романа Андрея Львова арестовали в 1944 году, и он 9 лет провел в лагерях. А Лев Зильбер в тот год навсегда распрощался с ГУЛАГом, пережив до этого три ареста по абсолютно надуманным обвинениям, жестокие пытки и пребывание в Северо-Печорском лагере. Вениамин Каверин прекрасно знал обо всем этом, поскольку был младшим братом Льва Зильбера, но из цензурных соображений несколько смягчил жизненный путь своего героя и обошелся без жестоких подробностей. Однако много позже рассказал о них в своей документальной повести «Старший брат».

Арест вместо награды

Родители Льва и Вениамина были музыкантами. Старший Лев, по их разумению, должен был стать скрипачом. Но мальчик скрипку ненавидел и однажды ее разбил. По воспоминаниям брата, Лева был высок, красив и силен, но «спокойно честолюбив и опасно вспыльчив».

Получив аттестат зрелости после обучения в Псковской гимназии, юноша поступил на физико-математический факультет Петербургского университета, а в 1915 году передумал и перевелся на медицинский в Москву. Окончил университет в 1919 году – в самый разгар гражданской войны, в которую окунулся с головой и в Красной армии дослужился до начальника санчасти. Воевал молодой врач не с белогвардейцами, а с сыпным тифом. И после окончания войны продолжились его битвы с разного рода эпидемиями.

В 1930 году Лев Александрович, будучи уже директором Азербайджанского института микробиологии, возглавил борьбу со вспышкой чумы в Нагорном Карабахе. Прибыв в район заражения, Зильбер установил, что чума легочная и для ее ликвидации достаточно прервать контакты больных со здоровыми и изолировать тех, кто уже с больными контактировал.

Всю эту работу проделали быстро, но, к удивлению эпидемиологов, возникали все новые и новые очаги заражения. Вскоре выяснилось: местные жители разрывают могилы умерших родственников. По их поверью, первый усопший в семье остается жив и тащит родных за собой. Нужно отрезать ему голову, а сердце и печень дать родственникам.

Пришлось все население зараженного района перевести в палатки, раздеть догола, а затем специальные военные команды обработали противомикробной жидкостью все постройки и всю одежду местных жителей.

Через две недели чума была ликвидирована. Льва Зильбера представили к ордену Трудового Красного Знамени, но вместо этого арестовали. Местное ОГПУ решило отличиться и доказать, что чуму занес диверсант, а на его роль назначили Льва Александровича. В тюрьме Зильбер провел четыре месяца и вышел благодаря заступничеству Горького. Заслуженный орден он получит только через 35 лет.

Злосчастный вирус

Весной 1937 года на Дальнем Востоке была обнаружена неизвестная форма энцефалита. Лев Александрович возглавил экспедицию особого назначения Наркомздрава СССР, которой предстояло найти возбудителя смертельной болезни.

В больничке дальневосточного леспромхоза Лев Александрович внимательно изучил истории болезни и обнаружил странную закономерность: опасный недуг поражает людей, как правило, весной, и чаще всего тех, кто работал в тайге. В той же больничке он поговорил с заболевшей домохозяйкой, которая никуда не выезжала и никогда не контактировала с больными и их семьями. Но за две недели до болезни собирала в тайге кедровые орехи, а вернувшись домой, обнаружила на своем теле впившихся клещей.

Таким образом первый враг был обнаружен – клещи. Однако они лишь переносчики болезни. Истинный враг оставался невидимым, но и его Зильберу удалось выявить из мозга и крови умершего от этой заразы лесоруба. Оказалось, что это вирус – в то время малоисследованный неклеточный инфекционный агент.

В августе 1937 года Лев Александрович на совещании в Москве предложил назвать открытую им болезнь весенне-летним клещевым энцефалитом. В октябре Зильбера представили к ордену Боевого Красного Знамени. Но опять вместо награды его арестовали, обвинив в том, что он якобы хотел через водопровод заразить завезенным японскими диверсантами энцефалитом всю Москву.

Почему ребра срослись криво

Полтора года к ученому применяли самые изощренные пытки – допрашивали по трое суток подряд, морили голодом и холодом, били по почкам, ломали ребра. Но он отказался давать ложные показания. 1 июня 1939 года Зильбера неожиданно выпустили. На этот раз в числе заступников оказался писатель-литературовед, друг Льва Александровича Юрий Тынянов. Берии нравился его роман про Грибоедова «Смерть Вазир-Мухтара».

Много лет спустя врач-рентгенолог ахнул, увидев на снимке Зильбера криво сросшиеся ребра. Лев Александрович лишь улыбнулся в ответ: «Не обращайте внимания, доктор. Это у меня врожденное».

На свободе ученый возглавил отдел вирусологии в Центральном институте эпидемиологии и микробиологии, продолжил работу над монографией о клещах. Но через год его арестовали в третий раз. На этот раз ему предъявили стандартные по тем временам обвинения – измена родине, контрреволюционная агитация и диверсионно-вредительская работа. Приговор – 10 лет лишения свободы.

В июле 1941 года он прибыл в Северо-Печорский исправительно-трудовой лагерь на территории Коми АССР. Он тогда не подозревал, что наступает его звездный час.

О пользе уголовников

Заключенных врачей в лагерях ценили, особенно в годы войны, когда планы выработок повышались, а зэки мерли от непосильной работы и болезней. Особенно их косила пеллагра – болезнь, вызванная дефицитом витамина B3. Руководивший лагерным лазаретом Лев Зильбер сумел создать антипелларгин на основе ягеля – лишайника, служащего любимым лакомством северных оленей. Это открытие спасло сотни жизней.

После такого успеха его вызвали в Москву и предложили работу в бактериологической лаборатории. Как выяснилось, она должна была изыскивать средства для ведения бактериологической войны. Зильбер в категорической форме отказался.

Его не вернули в лагерь. Начальство помнило, что из ягеля ученый зэк умудрялся получать не только лекарства, но и спирт, а потому его устроили в Загорский тюремный институт особого назначения. И здесь, возобновив начатое на Печоре дело, он сделал фундаментальные открытия, позволившие ему сформулировать новую концепцию происхождения раковых опухолей.

Льва Александровича по-прежнему интересовали загадочные вирусы. И он продолжил опыты – на этот раз на крысах, которых за махорку ему добывали зэки из уголовников. После серии таких экспериментов ученый пришел к выводу, что именно вирус инициирует страшную болезнь, превращая нормальную клетку в опухолевую. Но существовать в них он не может, а потому исчезает. Беда его предшественников заключалась в том, что они искали вирусы в самих раковых опухолях.

Свои выводы Зильбер написал мелким шрифтом на папиросной бумаге и тайно передал Вениамину Каверину во время свидания. В этом ему помог опыт уголовников. Один карманник, с которым ученый когда-то делил камеру, рассказал, что самое главное в его «работе» – это отвлечь жертву. Так Лев Александрович и поступил. Увидев брата, он распахнул объятия, уронив при этом носовой платок. Дежурный офицер тут же поднял его, осмотрел и вернул владельцу. За эти несколько секунд Зильбер успел передать Вениамину Александровичу рукопись.

Вскоре после этого более десятка выдающихся ученых направили Сталину письмо с просьбой освободить коллегу. И весной 1944 года Лев Зильбер вышел на свободу.

Через два года он получил Сталинскую премию первой степени за книгу «Эпидемические энцефалиты» и опубликовал монографию «Вирусная теория происхождения злокачественных опухолей». Еще через десять лет выпустил первый отечественный учебник по вирусологии.

В 1967 году Лев Александрович за свои работы удостоился и Государственной премии СССР, но уже посмертно. Годом ранее он скоропостижно скончался в своем рабочем кабинете в НИИ эпидемиологии и микробиологии.

P.S.

Любовь «госпожи Пенициллин».

Ученый ушел от жены, но она оставалась ему преданной и вытаскивала из тюрем и лагерей

Роман «Открытая книга» заканчивается на счастливой ноте: после смерти Сталина Андрея Львова освобождают, в чем немалая заслуга его жены Татьяны Власенковой. Семья воссоединяется.

В жизни их прототипов совпадение заключалось лишь в том, что троекратным освобождением Лев Зильбер был обязан большей частью Зинаиде Ермольевой. Именно она вместе с Кавериным уговорила Горького написать в 1930 году письмо в защиту опального ученого. В 1939-м ей вместе с Вениамином Александровичем, Юрием Тыняновым и коллегами Зильбера по дальневосточной экспедиции удалось вытащить Льва Александровича из тюрьмы.

Наконец в 1944 году Зинаида Ермольева, получившая к тому времени Сталинскую премию за открытие советского антибиотика и прозванная знаменитым английским фармакологом Говардом Флори «госпожой Пенициллин», организовала письмо известных медиков и биохимиков Сталину о невиновности Льва Зильбера.

Однако на этом сходство судеб практически заканчивается. Зильбер и Ермольева действительно поженились в 1928 году, но семейного счастья не получилось. Через семь лет Лев Александрович женился на другой женщине. Но Зинаида Виссарионовна любила его всю свою жизнь. Ее второго мужа – микробиолога Алексея Захарова – расстреляли в 1938 году. Она сама ушла из жизни в 1974-м, будучи совершенно одинокой.

Игорь БОБРАКОВ.